Altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? Dev bankalar ikiye bölündü: İşte son tahminler

ABD/İsrail - İran savaşıyla düşüşe geçen ve Fed'in faiz kararıyla büyük şok yaşayan ons altın 5.000 dolar seviyesinden hızla 4.128 dolar seviyesine kadar düştü. Yıllardır güvenli liman olarak görülen altın sert satış dalgası ile şaşırtırken, altın fiyatlarında yeni trendin ne olacağı dev bankaları ikiye böldü. İşte en düşük ve en yüksek tahminler...

Giriş Tarihi: 29.03.2026 12:21 Güncelleme Tarihi: 29.03.2026 12:32
Orta Doğu'daki savaş küresel ekonomiyi altüst etti. Öyle ki jeopolitik risklerle yükselmesi gereken altın sert düşüşe geçerken, kripto paralar gibi riskli varlıklar ise yükselişe geçti.

Altın yaşadığı şok düşüşle "artık güvenilir liman değil mi?" sorularını beraberinde getirirdi. Yatırımcıların sert satış dalgasıyla altın fiyatları küresel piyasalarda hızla düşüşe geçti.

ALTINDA AYI PİYASASI BAŞLANGICI MI?

Yılın ilk ayında 6.000 dolara koşan ons altın savaş başladıktan sonra 4099 ile son 4 ayın en dip seviyesini gördü. Ons altın yüzde 20 kayıp eşiğine yaklaşarak ayı piyasasının başlangıcının işaretini verdi.

YENİ YÖN NE OLACAK?

Analistler gerilim azaldığında altındaki düşüşün bir alım fırsatı yaratacağını belirtirken enflasyon riski, mali baskılar ve tahvil piyasasına yönelik güven sorunlarının altını desteklemeye devam ettiğini vurgulasa da dev bankalar düşüşün sürüp sürmeyeceği konusunda ikiye bölündü.

RJO Futures Kıdemli Piyasa Stratejisti Daniel Pavilonis, son satış dalgasının önemli bir alım fırsatı sunduğunu belirterek, "Piyasa sert satış gördü ve fiyatlar 200 günlük hareketli ortalamanın altına indi. Bu, altın almak için oldukça güçlü bir fırsat" derken, Goldman Sachs'ın eski döviz stratejisti Robin Brooks ise son altı aydaki aşırı yükselişin piyasaya çok sayıda yatırımcı çektiğini, bunun da bugün görülen satış dalgasının zeminini hazırladığını söyledi.

Bankalar altın fiyatlarında ay ay beklentilerini açıklarken, makas büyüklüğü dikkat çekti. İşte altın fiyatlarında en düşük ve en yüksek tahminler:

BOFA: ALTINDA DÖRDÜNCÜ DALGA DÜZELTME BAŞLADI

Bank of America (BofA), altının güçlü rallisinin ardından teknik olarak dördüncü dalga düzeltmeye girdiğini ve bu sürecin yıl sonuna kadar devam edebileceğini açıkladı. Altın, 6 bin dolara kadar yükseldikten sonra geri çekilerek 3 bin 700–4 bin dolar aralığında işlem görüyor. Banka, 50 haftalık ortalama olan 3 bin 967 doları kritik bir seviye olarak değerlendiriyor.

CİTİGROUP: ALTIN FİYATINDA KADEMELİ DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

Citigroup, altının ons fiyatında yıl içinde kademeli bir düşüş öngörüyor. Banka, mart sonunda 5 bin dolar, ikinci çeyrekte 4 bin 800 dolar, üçüncü çeyrekte 4 bin 400 dolar ve yıl sonunda 4 bin 200 dolar seviyelerini bekliyor. Gelecek yılın ilk ve ikinci çeyreğinde ise altının 4 bin dolar civarında işlem görmesini tahmin ediyor.

GOLDMAN SACHS: ONS ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Goldman Sachs, altının ons fiyatında yükseliş bekliyor. Banka tahminlerine göre, bu ay sonunda 4 bin 673 dolar, ikinci çeyrekte 4 bin 865 dolar, üçüncü çeyrekte 5 bin 67 dolar seviyeleri öngörülüyor. Yıl sonunda altının 5 bin 308 dolara ulaşması beklenirken, gelecek yılın ilk ve ikinci çeyreklerinde fiyatların sırasıyla 5 bin 505 ve 5 bin 665 dolar olacağı tahmin ediliyor.

JPMORGAN: ALTIN FİYATINDA GÜÇLÜ ARTIŞ TAHMİNİ

JPMorgan, altının ons fiyatında güçlü bir yükseliş öngörüyor. Banka tahminlerine göre, bu ay sonunda 5 bin 100 dolar, ikinci çeyrekte 5 bin 530 dolar, üçüncü çeyrekte 5 bin 900 dolar ve yıl sonunda 6 bin 300 dolar seviyeleri bekleniyor. Gelecek yılın ilk ve ikinci çeyreklerinde ise altının sırasıyla 6 bin 440 ve 6 bin 560 dolar civarında işlem görmesi öngörülüyor.

COMMERZBANK: YIL SONU HEDEF 5 BİN DOLAR

Commerzbank, altının yıl sonu fiyat tahminini 4 bin 900 dolardan 5 bin dolara yükseltti. Banka, son dönemdeki geri çekilmenin kalıcı olmayacağını vurguladı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Savaştan önce yüzde 3.40 prim yaparak son 5 haftanın en yüksek kapanışını kaydeden ons altın, aralıksız 3 haftalık düşüşü geride bıraktı. Geçtiğimiz haftayı yüzde 10'dan fazla kayıpla 4.491 dolardan kapatan ons altın bu hafta sınırlı düşüş ile 4.493 dolardan tamamladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Savaş baskısıyla 7.000 TL'nin altında düşüşüne hız vererek 6 bin TL'li rakamlara gerileyen gram altın, ons altındaki yükseliş ile toparlanmaya başladı. Altının gramı bu hafta yüzde 0.34'lük sınırlı bir yükseliş ile 6.420 TL'ye çıktı. Gram altın bu hafta en düşük 5.843 TL'yii, en yüksek ise 6.560 TL'yi gördü.