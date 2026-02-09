Altın fiyatları %1’den fazla değer kazandı: 9 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu?

ALTIN ABD VERİLERİNDEN DESTEK BULDU

Ons altın yüzde 1'den fazla yükselerek 5 bin 20 doların üzerine çıkarak bir haftadan uzun süredir en yüksek seviyesini gördü. ABD faiz kararına etki edecek ekonomik veriler ve ABD dolarının zayıflaması altın fiyatlarının yükselmesine zemin hazırladı. Çarşamba günü açıklanması planlanan Ocak ayı istihdam raporu ile Cuma günü açıklanacak enflasyon verileri yakından takip edilecek.