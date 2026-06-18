ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Fed faiz kararı sonrası gram altın ne kadar oldu?

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonu kontrol altına alma konusundaki kararlılığını gösterirken faizler sabit bırakıldı. Faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen yapılan şahin açıklamalar piyasalarda fiyatlanmaları etkiledi. Ayrıca, ABD-İran arasında buzların erimesi ve enflasyon baskısının azalması da altın fiyatlarında belirleyici oldu. İşte detaylar…