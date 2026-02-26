Trend Galeri Trend Ekonomi Altın ve gümüş 4 haftanın en yüksek seviyelerinde: Gram altın ne kadar oldu?

Altın ve gümüş 4 haftanın en yüksek seviyelerinde: Gram altın ne kadar oldu?

Ons altın fiyatı son 4 haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrederken gram altın da Kapalı Çarşı piyasalarında yukarı yönlü istikrarlı seyrine devam ediyor. ABD ticaret politikalarındaki belirsizlik ve İran gerilimi değerli metallerin olumlu seyrini destekledi. Gümüş fiyatları da altın gibi küresel gelişmelerden etkilenerek ons başına 89 doların üzerinde kaldı. 26 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.02.2026 08:04
Altın fiyatları jeopolitik risklerin artmasına bağlı olarak yeniden yükselişe geçmeye başladı. Belirsizliklerin artması gümüş fiyatlarını da destekledi. Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 7 bin 400 liranın üzerinde seyretti. Ons altın ise kritik seviyeyi aştı.

ONS ALTIN YENİDEN 5.200 DOLAR BANDINDA

Ons altın 5.200 dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle değerli metal, bir önceki seanstaki kazanımlarını genişletti. Dört haftanın en yüksek seviyesine doğru hareket eden ons altın, piyasalarda jeopolitik gerilimler ve ABD ticaret politikalarıyla ilgili belirsizlikler fiyatlanmalarda etkili oldu.

Trump, yönetiminin tedirginlikleri artıran açıklamaları da fiyatların yükselmesine neden oldu. Trump, %10'luk vergi oranını takiben, "uygun olduğu yerlerde" gümrük vergilerini %15'e çıkarmayı planladığını söyledi.

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gümüş, perşembe günü ons başına 89 doların üzerine çıktı. Gümüş, ABD gümrük vergisi belirsizlikleri ve jeopolitik risklerin güvenli liman metallerine olan talebi desteklemesiyle bir ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretti. ABD ve İran müzakerecilerinin bugün Cenevre'de nükleer görüşmelerin son turuna çıkması beklenirken bu gelişme yatırımcı davranışlarını da etkiliyor.

GRAM GÜMÜŞ VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın serbest piyasalarda 7.403 TL seviyelerinde hareket ederken gram gümüş, 126,14 TL'de işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 7.323,73
SATIŞ: 7.324,63

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 12.041,00
SATIŞ: 12.192,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 47.382,46
SATIŞ: 48.339,28

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 48.018,00
SATIŞ: 48.508,00