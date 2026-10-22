ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Petrol yükseldi, altın düşüşe geçti: Gram, tam altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

PETROL FİYATLARI ALTINI DÜŞÜRDÜ

Orta Doğu'da gerilimin artması petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket enerji maliyetlerinin artmasını desteklerken yüksek enflasyon endişeleri yeniden gündeme geldi. Tüm gelişmeler ons altın fiyatının bir önceki seanstaki kazanımlarının silerek 4 bin 100 dolara kadar gerilemesine neden oldu.