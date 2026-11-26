Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Altın fiyatları 2027 ve 2028'de ne olacak? İslam Memiş altın yatırımcısını bu sözlerle uyardı
Altın fiyatları 2027 ve 2028'de ne olacak? İslam Memiş altın yatırımcısını bu sözlerle uyardı
Finans Analisti İslam Memiş, altın piyasasında yaşanan sert düşüş ve dalgalanmaların ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. A Haber'de konuşan uzman isim, gram altına talebin arttığını ve işçilik fiyatlarının yükseldiğini vurgulayarak, yatırımcıları panik kararlara karşı uyardı. 2027 ve 2028 için öngörülerini paylaşan İslam Memiş, miktara odaklanılması gerektiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 26.11.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 11:30