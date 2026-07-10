Altın için kritik 90 dakika! Haftaya her şey değişebilir... Gram altın için 3 senaryo masada
ABD-İran arasındaki gerilim ve FED faiz artışı baskısıyla karşı karşıya kalan altın fiyatlarında gözler ABD'de 14 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyon verisi ile Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Kongre'deki ilk para politikası sunumuna çevrildi. Uzmanlara göre sadece 90 dakika içinde açıklanacak iki gelişme, altının 2026'nın geri kalanındaki yönünü belirleyebilir. İşte ayrıntılar....
Giriş Tarihi: 10.07.2026 16:00
Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 16:32