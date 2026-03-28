Trend Galeri Trend Ekonomi Altın ve gümüş savaş yaralarını siliyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte haftanın kazandıranı

Altın ve gümüş savaş yaralarını siliyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte haftanın kazandıranı

Savaşın başından bu yana yaşadığı düşüşe hız veren altın ve gümüş fiyatları bu hafta ABD-İran arasında başlayan müzakerelerin etkisiyle yükselişe geçti. Ons altın haftayı 4.500 dolar, ons gümüş ise 70 dolar eşiğine yükseldi. Gram altın 6.400 TL'yi aşarken, gram gümüş ise 100 TL sınırında kapanış yaptı. BIST 100 endeki yüzde 2,68 kayıp yaşarken, döviz kurları ise yükseliş sergiledi. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırımları

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.03.2026 10:57 Güncelleme Tarihi: 28.03.2026 11:07
Altın ve gümüş savaş yaralarını siliyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte haftanın kazandıranı

ABD/İsrail - İran savaşıyla düşüşe geçen altın fiyatları, Fed'in faiz kararıyla büyük şok yaşamış, ons altın 5.000 dolar seviyesinden hızla 4.128 dolar seviyesine, ons gümüş ise 80 dolardan 61 dolar seviyesine kadar düşmüştü. Gram altın ise 6.000 TL'nin, gram gümüş ise 90 TL'nin altına gerilemişti.

Değerli metaller, başlayan müzakerelerin ve açıklamaların etkisiyle yeniden yükselişe geçerek toparlanmaya başladı.

Altın ve gümüş savaş yaralarını siliyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte haftanın kazandıranı

ALTIN VE GÜMÜŞ TOPARLANIYOR

Savaştan önce yüzde 3.40 prim yaparak son 5 haftanın en yüksek kapanışını kaydeden ons altın, aralıksız 3 haftalık düşüşü geride bıraktı. Geçtiğimiz haftayı yüzde 10'dan fazla kayıpla 4.491 dolardan kapatan ons altın bu hafta sınırlı düşüş ile 4.493 dolardan tamamladı.

Altın ve gümüş savaş yaralarını siliyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte haftanın kazandıranı

Ons gümüş ise geçtiğimiz hafta yaşadığı yüzde 15.87'lik kaybın ardından bu hafta yüzde 2.95 yükseliş ile 69,78 dolara yükseldi.

Altın ve gümüş savaş yaralarını siliyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte haftanın kazandıranı

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELİŞTE

Savaş baskısıyla 7.000 TL'nin altında düşüşüne hız vererek 6 bin TL'li rakamlara gerileyen gram altın, ons altındaki yükseliş ile toparlanmaya başladı. Altının gramı bu hafta yüzde 0.34'lük sınırlı bir yükseliş ile 6.420 TL'ye çıktı. Gram altın bu hafta en düşük 5.843 TL'yii, en yüksek ise 6.560 TL'yi gördü.

Altın ve gümüş savaş yaralarını siliyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte haftanın kazandıranı

Gram gümüş ise haftayı yüzde 3.07 yükseliş ile 99,6850 TL'den tamamladı.

Altın ve gümüş savaş yaralarını siliyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte haftanın kazandıranı

KAPALI ÇARŞIDA SON DURUM

Kapalıçarşı'da da hızla düşerek 6.555 TL'yi gören gram altın, ılımlı açıklamalarla atağa geçti. Son 24 saatte 6800 TL'ye kadar yükselen gram altın kuyumcularda 6725 TL'den satılmaya devam ediyor.

Altın ve gümüş savaş yaralarını siliyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte haftanın kazandıranı

Gram gümüş ise 106 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş savaş yaralarını siliyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte haftanın kazandıranı

DÖVİZ KURLARI YATAY SEYRETTİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,32 artarak 44,4600 lira, avro yüzde 0,92 yükselerek 51,3080 lira oldu.

Altın ve gümüş savaş yaralarını siliyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte haftanın kazandıranı

BİST100 HAFTAYI KAYIPLA TAMAMLADI

BIST 100 endeksi, en düşük 12.601,60, en yüksek 13.168,16 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,68 altında 12.698,19 puandan tamamladı.

Altın ve gümüş savaş yaralarını siliyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte haftanın kazandıranı

FONLARDA DÜŞÜŞ SÜRDÜ

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,40, emeklilik fonları yüzde 1,48 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,40 ile "Para Piyasası" fonları oldu.