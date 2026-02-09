Trend
Altın fiyatları %1'den fazla değer kazandı: 9 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları, FED başkanının Kevin Warsh olacağının açıklanmasının ardından tüm piyasalarda şok etkisine neden olan kayıplar yaşadı. Yaşanan derin değer kayıplar sonrası yeniden toparlanan ons altın 9 Şubat Pazartesi gününe yüzde 1'de fazla yükselerek başladı. Benzer bir hareket gümüş fiyatlarında da görüldü. Ons gümüş yüzde 2'den fazla değer kazanarak yeni haftaya başladı. Gram altın, gram gümüş, çeyrek altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
