ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Düşüşler devam edecek mi? 14 Haziran güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları ABD'nin İran saldırılarına yönelik geri adım atması sonrası geçtiğimiz hafta çarşamba günü yüzde 4'lük sert bir kayıp yaşadı. Ons altın, cuma günü 4 bin 200 dolar seviyelerinden işlem gördü. Petrol fiyatlarının da geri çekilmesiyle azalan enflasyon endişeleri gözleri ABD Merkez Bankası (FED) kararına çevirdi. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları da yaşanan gelişmelerle değişti. İşte 14 Haziran 2026 altın fiyatları…
Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:07