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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 6 dev bankadan fiyat tahmini: Yıl sonunda altın ne kadar olacak?
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 6 dev bankadan fiyat tahmini: Yıl sonunda altın ne kadar olacak?
Altın fiyatları, enflasyon risklerinin azalması ve FED faiz kararlarına yönelik beklentilerle hafta başında toparlanarak 4 bin 200 doların üzerine çıkmıştı. Ancak salı günü yeniden gerileme kaydederek 4 bin 150 dolara çekildi. Altın, geçtiğimiz hafta elde ettiği kazanımların büyük bölümünü elinde tutarken 6 dev bankadan fiyat tahminini geldi. Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, UBS, Deutsche Bank ve JPMorgan'dan altın fiyatlarına yönelik açıklama ayptı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 07.07.2026 07:35
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 07:52