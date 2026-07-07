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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 6 dev bankadan fiyat tahmini: Yıl sonunda altın ne kadar olacak?

Altın fiyatları, enflasyon risklerinin azalması ve FED faiz kararlarına yönelik beklentilerle hafta başında toparlanarak 4 bin 200 doların üzerine çıkmıştı. Ancak salı günü yeniden gerileme kaydederek 4 bin 150 dolara çekildi. Altın, geçtiğimiz hafta elde ettiği kazanımların büyük bölümünü elinde tutarken 6 dev bankadan fiyat tahminini geldi. Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, UBS, Deutsche Bank ve JPMorgan'dan altın fiyatlarına yönelik açıklama ayptı. İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.07.2026 07:35 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 07:52
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 6 dev bankadan fiyat tahmini: Yıl sonunda altın ne kadar olacak?

Altın fiyatları, son aylarda küresel gelişmelere paralel olarak hareketli bir grafik çiziyor. ABD istihdam verilerinden destek bulan altın, yön bulmaya çalışıyor. Piyasalar FED'in faiz artırım olasılığını yüzde 50 olarak fiyatlıyor. Büyük bankalardan ise altın fiyatlarına yönelik önemli tahminler geldi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 6 dev bankadan fiyat tahmini: Yıl sonunda altın ne kadar olacak?

Geçtiğimiz hafta gelen veriler ABD'de haziran ayında iş büyümesinin keskin bir şekilde yavaşladığını ortaya koydu. Bu da yakın vadeli faiz artırım beklentilerini rafa kaldırdı. Piyasalarda Eylül ayında Fed'in faiz artırımı olasılığı yaklaşık %50 olarak fiyatlanıyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 6 dev bankadan fiyat tahmini: Yıl sonunda altın ne kadar olacak?

6 DEV BANKADAN ALTIN TAHMİNİ

GOLDMAN SACHS

Banka bu yıl sonu için beklentisini ons başına 4 bin 900 dolar olarak açıklamıştı. Merkez bankası alımları ve gelişmekte olan ülkelerin rezervlerini çeşitlendirme eğilimi bankanın tahminlerinde etkili oldu.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 6 dev bankadan fiyat tahmini: Yıl sonunda altın ne kadar olacak?

BANK OF AMERİCA

Bank of America 2026'nın dördüncü çeyreği için tahminini ons başına 4.800 dolar olarak açıkladı. Banka verdiği fiyata gerekçe olarak yatırımcı talebindeki yavaşlamayı ve Fed kaynaklı baskıların artmasını gösterdi. Böylelikle kurum, kısa vadeli beklentisini aşağı yönlü revize etti.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 6 dev bankadan fiyat tahmini: Yıl sonunda altın ne kadar olacak?

MORGAN STANLEY

Morgan Stanley 2026'nın ikinci yarısında ons başına 5.200 dolar öngörüyor. Bankaya göre bu seviyenin gerçekleşebilmesi için altın ETF'lerine çok daha güçlü para girişleri gerekiyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 6 dev bankadan fiyat tahmini: Yıl sonunda altın ne kadar olacak?

UBS

UBS, piyasaların Fed politikası, dolar üzerindeki baskı ve merkez bankalarının altın alımlarını yeniden fiyatlamasıyla altının 12 ay içinde ons başına 5.200 dolar seviyesine ulaşılabileceğini ön görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 6 dev bankadan fiyat tahmini: Yıl sonunda altın ne kadar olacak?

DEUTSCHE BANK

Banka yılın ikinci yarısına için beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Deutsche Bank'e göre, altın 2026'nın dördüncü çeyreği için ons başına 4.800 dolar olacak. Buna göre üçüncü çeyrekte fiyatların 4.300 dolar/ons seviyesine gerilemesi, ardından dördüncü çeyrekte 4.800 dolar/ons seviyesine toparlanması bekleniyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 6 dev bankadan fiyat tahmini: Yıl sonunda altın ne kadar olacak?

JPMORGAN

JPMorgan, 9 Haziran'da yaptığı değerlendirmede altının yıl sonuna kadar yükselişini sürdüreceğine dair görüş bildirmişti. Ancak bu tahminlerini aşağı yönlü revize etti. banka, altının üçüncü çeyrekte ons başına 4.300 dolara, dördüncü çeyrekte ise 4.500 dolara ulaşmasını bekliyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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