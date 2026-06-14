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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Düşüşler devam edecek mi? 14 Haziran güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ABD'nin İran saldırılarına yönelik geri adım atması sonrası geçtiğimiz hafta çarşamba günü yüzde 4'lük sert bir kayıp yaşadı. Ons altın, cuma günü 4 bin 200 dolar seviyelerinden işlem gördü. Petrol fiyatlarının da geri çekilmesiyle azalan enflasyon endişeleri gözleri ABD Merkez Bankası (FED) kararına çevirdi. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları da yaşanan gelişmelerle değişti. İşte 14 Haziran 2026 altın fiyatları…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:07
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Düşüşler devam edecek mi? 14 Haziran güncel altın fiyatları...

ABD tarafından gelen haber akışı ile altın son zamanların en sert kayıplarından birini yaşadı. Yurt içi piyasalarda da altın fiyatları geri çekildi. Orta Doğu'da azalan stres piyasalarda olumlu bir rüzgâr estirdi. Gram altın ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Düşüşler devam edecek mi? 14 Haziran güncel altın fiyatları...

ALTINDAN ART ARDA

Altın, cuma günü ABD-İran barış anlaşmasına yönelik artan iyimserlik ve petrol fiyatlarının düşmesiyle ons başına yaklaşık 4.200 dolardan işlem gördü. Bununla beraber, yüksek faiz oranları beklentisi nedeniyle altın, art arda ikinci haftalık düşüşünü sürdürdü.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Düşüşler devam edecek mi? 14 Haziran güncel altın fiyatları...

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından piyasaları rahatlattı. Trump erken bir tarihte barışın sağlanabileceğini ifade ederken Tahran, henüz nihai bir karar alınmadığını belirtti.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Düşüşler devam edecek mi? 14 Haziran güncel altın fiyatları...

İran çatışmasının başlamasından bu yana, yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonu artırabileceği endişesiyle altın üzerinde baskı oluştu. Merkez bankalarının faiz artırımlarına gideceğine yönelik beklentiler güçlendi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Düşüşler devam edecek mi? 14 Haziran güncel altın fiyatları...

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası perşembe günü 2023'ten bu yana ilk kez faiz oranlarını yükseltti. Ayrıca banka, 2026 ve 2027 için enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti. ABD üretici fiyatları mayıs ayında yıllık bazda %6,5 artarak Orta Doğu enerji şokunun enflasyonist etkisini doğruladı ve bu yıl Federal Rezerv'in faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Düşüşler devam edecek mi? 14 Haziran güncel altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.276,26
SATIŞ: 6.277,08

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Düşüşler devam edecek mi? 14 Haziran güncel altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ:10.353,00
SATIŞ:10.459,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Düşüşler devam edecek mi? 14 Haziran güncel altın fiyatları...
TAM ALTIN
ALIŞ:41.306,00
SATIŞ: 41.694,00
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Düşüşler devam edecek mi? 14 Haziran güncel altın fiyatları...

CUMHURİYET ALTIN

ALIŞ:42.147,00
SATIŞ:42.784,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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