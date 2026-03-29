Altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? Dev bankalar ikiye bölündü: İşte son tahminler

JPMORGAN: ALTIN FİYATINDA GÜÇLÜ ARTIŞ TAHMİNİ

JPMorgan, altının ons fiyatında güçlü bir yükseliş öngörüyor. Banka tahminlerine göre, bu ay sonunda 5 bin 100 dolar, ikinci çeyrekte 5 bin 530 dolar, üçüncü çeyrekte 5 bin 900 dolar ve yıl sonunda 6 bin 300 dolar seviyeleri bekleniyor. Gelecek yılın ilk ve ikinci çeyreklerinde ise altının sırasıyla 6 bin 440 ve 6 bin 560 dolar civarında işlem görmesi öngörülüyor.