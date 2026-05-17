Altın Fiyatları Canlı Takip Ekranı 17 Mayıs 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları 17 Mayıs 2026 Pazar günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanma ve ons altındaki geri çekilmenin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında hareketlilik sürerken, canlı takip ekranı üzerinden güncel rakamlar araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 17.05.2026 09:41 Güncelleme Tarihi: 17.05.2026 09:51
Hafta sonuna düşüş eğilimiyle başlayan altın piyasasında gram altın 6 bin 640 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 10 bin 900 TL bandında seyrediyor. Yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında da anlık değişimler yaşanırken, yatırımcılar bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte anlık rakamlar;

ALTINDA GERİLEME!

Yükselen petrol ve güçlenen dolar baskısıyla ons altın geçen haftayı son gün yaşadığı sert düşüş ile yüzde 4'e yakın kayıpla kapattı.
Küresel piyasalardaki hareketlilik ile gram altın da bu haftayı kayıpla tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,16 azalışla 6 bin 630 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,14 düşüşle 44 bin 671 liraya geriledi.

İşte 17 Mayıs saat 09:45 itibarıyla anlık alış satış rakamları;

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.540,07

Satış: 4.540,64

ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 10.856,00

Satış: 10.934,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.644,06

Satış: 6.644,89

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 21.712,00

Satış: 21.861,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 43.290,00

Satış: 43.581,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN