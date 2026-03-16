Altın ve gümüşte belirsizlik! Fiyatlarda jeopolitik riskler ve dolar etkili oluyor

Küresel piyasalarda altın fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların üçüncü haftasına girilmesiyle birlikte dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcılar bir yandan zayıflayan doların etkisini, diğer yandan küresel petrol arzına yönelik devam eden riskleri değerlendirirken, ons altın 5 bin dolar seviyesinin çevresinde işlem görmeye devam ediyor. Peki, gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? Ons altın kaç dolardan alıcı buluyor? Gram ve ons gümüşte son durum ne? İşte 6 Ocak itibarıyla güncel altın ve gümüş fiyatları…

Giriş Tarihi: 16.03.2026 07:08
Külçe altın ons başına yaklaşık 5.000 dolar civarında işlem görürken, gün içinde önce yüzde 1'e kadar geriledi, ardından kayıplarının bir bölümünü telafi etti. ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın enerji fiyatlarını artırması ve enflasyon endişelerini güçlendirmesi, değerli metal piyasalarında temkinli bir görünüm oluşturuyor. Art arda iki haftalık düşüşün ardından altın fiyatlarının denge arayışına girdiği görülüyor.

Ham petrol fiyatları pazartesi günü erken saatlerde elde ettiği kazançların bir kısmını geri verirken, dolar endeksindeki gerileme dolar cinsinden fiyatlanan emtialar için destekleyici bir unsur oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

Hafta sonu ABD'nin İran'ın önemli petrol ihracat merkezlerinden birini hedef aldığı, Tahran yönetiminin ise Basra Körfezi çevresindeki bazı ülkelerde enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdüğü bildirildi. Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin neredeyse durma noktasına gelmesi enerji piyasalarında endişeleri artırdı.

Çatışmanın ne kadar süreceğine ilişkin belirsizlik, ekonomik etkilerin değerlendirilmesini de zorlaştırıyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR

Savaşın uzaması, enflasyon baskılarının artabileceği beklentisi nedeniyle faiz indirimi ihtimalini de zayıflatıyor. ABD'de açıklanan son tüketici harcamaları verileri, ekonomik büyümenin beklentilerin altında kaldığını ve harcamaların ocak ayında sınırlı artış gösterdiğini ortaya koydu. Ayrıca tüketici güveni, artan benzin fiyatı endişeleri nedeniyle son üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

Piyasalarda yatırımcılar, bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında faiz indirimi ihtimalini neredeyse sıfır olarak değerlendiriyor. Yüksek faiz ortamı ise faiz getirisi bulunmayan değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.

Spot altın Singapur saatiyle 08.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla ons başına 5.022 dolar seviyesine yükseldi. Aynı saatlerde gümüş yüzde 0,8 artışla 81,23 dolara çıktı. Platin ve paladyum fiyatlarında da artış görüldü.

DEĞERLİ METALLERDE HAFTALIK DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz hafta değerli metaller genel olarak negatif bir seyir izledi. Orta Doğu'daki gerilimin güvenli liman talebini desteklemesine rağmen, güçlü dolar ve ABD'de faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Bu süreçte altının ons fiyatı hafta içinde en yüksek 5.238,56 doları, en düşük 5.009,77 doları gördü ve haftayı yaklaşık 5.020 dolar seviyesinde tamamladı.

Gümüşün ons fiyatı ise hafta içinde 90 dolara kadar yükselirken, en düşük 79,5 doları gördü ve haftayı 80,6 dolar civarında kapattı.

Ons bazında haftalık değişimlere bakıldığında gümüş yüzde 4,6, platin yüzde 5,3, paladyum yüzde 4,6 ve altın yüzde 2,6 oranında değer kaybetti. Analistler, güçlü dolar ve Fed'in temkinli para politikası duruşunun yatırımcı iştahını sınırladığını belirtiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Peki, altın fiyatları 16 Mart Pazartesi gününe nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? ONS altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte 16 Mart güncel altın fiyatları…

  • Gram altın: 7 bin 311 TL
  • Çeyrek altın: 11 bin 950 TL
  • Yarım altın: 23 bin 892 TL
  • Cumhuriyet altını: 47 bin 812 TL
  • ONS Altın: 5 bin 16 dolar
Peki, gümüş fiyatları 16 Mart Pazartesi gününe nasıl başladı? Gram gümüş ne kadar oldu? ONS gümüş kaç dolardan işlem görüyor? İşte güncel gümüş fiyatları…

16 Mart GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

  • Gram Gümüş: 113,63 TL
  • ONS Gümüş: 80,46 Dolar