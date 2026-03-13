Trend Galeri Trend Ekonomi Altın ve gümüşte 2 haftalık düşüş serisi! Gram altında 770 TL'lik savaş kaybı: İşte altın fiyatları

Altın ve gümüşte 2 haftalık düşüş serisi! Gram altında 770 TL'lik savaş kaybı: İşte altın fiyatları

Altın ve gümüş fiyatları savaşın başından bu yana 2. haftalık düşüşe hazırlanıyor. Ons altın haftanın son işlem gününde 5.100 dolar, ons gümüş ise 84 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise savaşın ilk günü test ettiği 7.660 TL zirvesinden yüzde 5,25 kayıpla seyrine devam ediyor. Kapalı Çarşı'da ise savaşın ilk gününden bu yana yaklaşık 770 TL'lik kayıp yaşandı. Peki gram altın ne kadar oldu? İşte 13 Mart altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.03.2026 08:51 Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 09:00
Altın ve gümüşte 2 haftalık düşüş serisi! Gram altında 770 TL’lik savaş kaybı: İşte altın fiyatları

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla beklenmedik şekilde düşüşe geçerek kritik eşiğe sıkışan altın fiyatları petrol ve doların hareketiyle dalgalanmaya devam ediyor.

Altın ve gümüşte 2 haftalık düşüş serisi! Gram altında 770 TL’lik savaş kaybı: İşte altın fiyatları

ALTIN İKİNCİ HAFTALIK KAYBINA KOŞUYOR

Savaştan önce yüzde 3.40 prim yaparak son 5 haftanın en yüksek kapanışını kaydeden ons altın geçtiğimiz hafta yaşadığı yüzde 2'lik düşüşün ardından bu hafta da kayba yöneliyor. Haftaya 5.180 dolardan başlayan ons altın son işlem gününde 5.108 dolar seviyesinden fiyatlanıyor. Altında haftalık kayıp yüzde 1.21 seviyesinde.

Altın ve gümüşte 2 haftalık düşüş serisi! Gram altında 770 TL’lik savaş kaybı: İşte altın fiyatları

GÜMÜŞ SINIRDA

Geçtiğimiz hafta yüzde 10'dan fazla kayıp yaşayan ons gümüş bu hafta sınırda. Haftaya 84,43 dolardan başlayan ve en yüksek 90 doları gören ons gümüş son işlem gününde 84,42 dolardan fiyatlanıyor.

Altın ve gümüşte 2 haftalık düşüş serisi! Gram altında 770 TL’lik savaş kaybı: İşte altın fiyatları

GRAM ALTINDA 2 HAFTALIK KAYIP YÜZDE 5'TEN FAZLA

Gram altın da haftalık kayba ilerliyor. Haftaya 7.356 TL'den başlayan sarı metal, anlık olarak 7.256 TL seviyesinde.Haftalık yüzde 1'e yakın kayba ilerleyen altının gramı savaşın ilk günü test ettiği 7.660 TL zirvesinden yüzde 5,25 kayıp yaşadı.

Altın ve gümüşte 2 haftalık düşüş serisi! Gram altında 770 TL’lik savaş kaybı: İşte altın fiyatları

Gram gümüş ise son işlem gününde savaş öncesi bulunduğu 120 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın ve gümüşte 2 haftalık düşüş serisi! Gram altında 770 TL’lik savaş kaybı: İşte altın fiyatları

KAPALI ÇARŞI'DA SON DURUM

Savaşın ilk günü 7.600 TL'den bir anda 8.145 TL'ye kadar yükselen fiziki gram altın Kapalı Çarşı piyasasında bugün 7400 TL'nin altında işlem görüyor. Haftalık yüzde 1'den fazla kayıp yaşayan gram altın, 7376 TL'den satılıyor. Savaşın başından bu yana kayıp yaklaşık 770 TL civarında.

Altın ve gümüşte 2 haftalık düşüş serisi! Gram altında 770 TL’lik savaş kaybı: İşte altın fiyatları

Gram gümüş ise 123 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüşte 2 haftalık düşüş serisi! Gram altında 770 TL’lik savaş kaybı: İşte altın fiyatları

13 MART ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 7.258,11
Satış: 7.258,89

Altın ve gümüşte 2 haftalık düşüş serisi! Gram altında 770 TL’lik savaş kaybı: İşte altın fiyatları

Çeyrek Altın

Alış: 11.868,00
Satış: 12.035,00

Altın ve gümüşte 2 haftalık düşüş serisi! Gram altında 770 TL’lik savaş kaybı: İşte altın fiyatları

Yarım Altın

Alış: 23.722,00
Satış: 24.084,00

Altın ve gümüşte 2 haftalık düşüş serisi! Gram altında 770 TL’lik savaş kaybı: İşte altın fiyatları

Tam Altın

Alış: 47.298,00

Satış: 47.940,00

Altın ve gümüşte 2 haftalık düşüş serisi! Gram altında 770 TL’lik savaş kaybı: İşte altın fiyatları

Cumhuriyet Altını

Alış: 48.806,00
Satış: 49.543,00

Altın ve gümüşte 2 haftalık düşüş serisi! Gram altında 770 TL’lik savaş kaybı: İşte altın fiyatları

Ata Altın

Alış: 48.607,00
Satış: 49.225,00

Altın ve gümüşte 2 haftalık düşüş serisi! Gram altında 770 TL’lik savaş kaybı: İşte altın fiyatları

Has Altın

Alış: 7.258,11
Satış: 7.258,89

Altın ve gümüşte 2 haftalık düşüş serisi! Gram altında 770 TL’lik savaş kaybı: İşte altın fiyatları

22 Ayar Bilezik

Alış: 6.619,67
Satış: 6.956,87

Altın ve gümüşte 2 haftalık düşüş serisi! Gram altında 770 TL’lik savaş kaybı: İşte altın fiyatları

18 Ayar Altın

Alış: 5.366,74
Satış: 5.375,64