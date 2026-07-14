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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 14 Temmuz 2026 Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, düştü mü, arttı mı?

Altın fiyatları 14 Temmuz 2026 Salı günü yatırımcılar ve alım-satım yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınındaki son değişimler piyasalardaki hareketlilikle birlikte yeniden gündeme geldi. Peki, bugün gram altın ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

Giriş Tarihi: 14.07.2026 07:10 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 07:15