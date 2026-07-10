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Altın için kritik 90 dakika! Haftaya her şey değişebilir... Gram altın için 3 senaryo masada

ABD-İran arasındaki gerilim ve FED faiz artışı baskısıyla karşı karşıya kalan altın fiyatlarında gözler ABD'de 14 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyon verisi ile Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Kongre'deki ilk para politikası sunumuna çevrildi. Uzmanlara göre sadece 90 dakika içinde açıklanacak iki gelişme, altının 2026'nın geri kalanındaki yönünü belirleyebilir. İşte ayrıntılar....

Giriş Tarihi: 10.07.2026 16:00 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 16:32
Altın için kritik 90 dakika! Haftaya her şey değişebilir... Gram altın için 3 senaryo masada

Altın yatırımcıları gelecek haftanın en kritik ekonomik gündemine odaklandı. ABD Çalışma Bakanlığının 14 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi ile Fed Başkanı Kevin Warsh'ın aynı gün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı ilk para politikası sunumu, değerli metaller için yılın en önemli gelişmeleri arasında gösteriliyor.

Analistlere göre 90 dakika içinde yaşanacak iki gelişme altın fiyatlarında sert hareketlere neden olabilir.

Altın için kritik 90 dakika! Haftaya her şey değişebilir... Gram altın için 3 senaryo masada

ALTIN İÇİN 3 FARKLI SENARYO

1- Enflasyon yüksek gelirse altın baskı altında kalabilir

Haziran enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde piyasaların eylül ayında faiz artırımı beklentisini yeniden yüzde 65-70 bandına taşıması bekleniyor.

Bu senaryoda ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve reel faizlerin artmasıyla altının 4.100 doların altına gerileyebileceği değerlendiriliyor. Ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh'ın da daha şahin mesajlar vermesi bekleniyor.

Altın için kritik 90 dakika! Haftaya her şey değişebilir... Gram altın için 3 senaryo masada

2- Beklentilere paralel veri gelirse yatay seyir sürebilir

Enflasyonun yüzde 3,8-4,0 aralığında gerçekleşmesi durumunda piyasalarda büyük bir fiyatlama değişikliği beklenmiyor.

Bu senaryoda altının 4.100-4.200 dolar bandında hareket etmeyi sürdürmesi ve yatırımcıların Warsh'ın açıklamalarına odaklanması öngörülüyor.

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Altın için kritik 90 dakika! Haftaya her şey değişebilir... Gram altın için 3 senaryo masada

3- Düşük enflasyon altını yeniden zirveye taşıyabilir

Enflasyonun yüzde 3,7'nin altında açıklanması halinde Fed'in faiz artırma ihtimalinin önemli ölçüde azalacağı belirtiliyor.

Bu durumda tahvil faizlerinin gerilemesiyle altının 4.300-4.400 dolar bandına yükselebileceği, hatta JP Morgan'ın yıl sonu için öngördüğü 4.500 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Altın için kritik 90 dakika! Haftaya her şey değişebilir... Gram altın için 3 senaryo masada

GÖZLER FED BAŞKANI'NDA

Piyasalar yalnızca enflasyon verisini değil, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın vereceği mesajları da yakından izleyecek.

Warsh'ın Kongre'deki ilk sunumunda özellikle iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmeleri ve temmuz ayı faiz kararı için hangi şartların oluşmasını beklediğine yönelik açıklamaları, piyasaların faiz beklentilerini şekillendirecek.

Warsh ayrıca 15 Temmuz'da Senato Bankacılık Komitesi'nde de milletvekillerinin sorularını cevaplayacak

Altın için kritik 90 dakika! Haftaya her şey değişebilir... Gram altın için 3 senaryo masada

MERKEZ BANKALARI ALMAYA DEVAM EDİYOR

Kısa vadede faiz beklentileri altın üzerinde baskı oluştursa da merkez bankalarının alımları hız kesmiyor.

Çin Merkez Bankası (PBOC), haziran ayında rezervlerine 14,93 ton daha altın ekleyerek alımlarını 20'nci aya taşıdı.

Uzmanlar, kısa vadede faiz beklentileri ile uzun vadede merkez bankalarının altın talebi arasındaki dengenin, değerli metal fiyatlarının gelecek dönemdeki seyrini belirleyeceğini ifade ediyor.

Altın için kritik 90 dakika! Haftaya her şey değişebilir... Gram altın için 3 senaryo masada

BANKALAR HEDEFLERİ REVİZE ETTİ

Fed'in şahin duruşu nedeniyle HSBC, 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini 4.864 dolardan 4.560 dolara, Bank of America ise 4.360 dolara çekti.

Bununla birlikte iki kurum da uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor. Bank of America, faiz artırımı döngüsünün sona ermesinin ardından 5.000 dolar seviyesinin ulaşılabilir olduğunu değerlendiriyor.

Altın için kritik 90 dakika! Haftaya her şey değişebilir... Gram altın için 3 senaryo masada

JP MORGAN'DAN 6.000 DOLAR SENARYOSU

JP Morgan'a göre ise altında yükseliş kapısı kapanmış değil. JP Morgan Küresel Araştırma analistleri, altının orta ve uzun vadeli geleceğinden oldukça umutlu. Bankanın yayımladığı son rapora göre:

• Ons altın fiyatlarının 2026'nın son çeyreğinde ortalama 6.000 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

• Yükseliş trendinin 2027 yılında da devam edeceği ve fiyatların 6.300 dolar sınırına kadar tırmanacağı öngörülüyor.

Altın için kritik 90 dakika! Haftaya her şey değişebilir... Gram altın için 3 senaryo masada

BofA, 1999 döneminin hemen ardından altının, modern tarihin en uzun ve en agresif boğa piyasasını başlattığı hatırlatmasını yaparak yatırımcıları uyardı.

Altın için kritik 90 dakika! Haftaya her şey değişebilir... Gram altın için 3 senaryo masada

GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?

90 dakikada açıklanacak kritik verilerin ardından ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda gram altın 6.040-6.190 TL bandına gerileyebilir.

Enflasyonun beklentilere paralel gerçekleşmesi halinde gram altının 6.190-6.340 TL aralığında dengelenmesi, beklentilerin altında kalması halinde ise 6.500 TL'nin üzerine çıkarak 6.650 TL'ye yaklaşması öngörülüyor. (Kur 46,98 TL)

Altın için kritik 90 dakika! Haftaya her şey değişebilir... Gram altın için 3 senaryo masada

JP Morgan'ın orta ve uzun vadeli tahminine göre ons altının 2026'nın son çeyreğinde 6.000 dolara, 2027 yılında ise 6.300 dolara yükselmesi halinde, dolar/TL kurunun 46,98 seviyesinde kalması durumunda gram altın fiyatının sırasıyla 9.060 TL ve 9.510 TL seviyelerine ulaşabileceği hesaplanıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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