ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Fed faiz kararı sonrası gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı sonrası yön arayışına girdi. FED tarafından gelen şahin mesajlar ve yeni Başkan Kevin Warsh'ın açıklamaları altın fiyatlarında gerilemeye neden olurken perşembe günü erken saatlerde yüzde 1 değer kazandı. FED faiz oranlarını değişmedi, yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımına gidileceğine yönelik piyasalara mesaj verdi. İşte güncel altın fiyatları…
Giriş Tarihi: 18.06.2026 08:03
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 08:08