Trend Galeri Trend Ekonomi Altın Fiyatları Takip Ekranı: Canlı alış-satış rakamları ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar?

Altın Fiyatları Takip Ekranı: Canlı alış-satış rakamları ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcılar ve vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ediyor. Canlı alış-satış rakamlarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte, bayram öncesi son veriler ışığında çeyrek ve gram altın fiyatı;

Giriş Tarihi: 25.05.2026 06:59 Güncelleme Tarihi: 25.05.2026 07:00
Altın Fiyatları Takip Ekranı: Canlı alış-satış rakamları ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar?

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapanlar ise anlık değişimleri araştırıyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları bugün en çok takip edilen yatırım araçları arasında yer alırken, canlı alış-satış tablosu da yoğun ilgi görüyor.

Altın Fiyatları Takip Ekranı: Canlı alış-satış rakamları ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar?

ALTINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz hafta yüzde 4'e yakın bir kayıpla savaş boyunca en derin ikinci kaybını yaşayan altın, bu hafta sığ bir düşüş yaşadı. ABD-İran savaşındaki çözümsüzlüğün petrol ve dolar fiyatını yükseltmesiyle baskı altında kalmaya devam eden ons altın bu hafta 4.453-4.589 dolar aralığında dalgalandı.

Ons altın haftayı yüzde 0,68 düşüş ile 4.509 dolardan tamamladı.

İşte 24 Mayıs saat 09:15 itibarıyla anlık alış satış rakamları;

Altın Fiyatları Takip Ekranı: Canlı alış-satış rakamları ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar?

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.562,11

Satış: 4.562,74

ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Altın Fiyatları Takip Ekranı: Canlı alış-satış rakamları ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 10.944,00

Satış: 11.027,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

Altın Fiyatları Takip Ekranı: Canlı alış-satış rakamları ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.709,15

Satış: 6.710,09

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

Altın Fiyatları Takip Ekranı: Canlı alış-satış rakamları ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 21.888,00

Satış: 22.047,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

Altın Fiyatları Takip Ekranı: Canlı alış-satış rakamları ile bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 43.642,00

Satış: 43.952,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN