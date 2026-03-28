Altın ve gümüş savaş yaralarını siliyor! Gram altın ne kadar oldu? İşte haftanın kazandıranı
Savaşın başından bu yana yaşadığı düşüşe hız veren altın ve gümüş fiyatları bu hafta ABD-İran arasında başlayan müzakerelerin etkisiyle yükselişe geçti. Ons altın haftayı 4.500 dolar, ons gümüş ise 70 dolar eşiğine yükseldi. Gram altın 6.400 TL'yi aşarken, gram gümüş ise 100 TL sınırında kapanış yaptı. BIST 100 endeki yüzde 2,68 kayıp yaşarken, döviz kurları ise yükseliş sergiledi. İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırımları
Giriş Tarihi: 28.03.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 28.03.2026 11:07