Altın için kritik 90 dakika! Haftaya her şey değişebilir... Gram altın için 3 senaryo masada

JP MORGAN'DAN 6.000 DOLAR SENARYOSU

JP Morgan'a göre ise altında yükseliş kapısı kapanmış değil. JP Morgan Küresel Araştırma analistleri, altının orta ve uzun vadeli geleceğinden oldukça umutlu. Bankanın yayımladığı son rapora göre:

• Ons altın fiyatlarının 2026'nın son çeyreğinde ortalama 6.000 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

• Yükseliş trendinin 2027 yılında da devam edeceği ve fiyatların 6.300 dolar sınırına kadar tırmanacağı öngörülüyor.