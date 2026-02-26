Altın ve gümüş 4 haftanın en yüksek seviyelerinde: Gram altın ne kadar oldu?

ONS ALTIN YENİDEN 5.200 DOLAR BANDINDA

Ons altın 5.200 dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle değerli metal, bir önceki seanstaki kazanımlarını genişletti. Dört haftanın en yüksek seviyesine doğru hareket eden ons altın, piyasalarda jeopolitik gerilimler ve ABD ticaret politikalarıyla ilgili belirsizlikler fiyatlanmalarda etkili oldu.