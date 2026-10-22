Trend Galeri Trend Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Petrol yükseldi, altın düşüşe geçti: Gram, tam altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Petrol yükseldi, altın düşüşe geçti: Gram, tam altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları, petrol fiyatlarının enerji maliyetleri üzerinde baskıya neden olması ve enflasyon korkularının artmasıyla kazanımlarını silerek geriledi. ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'ın son yaptığı açıklamalarda söylemleri gelecek hafta faizlerin pas geçileceği izlenimi uyandırdı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler Kapalı Çarşı piyasalarını da etkiledi. Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

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Giriş Tarihi: 22.10.2026 07:35 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 07:40
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Petrol yükseldi, altın düşüşe geçti: Gram, tam altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları, petrol piyasalarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak değer kaybetti. ABD Merkez Bankası'nın (FED) gelecek toplantıda faizleri sabit bırakması bekleniyor. Peki, Kapalı Çarşı piyasalarında Gram altın, tam altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Petrol yükseldi, altın düşüşe geçti: Gram, tam altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

PETROL FİYATLARI ALTINI DÜŞÜRDÜ

Orta Doğu'da gerilimin artması petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket enerji maliyetlerinin artmasını desteklerken yüksek enflasyon endişeleri yeniden gündeme geldi. Tüm gelişmeler ons altın fiyatının bir önceki seanstaki kazanımlarının silerek 4 bin 100 dolara kadar gerilemesine neden oldu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Petrol yükseldi, altın düşüşe geçti: Gram, tam altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Suudi Aramco'nun Şeybah sahasına düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken gelişme petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Bunun ardından ABD ülkede bulunan Amerikan büyükelçiliklerinden bazı personel ve aile üyelerinin ülkeden ayrılmalarını istedi.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Petrol yükseldi, altın düşüşe geçti: Gram, tam altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Öte yandan ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'ın Cuma günü yaptığı konuşmanın ardından piyasalar FED'in faizleri pas geçmesini bekliyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Petrol yükseldi, altın düşüşe geçti: Gram, tam altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Fed'in 2026 yılı toplantı programına göre Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), ekim ayı toplantısını 27-28 Ekim tarihlerinde yapacak. Toplantının ardından alınan faiz kararı, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Petrol yükseldi, altın düşüşe geçti: Gram, tam altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Bunlara rağmen petrol fiyatlarındaki artış ve enerji maliyetlerindeki yükselişle beraber enflasyon endişeleri artışa geçti. Enflasyonun istenilen seviyelerin üzerinde gelmesi halinde piyasalar FED tarafından aralık ayında bir faiz indirimi bekliyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Petrol yükseldi, altın düşüşe geçti: Gram, tam altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın da önümüzdeki hafta mevcut faiz oranlarını koruması bekleniyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Petrol yükseldi, altın düşüşe geçti: Gram, tam altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.524,60
SATIŞ: 6.525,25

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Petrol yükseldi, altın düşüşe geçti: Gram, tam altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.520,69

SATIŞ: 10.761,15

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Petrol yükseldi, altın düşüşe geçti: Gram, tam altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 43.206,00

SATIŞ: 43.719,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Petrol yükseldi, altın düşüşe geçti: Gram, tam altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 43.613,00
SATIŞ: 44.274,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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