Trend
Galeri
Trend Ekonomi
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Mart ayından bu yana en düşük seviye: İşte gram altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Mart ayından bu yana en düşük seviye: İşte gram altın fiyatları...
Altın fiyatları salı günü, belirsizlikler ve ABD ekonomisinden gelen raporlarla yatay seyrini korumayı sürdürdü. Cuma günü yaşanan yüzde 4'lük sert kaybın ardından ons altın yeni güne 4 bin 330 dolardan başladı. Tüm dünya piyasalarında artan jeopolitik riskler ve enerji maliyetlerinden kaynaklanan endişelerle faiz ve enflasyon korkuları sürüyor. Bu ortamda altın, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın ne kadar oldu? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 09.06.2026 07:50
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 07:53