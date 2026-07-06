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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Yeniden yükselişe geçti: Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Yeniden yükselişe geçti: Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları, haziranın son haftası kaydettiği rekor kayıplar sonrası yeni haftaya 4 bin 200 dolardan başladı. Ons altın ABD istihdam verilerinden destek alırken düşen petrol fiyatları FED'in gelecek dönemde faiz indirimlerine gidebileceği ihtimalini güçlendirdi. Gram altın fiyatları da ons altın tarafında yaşanan gelişmelerden etkilendi. 6 Temmuz güncel altın fiyatları…
Giriş Tarihi: 06.07.2026 08:03
Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 08:14