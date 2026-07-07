ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 6 dev bankadan fiyat tahmini: Yıl sonunda altın ne kadar olacak?

6 DEV BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

GOLDMAN SACHS

Banka bu yıl sonu için beklentisini ons başına 4 bin 900 dolar olarak açıklamıştı. Merkez bankası alımları ve gelişmekte olan ülkelerin rezervlerini çeşitlendirme eğilimi bankanın tahminlerinde etkili oldu.