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Altın ve gümüş fiyatlarında haftalık düşüş sürüyor! İran gerilimi ve faiz beklentileri piyasaları baskılıyor

Altın ve gümüş fiyatları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve ABD'de faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesiyle haftalık bazda düşüş eğilimine girdi. Yatırımcılar, Fed'in para politikası hakkında daha net sinyaller verebilecek ABD tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. İşte güncel rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.06.2026 07:25 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 07:31
Altın ve gümüş fiyatlarında haftalık düşüş sürüyor! İran gerilimi ve faiz beklentileri piyasaları baskılıyor

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde gerilemesini sürdürürken, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik riskler ve ABD'de faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi değerli metal üzerinde baskı oluşturdu. Böylece altın, haftalık bazda da kayıp vermeye hazırlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatlarında haftalık düşüş sürüyor! İran gerilimi ve faiz beklentileri piyasaları baskılıyor

Spot altın yüzde 0,5 değer kaybederek 4.452,20 dolar seviyesine geriledi. Haftalık performansa bakıldığında ise altın fiyatlarının yaklaşık yüzde 1,8 düşüş gösterdiği görüldü. ABD'de işlem gören ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 0,6 gerileyerek 4.478,50 dolara indi.

Altın ve gümüş fiyatlarında haftalık düşüş sürüyor! İran gerilimi ve faiz beklentileri piyasaları baskılıyor

Piyasalarda, İran destekli Hizbullah'ın Lübnan'da önerilen yeni ateşkes planını reddetmesi ve İsrail'in bölgedeki askeri varlığını sürdürme kararı alması dikkat çekti. Bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgede kalıcı bir ateşkes sağlayarak İran ile diplomatik süreci ilerletme hedefini daha da zorlaştırdı.

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Altın ve gümüş fiyatlarında haftalık düşüş sürüyor! İran gerilimi ve faiz beklentileri piyasaları baskılıyor

ABC Refinery Küresel Kurumsal Piyasalar Başkanı Nicholas Frappell, İran kaynaklı belirsizliklerin çözümüne yönelik umutların azalmasının altın üzerinde negatif etki yarattığını belirtti. Frappell ayrıca, yatırımcıların daha sıkı para politikası ve yüksek faiz senaryolarını fiyatlamasının da altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını ifade etti.

Altın ve gümüş fiyatlarında haftalık düşüş sürüyor! İran gerilimi ve faiz beklentileri piyasaları baskılıyor

Öte yandan, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında faizleri artırma seçeneğini değerlendirmek zorunda kalabileceğini söyledi. Schmid, Fed'in ya mevcut faiz seviyelerini koruyarak bekle-gör yaklaşımını sürdüreceğini ya da uzun süredir hedefin üzerinde seyreden enflasyonu kontrol altına almak için yeni adımlar atacağını dile getirdi.

Altın ve gümüş fiyatlarında haftalık düşüş sürüyor! İran gerilimi ve faiz beklentileri piyasaları baskılıyor

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise para politikasının ekonomideki gelişmelere bağlı olarak şekilleneceğini vurgulayarak, mevcut faiz seviyelerinin uygun olduğunu ancak gerektiğinde her iki yönde de hamle yapılabileceğini belirtti.

Altın ve gümüş fiyatlarında haftalık düşüş sürüyor! İran gerilimi ve faiz beklentileri piyasaları baskılıyor

Enflasyona karşı güvenli liman olarak görülen altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar açısından cazibesinin bir kısmını kaybedebiliyor. Çünkü faiz getirisi sunmayan değerli metaller, yükselen faiz oranlarından olumsuz etkileniyor.

Altın ve gümüş fiyatlarında haftalık düşüş sürüyor! İran gerilimi ve faiz beklentileri piyasaları baskılıyor

CME Group FedWatch verilerine göre piyasalar, yıl sonuna kadar Fed'in faiz artırabileceği ihtimalini fiyatlamaya başladı. Aralık ayına kadar en az bir faiz artışı gerçekleşme olasılığı yüzde 51 seviyesinde bulunuyor.

Altın ve gümüş fiyatlarında haftalık düşüş sürüyor! İran gerilimi ve faiz beklentileri piyasaları baskılıyor

Yatırımcıların odağında şimdi, Fed'in gelecek döneme ilişkin para politikası adımlarına ışık tutabilecek mayıs ayı ABD tarım dışı istihdam verileri yer alıyor.

Altın ve gümüş fiyatlarında haftalık düşüş sürüyor! İran gerilimi ve faiz beklentileri piyasaları baskılıyor

Diğer değerli metallerde de satış baskısı dikkat çekti. Spot gümüş yüzde 1,4 düşüşle ons başına 72,89 dolara gerilerken, platin yüzde 1,1 kayıpla 1.878,68 dolara, paladyum ise yüzde 1,7 düşüşle 1.298,45 dolara indi. Böylece değerli metallerin genelinde haftalık bazda negatif bir görünüm öne çıktı.

Altın ve gümüş fiyatlarında haftalık düşüş sürüyor! İran gerilimi ve faiz beklentileri piyasaları baskılıyor

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Peki, altın fiyatları 5 Haziran Cuma gününe nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? ONS altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte 5 Haziran güncel altın fiyatları…

Altın ve gümüş fiyatlarında haftalık düşüş sürüyor! İran gerilimi ve faiz beklentileri piyasaları baskılıyor
  • Gram altın: 6 bin 578 TL
  • Çeyrek altın: 10 bin 755 TL
  • Yarım altın: 21 bin 514 TL
  • Cumhuriyet altını: 44 bin 798 TL
  • ONS Altın: 4 bin 440 dolar
Altın ve gümüş fiyatlarında haftalık düşüş sürüyor! İran gerilimi ve faiz beklentileri piyasaları baskılıyor

Peki, gümüş fiyatları 5 Haziran Cuma gününe nasıl başladı? Gram gümüş ne kadar oldu? ONS gümüş kaç dolardan işlem görüyor? İşte güncel gümüş fiyatları…

Altın ve gümüş fiyatlarında haftalık düşüş sürüyor! İran gerilimi ve faiz beklentileri piyasaları baskılıyor

5 HAZİRAN GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

  • Gram Gümüş: 107,55 TL
  • ONS Gümüş: 72,57 Dolar
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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