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Akaryakıtta son durum: Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

28 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolün varil fiyatının 90 dolar seviyelerinde seyretmesi ve küresel piyasalardaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Araç sahipleri ise bugün akaryakıt ürünlerinde zam ya da indirim yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, 28 Kasım Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları...

Giriş Tarihi: 28.11.2026 10:43