Altın ve gümüşte 2 haftalık düşüş serisi! Gram altında 770 TL'lik savaş kaybı: İşte altın fiyatları
Altın ve gümüş fiyatları savaşın başından bu yana 2. haftalık düşüşe hazırlanıyor. Ons altın haftanın son işlem gününde 5.100 dolar, ons gümüş ise 84 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise savaşın ilk günü test ettiği 7.660 TL zirvesinden yüzde 5,25 kayıpla seyrine devam ediyor. Kapalı Çarşı'da ise savaşın ilk gününden bu yana yaklaşık 770 TL'lik kayıp yaşandı. Peki gram altın ne kadar oldu? İşte 13 Mart altın fiyatları...
