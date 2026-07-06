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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Yeniden yükselişe geçti: Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, haziranın son haftası kaydettiği rekor kayıplar sonrası yeni haftaya 4 bin 200 dolardan başladı. Ons altın ABD istihdam verilerinden destek alırken düşen petrol fiyatları FED'in gelecek dönemde faiz indirimlerine gidebileceği ihtimalini güçlendirdi. Gram altın fiyatları da ons altın tarafında yaşanan gelişmelerden etkilendi. 6 Temmuz güncel altın fiyatları…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.07.2026 08:03 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 08:14
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Yeniden yükselişe geçti: Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yaşadığı sert kayıpların ardından ABD istihdam verileri ve FED beklentileri ile toparlandı. Ons altın haftanın ilk işlem gününe 4 bin 200 doların üzerinde başladı. Gram altın ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Yeniden yükselişe geçti: Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

ABD İSTİHDAM VERİLERİ DESTEKLEDİ

ABD istihdam verilerinin beklenenden düşük olması, petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini bastırması ve faiz indirim ihtimallerinin güçlenmesi altını yenide 4 bin dolar seviyelerinin üzerinde tuttu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Yeniden yükselişe geçti: Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Öte yandan petrol fiyatları da Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışının toparlanması ve OPEC+ arzının artma olasılığıyla hafif bir gerileme yaşadı. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme altın üzerindeki faiz baskısını hafifletti.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Yeniden yükselişe geçti: Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

ABD'de tarım dışı istihdamın haziran ayında sadece 57.000 arttı. Bu rakam son dört ayın en düşük artışı ve 110.000'lik tahminlerin çok altında. CME FedWatch aracına göre, faiz artırımı olasılığı, rapordan önce %66 iken %50'ye düştü.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Yeniden yükselişe geçti: Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 6 bin 295 liradan işlem görüyor. Gram altın fiyatı son bir haftada yüzde 3,93 yukarı yönlü değişti.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Yeniden yükselişe geçti: Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.263,66
SATIŞ: 6.264,34

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Yeniden yükselişe geçti: Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.229,00

SATIŞ: 10.329,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Yeniden yükselişe geçti: Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 40.746,00
SATIŞ:41.096,00

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Yeniden yükselişe geçti: Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:41.797,00
SATIŞ:42.429,00

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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