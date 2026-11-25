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Altın son 15 ayın dibine indi! Gram altın ne kadar? Uzman isim perde arkasındaki nedeni açıkladı
Altın son 15 ayın dibine indi! Gram altın ne kadar? Uzman isim perde arkasındaki nedeni açıkladı
Küresel piyasalarda altın fiyatları ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın yüzde 2'yi aşan kayıpla 3.500 doların altına inerken, gram altın ise 5.700 TL'nin altına geriledi. A Haber'e konuşan Stratejist Yunus Kaya, gerilemenin perde arkasındaki nedeni açıkladı.
Giriş Tarihi: 25.11.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 25.11.2026 16:48