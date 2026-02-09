Trend Galeri Trend Ekonomi Altın fiyatları %1'den fazla değer kazandı: 9 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları %1'den fazla değer kazandı: 9 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları, FED başkanının Kevin Warsh olacağının açıklanmasının ardından tüm piyasalarda şok etkisine neden olan kayıplar yaşadı. Yaşanan derin değer kayıplar sonrası yeniden toparlanan ons altın 9 Şubat Pazartesi gününe yüzde 1'de fazla yükselerek başladı. Benzer bir hareket gümüş fiyatlarında da görüldü. Ons gümüş yüzde 2'den fazla değer kazanarak yeni haftaya başladı. Gram altın, gram gümüş, çeyrek altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.02.2026 07:31
Altın fiyatları %1’den fazla değer kazandı: 9 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dönemlerde hızlı hareketlerle fiyatlandı. FED başkanlık koltuğuna Kevin Warsh'ın oturacağının öğrenilmesinin ardından değerli metaller sert satış dalgasına kapılarak rekor seviyelerde düştü. Küresel risklerin yeniden yükselmesiyle altın ve gümüşte değer kazançları başladı. İşte yurt içi piyasalarda son fiyatlar…

Altın fiyatları %1’den fazla değer kazandı: 9 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu?

ALTIN ABD VERİLERİNDEN DESTEK BULDU

Ons altın yüzde 1'den fazla yükselerek 5 bin 20 doların üzerine çıkarak bir haftadan uzun süredir en yüksek seviyesini gördü. ABD faiz kararına etki edecek ekonomik veriler ve ABD dolarının zayıflaması altın fiyatlarının yükselmesine zemin hazırladı. Çarşamba günü açıklanması planlanan Ocak ayı istihdam raporu ile Cuma günü açıklanacak enflasyon verileri yakından takip edilecek.

Altın fiyatları %1’den fazla değer kazandı: 9 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu?

Öte yandan değerli metal, Japonya'da seçimleri kazanan Sanae Takaichi'nin gevşek mali politikalar benimseyeceğine dair beklentiler ve yen üzerinde aşağı yönlü baskının devam etmesi değerli metali destekledi. Çin Merkez Bankası Ocak ayında 15. ay üst üste altın alımlarını sürdürerek talebini sürdürdü.

Altın fiyatları %1’den fazla değer kazandı: 9 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu?

GÜMÜŞTE YÜZDE 2'DEN FAZLA YÜKSELİŞ

Gümüş pazartesi günü yüzde 2'den fazla değer kazanarak 80 doların üzerine çıktı. Bu yükselişin ardında değerli alımlarını sürdüren yatırımcılar var. Öte yandan İran-ABD arasındaki gelişmeler, Japonya başkanlık seçimleri ve ABD istidam raporları değerli metallerin yönünü belirleyecek.

Altın fiyatları %1’den fazla değer kazandı: 9 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu?

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Son yükseliş hareketleri ile beraber gram gümüş, son 24 saat içinde yüzde 5 değer kazanarak 114 TL'nin üzerine çıktı. Ocak ayında kaydettiği 169 TL'nin rekorun altında olmasına rağmen toparlanma hareketleri görülüyor.

Altın fiyatları %1’den fazla değer kazandı: 9 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 7.027,34
Satış: 7.028,25

Altın fiyatları %1’den fazla değer kazandı: 9 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 12.075,00
Satış: 12.254,00

Altın fiyatları %1’den fazla değer kazandı: 9 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu?

TAM ALTIN

Alış: 47.170,39
Satış: 48.094,48

Altın fiyatları %1’den fazla değer kazandı: 9 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 48.152,00
Satış: 48.779,00