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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Fed faiz kararı sonrası gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı sonrası yön arayışına girdi. FED tarafından gelen şahin mesajlar ve yeni Başkan Kevin Warsh'ın açıklamaları altın fiyatlarında gerilemeye neden olurken perşembe günü erken saatlerde yüzde 1 değer kazandı. FED faiz oranlarını değişmedi, yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımına gidileceğine yönelik piyasalara mesaj verdi. İşte güncel altın fiyatları…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.06.2026 08:03 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 08:08
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Fed faiz kararı sonrası gram altın ne kadar oldu?

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonu kontrol altına alma konusundaki kararlılığını gösterirken faizler sabit bırakıldı. Faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen yapılan şahin açıklamalar piyasalarda fiyatlanmaları etkiledi. Ayrıca, ABD-İran arasında buzların erimesi ve enflasyon baskısının azalması da altın fiyatlarında belirleyici oldu. İşte detaylar…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Fed faiz kararı sonrası gram altın ne kadar oldu?

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bankanın hedeflerini desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığı yüzde 3,5-3,75 seviyesinde tutmaya karar verdiği bildirildi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Fed faiz kararı sonrası gram altın ne kadar oldu?

Banka tarafından yapılan açıklamada Ekonomik faaliyetin kısmen Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen sağlam bir hızda büyümeye devam ettiği belirtilen açıklamada, verimlilik artışı ve sermaye yatırımlarının güçlü seyrettiği kaydedildi.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Fed faiz kararı sonrası gram altın ne kadar oldu?

CME FedWatch verilerine göre, yatırımcılar artık aralık ayında Fed'in faiz artırma ihtimalini %85 olarak fiyatlıyor. Bu oran, Fed kararından önce %61 seviyesindeydi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Fed faiz kararı sonrası gram altın ne kadar oldu?

SON 4 TOPLANTIDA AYNI KARAR

Fed, geçen yılın ilk beş toplantısında politika faizini sabit tutarken, eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puan indirime gitmişti.Banka, geçen yıl art arda üç faiz indirimi yapmasının ardından bu yılın ilk üç toplantısında da politika faizini sabit tutmuştu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Fed faiz kararı sonrası gram altın ne kadar oldu?

Son kararla birlikte, Fed'in yeni Başkanı Warsh'un görevdeki ilk toplantısında politika faizinde değişikliğe gidilmemiş oldu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Fed faiz kararı sonrası gram altın ne kadar oldu?

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ve İran arasında anlaşma sağlandı. Anlaşma boğazın hızlı bir şekilde yeniden açılmasını ve İran petrol ihracatına uygulanan yaptırımların kaldırılmasını içeriyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Fed faiz kararı sonrası gram altın ne kadar oldu?

ONS VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altın, perşembe günü ons başına 4.300 doların üzerine çıktı. Asya işlem seansının başlangıcında altın ivme kazanmakta zorlanıyordu. Spot altın son olarak ons başına 4.267,30 dolardan işlem gördü ve gün içinde %0,27 artış gösterdi. Gram altın, Kapalı Çarşı piyasalarında 6 bin 548 TL seviyelerinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Fed faiz kararı sonrası gram altın ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış: 6.440,31

Satış: 6.441,25

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Fed faiz kararı sonrası gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın

Alış: 10.642,00
Satış: 10.804,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Fed faiz kararı sonrası gram altın ne kadar oldu?

Tam altın

Alış: 42.424,00
Satış: 43.050,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Fed faiz kararı sonrası gram altın ne kadar oldu?

Cumhuriyet altını

Alış: 43.366,00
Satış: 44.021,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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