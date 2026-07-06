ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA ! Yeniden yükselişe geçti: Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

ABD'de tarım dışı istihdamın haziran ayında sadece 57.000 arttı. Bu rakam son dört ayın en düşük artışı ve 110.000'lik tahminlerin çok altında. CME FedWatch aracına göre, faiz artırımı olasılığı, rapordan önce %66 iken %50'ye düştü.