Altın nereden alınır, nereye satılır? Kuyumcu kuyumcu gezmeye son, anlık fiyatlar artık görülebilecek

Altın fiyatlarında sert dalgalanma devam ederken, alım-satım için yeni dönem başladı. Kuyumcu kuyumcu gezerek altın arama, yeni uygulama ile resmen son buldu. Artık kuyumculardaki güncel altın fiyatları, konuma bağlı olarak anlık olarak görülebilecek. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.03.2026 16:45
ABD/İsrail - İran savaşıyla düşüşe geçen ve Fed'in faiz kararıyla büyük şok yaşayan ons altın 5.000 dolar seviyesinden hızla 4.128 dolar seviyesine kadar düştü.

Gram altın da savaş baskısıyla 7.000 TL'nin altında düşüşüne hız vererek 6 bin TL'li rakamlara geriledi. Kuyumcularda altın bulmak zorlaştı.

Yıllardır güvenli liman olarak görülen altın sert satış dalgası ile şaşırtırken, altın fiyatlarında yeni dönem başladı.

KUYUMCULARDAKİ ALTIN FİYATLARI ARTIK ANLIK OLARAK GÖRÜLEBİLECEK

İstanbul Kuyumcular Odası tarafından geliştirilen yeni uygulama ile vatandaşlar, bulundukları konuma göre Kapalı Çarşı dahil olmak üzere tüm kuyumculardaki altın fiyatlarını anlık olarak görebilecek.

Altın fiyatları artık şehirden şehre hatta ilçeden ilçeye değişebilecek, fiyat farkı uygulama üzerinden görülebilecek.

Uygulama içerisinde yer alan "Güvence Etiketi" ile vatandaşlar güvenilir kuyumculardan altın alış verişi yapabilecek.

Ayrıca Türkiye Gemoloji Laboratuvarı (GLT) sertifikaları da sistem üzerinden sorgulanabilecek. Böylece alınan ürünün özellikleri ve doğruluğu kolayca kontrol edilebilinecek.

Uygulama yalnızca altın fiyatları takibi değil; kuyumcular için mali yükümlülükler, e-fatura işlemleri ve sektörel bilgilere erişim gibi hizmetleri de tek çatı altında sunacak.

EKRANDA UCUZ KUYUMCUDA NEDEN DAHA PAHALI TARTIŞMASI BİTECEK

Konuyla ilgili konuşan İKO Başkanı Mustafa Atayık, televizyonlarda yer alan altın fiyatları ile piyasa fiyatları arasında ciddi farklar oluşabildiğine dikkat çekerek, uygulamanın bu tür anlaşmazlıkların önüne geçeceğini belirtti. Atayık, vatandaşların uygulama üzerinden güncel fiyatları takip ederek daha bilinçli ve güvenli alışveriş yapabileceğini ifade etti.