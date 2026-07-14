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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 14 Temmuz 2026 Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, düştü mü, arttı mı?

Altın fiyatları 14 Temmuz 2026 Salı günü yatırımcılar ve alım-satım yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınındaki son değişimler piyasalardaki hareketlilikle birlikte yeniden gündeme geldi. Peki, bugün gram altın ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

Giriş Tarihi: 14.07.2026 07:10 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 07:15
Altın fiyatları canlı takip ekranı: 14 Temmuz 2026 Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, düştü mü, arttı mı?

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatları üzerindeki etkisini sürdürürken güncel rakamlar araştırılıyor. Özellikle gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altının alış-satış fiyatları yatırımcıların odağında yer alıyor. İşte 14 Temmuz 2026 canlı altın fiyatları ile çeyrek, yarım, tam ve gram altında son durum;

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 14 Temmuz 2026 Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, düştü mü, arttı mı?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Saat 07:00 itibarıyla anlık rakamlar şu şekilde:

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 14 Temmuz 2026 Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, düştü mü, arttı mı?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.074,03
SATIŞ: 6.074,88

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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 14 Temmuz 2026 Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, düştü mü, arttı mı?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.893,00
SATIŞ: 9.994,00

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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 14 Temmuz 2026 Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, düştü mü, arttı mı?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 19.785,00
SATIŞ: 19.971,00

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 14 Temmuz 2026 Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, düştü mü, arttı mı?

TAM ALTIN

ALIŞ: 39.443,00
SATIŞ: 39.752,00

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 14 Temmuz 2026 Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, düştü mü, arttı mı?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 40.595,00
SATIŞ: 41.216,00

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 14 Temmuz 2026 Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, düştü mü, arttı mı?

ATA ALTIN

ALIŞ: 40.426,00
SATIŞ: 40.759,00

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 14 Temmuz 2026 Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, düştü mü, arttı mı?

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.017,26
SATIŞ: 4.017,86

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 14 Temmuz 2026 Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, düştü mü, arttı mı?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

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