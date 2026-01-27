Trend
Altın 5 bin doları aştı, gümüş yeniden rekor kırdı: Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?
Altın fiyatları salı gününe yüzde 1'den fazla yükselişle başlarken gümüş fiyatları da güçlü alımlarla desteklendi. Küresel risklerin sürekli yükselmesine bağlı olarak altın ve gümüş rekor seviyeleri kaydetti. Gram altın fiyatları yaşanan gelişmelere bağlı olarak yurt içi piyasalarda değer kazanmayı sürüyor. Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 27.01.2026 08:16