ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Düşüşler devam edecek mi? 14 Haziran güncel altın fiyatları...

ABD tarafından gelen haber akışı ile altın son zamanların en sert kayıplarından birini yaşadı. Yurt içi piyasalarda da altın fiyatları geri çekildi. Orta Doğu'da azalan stres piyasalarda olumlu bir rüzgâr estirdi. Gram altın ne kadar oldu?