PCE VERİSİ ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

Britannia Global Markets Metaller Başkanı Neil Welsh, açıklanacak enflasyon verisinin piyasalar üzerindeki olası etkilerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Daha güçlü bir veri, Fed'in sıkılaştırma beklentilerini pekiştirerek doları ve getirileri destekleyebilir ve metaller için yeni bir makro baskı unsuru oluşturabilir. Daha zayıf bir veri ise son dönemdeki satış dalgasının ardından bir nebze rahatlama sağlayabilir."

Buna göre beklentilerin üzerinde gelecek bir PCE verisi, faiz artırımı beklentilerini güçlendirerek doların yükselmesine ve altın üzerindeki baskının artmasına neden olabilir. Enflasyonun beklentilerin altında kalması ise değerli metalde son satışların ardından toparlanma fırsatı oluşturabilir.