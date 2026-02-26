Altın ve gümüş 4 haftanın en yüksek seviyelerinde: Gram altın ne kadar oldu?
Ons altın fiyatı son 4 haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrederken gram altın da Kapalı Çarşı piyasalarında yukarı yönlü istikrarlı seyrine devam ediyor. ABD ticaret politikalarındaki belirsizlik ve İran gerilimi değerli metallerin olumlu seyrini destekledi. Gümüş fiyatları da altın gibi küresel gelişmelerden etkilenerek ons başına 89 doların üzerinde kaldı. 26 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 26.02.2026 08:04