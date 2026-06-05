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Altın ve gümüş fiyatlarında haftalık düşüş sürüyor! İran gerilimi ve faiz beklentileri piyasaları baskılıyor
Altın ve gümüş fiyatlarında haftalık düşüş sürüyor! İran gerilimi ve faiz beklentileri piyasaları baskılıyor
Altın ve gümüş fiyatları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve ABD'de faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesiyle haftalık bazda düşüş eğilimine girdi. Yatırımcılar, Fed'in para politikası hakkında daha net sinyaller verebilecek ABD tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. İşte güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 05.06.2026 07:25
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 07:31