ONS ALTIN 3 BİN 430 DOLARA KADAR GERİLEDİ

Altın fiyatlarında gün içindeki sert hareketlere dikkat çeken İslam Memiş, ons altının 3 bin 430 dolara kadar geriledikten sonra 3 bin 540 dolar seviyesine yükseldiğini söyledi.

Gün içinde 110 dolarlık hareket yaşandığını belirten Memiş, bunun piyasalardaki belirsizliği gösterdiğini ifade etti. Kapalıçarşı'daki gram altın fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Memiş, program sırasında alış fiyatının 6 bin 55 lira, satış fiyatının ise 6 bin 142 lira civarında olduğunu aktardı.

Altının yılın ilk döneminde 5 bin 600 dolar seviyesine kadar yükseldiğini, gram altının da 8 bin 157 lirayı gördüğünü hatırlatan Memiş, bu yükselişin ardından yatırımcıları temkinli olmaları konusunda uyardığını söyledi.