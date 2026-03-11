Altın ve gümüşte ’mayın’ atağı! Gram altın kritik eşiği aştı, yükseliş mi başlıyor? İşte güncel fiyatlar

"SAVAŞ BİTTİĞİNDE ALTIN YENİDEN YÜKSELEBİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamanın ardından altın fiyatlarında kısa süreli bir yükseliş yaşandığını ifade eden Memiş, "Trump 'Savaşın çoğu bitti' dedi. Bu açıklamadan sonra ons altın 5.080 dolardan 5.180 dolara yükseldi ve yaklaşık 100 dolarlık bir atak gördük." diye konuştu.