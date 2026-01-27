Altın 5 bin doları aştı, gümüş yeniden rekor kırdı: Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

İKİ BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

Öte yandan Morgan Stanley ve Societe Generale altın tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Morgan Stanley, pazartesi günü yayımladığı değerlendirmede altın için iyimser senaryosunu yukarı yönlü revize ederek, 2026'nın ikinci yarısı için hedef fiyatını ons başına 5.700 dolar olarak belirledi. Societe Generale analistleri ise altının yıl sonuna kadar ons başına 6 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.