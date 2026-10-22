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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Petrol yükseldi, altın düşüşe geçti: Gram, tam altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Petrol yükseldi, altın düşüşe geçti: Gram, tam altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın fiyatları, petrol fiyatlarının enerji maliyetleri üzerinde baskıya neden olması ve enflasyon korkularının artmasıyla kazanımlarını silerek geriledi. ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'ın son yaptığı açıklamalarda söylemleri gelecek hafta faizlerin pas geçileceği izlenimi uyandırdı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler Kapalı Çarşı piyasalarını da etkiledi. Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 22.10.2026 07:35
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 07:40