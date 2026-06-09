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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Mart ayından bu yana en düşük seviye: İşte gram altın fiyatları...

Altın fiyatları salı günü, belirsizlikler ve ABD ekonomisinden gelen raporlarla yatay seyrini korumayı sürdürdü. Cuma günü yaşanan yüzde 4'lük sert kaybın ardından ons altın yeni güne 4 bin 330 dolardan başladı. Tüm dünya piyasalarında artan jeopolitik riskler ve enerji maliyetlerinden kaynaklanan endişelerle faiz ve enflasyon korkuları sürüyor. Bu ortamda altın, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın ne kadar oldu? İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.06.2026 07:50 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 07:53
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Mart ayından bu yana en düşük seviye: İşte gram altın fiyatları...

Altın fiyatları, küresel gelişmelere paralel olarak hareketli bir grafik çizdi. İran ve İsrail arasında yaşanan gelişmeler barış umutlarını artırsa da ekonomiye yönelik riskler hala devam ediyor. Altın fiyatları Cuma yaşanan kayıpların ardından yatay bir seyir izledi. Peki, gelişmeler yurt için altın piyasalarını nasıl etkiledi?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Mart ayından bu yana en düşük seviye: İşte gram altın fiyatları...

MART AYINDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Altın, salı günü ons başına 4.300 doların üzerinde istikrar kazandı. ABD'nin beklenenden daha güçlü iş verileri sonrasında dolar ve Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle altın, baskı altında kaldı. Böylece ons tarafı Mart sonundan bu yana en düşük seviyesine yakın seyretti.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Mart ayından bu yana en düşük seviye: İşte gram altın fiyatları...

Piyasalar şu anda aralık ayında çeyrek puanlık bir faiz artışı olasılığını yaklaşık %70 olarak fiyatlıyor. Yatırımcılar ayrıca, Fed'in politika görünümüne ilişkin yeni sinyaller için bu hafta içinde açıklanacak ABD TÜFE ve ÜFE verilerini bekliyor.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Mart ayından bu yana en düşük seviye: İşte gram altın fiyatları...

TRUMP'TAN PİYASALARI RAHATLATAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail basınına Başbakan Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Mart ayından bu yana en düşük seviye: İşte gram altın fiyatları...

Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini söyleyen Trump, "Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim. İsrail'in İran'a saldırılarından 'son dakikada' haberdar edildim ama saldırıyı sınırlandırmayı başardım" ifadelerini kulandı.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Mart ayından bu yana en düşük seviye: İşte gram altın fiyatları...

Trump, Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini açıkladığını ve karşılıklı saldırıların durdurulmasını talep ettiğini bildirdi. Bunun üzerine Netanyahu ile yeniden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Trump, "Netanyahu'yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettim" diye konuştu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Mart ayından bu yana en düşük seviye: İşte gram altın fiyatları...

Müzakere süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Trump, İran ile kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğunu belirtti. Trump, "Tahran yönetimi de bunu istiyor" dedi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Mart ayından bu yana en düşük seviye: İşte gram altın fiyatları...

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarına yönelik olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Burada iki tane güçlü destek seviyemiz var. 4180 dolar seviyesi, 4100 dolar seviyeleri. Bakalım buraya kadar bu fiyatları geri çekecekler mi? Bunu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Ons altın tarafında yaşanan bu geri çekilme gram altını da olumsuz yönde etkiliyor. Geçen hafta 6.500 lira seviyesinden haftayı tamamlayan gram altın TL fiyatı şu anda 6.445 TL seviyesinde. Burada 50 lira civarında bir geri çekilme olduğunu, ons tarafta da yaklaşık 80 dolar civarında bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Mart ayından bu yana en düşük seviye: İşte gram altın fiyatları...

GÜMÜŞ YATIRIMCILARA FIRSAT SUNUYOR

Gümüş de altına kıyasen değer kaybetti. Özellikle altın gümüş rasyosu 63 seviyesine kadar yükselince gümüşün ons fiyatı 67 dolar, gram tarafta da 100 lira seviyesinin altına sarkmalar var. 99 lira seviyesinde gümüşün altına kıyasla daha çok negatif ayrıştığını ama beraberinde orta ve uzun vadeli yatırımcılar için de bir fırsat verdiğini gözlemliyoruz.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Mart ayından bu yana en düşük seviye: İşte gram altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ:6.415,02
SATIŞ:6.415,97

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Mart ayından bu yana en düşük seviye: İşte gram altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ:10.521,00
SATIŞ:10.609,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Mart ayından bu yana en düşük seviye: İşte gram altın fiyatları...

TAM ALTIN

ALIŞ:41.974,00
SATIŞ:42.339,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Mart ayından bu yana en düşük seviye: İşte gram altın fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:42.831,00
SATIŞ:43.498,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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