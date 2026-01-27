Trend Galeri Trend Ekonomi Altın 5 bin doları aştı, gümüş yeniden rekor kırdı: Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Altın fiyatları salı gününe yüzde 1'den fazla yükselişle başlarken gümüş fiyatları da güçlü alımlarla desteklendi. Küresel risklerin sürekli yükselmesine bağlı olarak altın ve gümüş rekor seviyeleri kaydetti. Gram altın fiyatları yaşanan gelişmelere bağlı olarak yurt içi piyasalarda değer kazanmayı sürüyor. Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 27.01.2026 08:16
Altın fiyatları yeni güne rekor seviyelerden başlarken gümüş fiyatları için de benzer bir tablo söz konusu oldu. Güven liman alımları ile desteklenen değerli metaller rekor seviyelerden seyrine devam ediyor. Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında son durum…

ALTIN YENİDEN REKOR SEVİYELERDE

Altının ons fiyatı Salı günü yüzde 1'den fazla değer kazanarak 5 bin 70 dolara kadar yükseldi. Bir önceki seansta ise 5 bin 100 dolarla tüm zamanların zirvesini gördü. Artan ticaret ve jeopolitik gerilimlerle gelen güçlü güvenli liman alımları fiyatların yukarı yönlü destekledi. Trump, geçen yıl açıklanan ticaret anlaşmasında ilerleme kaydedilmemesini gerekçe göstererek, Güney Kore'den ithal edilen otomobil, kereste ve ilaçlara uygulanan gümrük vergilerini artırma tehdidinde bulundu.

Öte yandan yatırımcılar bugün başlayan FMOC toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Faiz oranlarının sabit kalması beklenirken Jerome Powell'ın açıklamaları yakından takip edilecek. Altın fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 17 arttı.

GÜMÜŞ YENİDEN YÜKSELİŞTE

Gümüş fiyatları da devlet tahvillerinden ve para birimlerinden kaçışla beraber salı günü 110 doların üzerine çıktı. Güvenli liman alımları ile desteklenen gümüş, yükselişine devam ediyor. Gümüş ve diğer değerli metaller, yatırımcıların büyük ekonomilerdeki yüksek mali harcamalar konusundaki artan endişeler nedeniyle tahvillerden ve para birimlerinden gerçek varlıklara yönelmesiyle ortaya çıkan değer kaybı ticaretinden de faydalandı.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Gümüşün gram fiyatı 150,65 TL'den işlem görüyor. Gümüş, bir haftada yüzde 14,71 oranında değer kazandı.

İKİ BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

Öte yandan Morgan Stanley ve Societe Generale altın tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Morgan Stanley, pazartesi günü yayımladığı değerlendirmede altın için iyimser senaryosunu yukarı yönlü revize ederek, 2026'nın ikinci yarısı için hedef fiyatını ons başına 5.700 dolar olarak belirledi. Societe Generale analistleri ise altının yıl sonuna kadar ons başına 6 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 7.070,50

SATIŞ: 7.071,46

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.824,00

SATIŞ: 11.943,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 46.591,10

SATIŞ: 47.504,06

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 47.150,00

SATIŞ: 47.591,00