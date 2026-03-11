Trend Galeri Trend Ekonomi Altın ve gümüşte 'mayın' atağı! Gram altın kritik eşiği aştı, yükseliş mi başlıyor? İşte güncel fiyatlar

Altın ve gümüşte 'mayın' atağı! Gram altın kritik eşiği aştı, yükseliş mi başlıyor? İşte güncel fiyatlar

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla beklenmedik şekilde düşüşe geçerek kritik eşiğe sıkışan altın fiyatları Hürmüz Boğazı'na döşenen mayınların etkisiyle yükselişe geçti. Ons altın kritik 5.000-5.200 doları gram altın ise 7.270-7.350 TL'lik barajı aştı. Gümüş ise 90 dolar eşiğinin altında fiyatlanıyor. Peki gram altın ne kadar oldu? Altın ve gümüş yeniden yükselecek mi? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 11.03.2026 09:03 Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 09:14
Jeopolitik gerilimlerle yukarı yönlü ivmesini sürdüren altın ve gümüş fiyatları, Orta Doğu'daki başlayan savaş ile ters köşe yaparak düşüşe geçmişti. İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemesiyle artan jeopolitik risk değerli metallerde yukarı yönlü ivmeyi tetikledi.

ONS ALTIN YÜKSELİŞTE, GÜMÜŞ KRİTİK EŞİKTE

Hürmüz'deki mayın tehlikesinin yanı sıra, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) şimdiye kadarki en büyük petrol rezervi salımını planıyla petrol fiyatlarının düşmesi ve enflasyon endişelerinin azalmasıyla altın fiyatları 5.000-5.200 dolarlık kritik eşiği aştı.

Ons altın yüzde 1 değer kazandıktan sonra ons başına 5.200 doların üzerine çıktı. Yeni günde Kritik eşiğin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor.

80-90 dolar bandına sıkışan gümüş ise 90 doların altında fiyatlanmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

Trump'ın açıklamalarının ardından 7.300 TL'nin üzerine çıkan gram altın, jeopolitik risklerin ardından 7.400 TL'nin üzerine çıktı. Altının gramı yeni günde 7.375 TL'den işlem görüyor.

Gram gümüş ise yüzde 1'in üzerindeki kayıpla 123 TL'den fiyatlanıyor.

MAKAS 100 TL'YE KADAR İNDİ

Kapalı Çarşı piyasasında dünkü işlemlerde 7500 TL'nin üzerinde fiyatlanan fiziki gram altın, yeni günde 7.478 TL'den satılıyor. Ekran ile kuyumcular arasındaki makas böylelikle 100 TL'ye kadar inmiş oldu.

132 TL'ye yükselen gram gümüş ise 128 TL'den işlem görüyor.

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

A Haber'e konuşan İslam Memiş, altın fiyatlarının savaş sonrası dönemde yeniden yükselmesini beklediğini açıkladı. Memiş, özellikle fiziki altın tarafında dalgalı seyrin devam ettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Altın fiyatları geniş bant aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Belirsizlik olduğu için piyasa kendine net bir yön belirleyemedi. Fiziki altından bahsediyoruz; Kapalıçarşı piyasasında gram altın 7.350–7.500 lira aralığında dalgalanıyor.

Ons altın 5.080–5.350 dolar bant aralığında dalgalanıyor. Şu anda 5.187 dolar seviyesinde. Gram altın ise 7.438 lira seviyesinde bulunuyor.

"SAVAŞ BİTTİĞİNDE ALTIN YENİDEN YÜKSELEBİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamanın ardından altın fiyatlarında kısa süreli bir yükseliş yaşandığını ifade eden Memiş, "Trump 'Savaşın çoğu bitti' dedi. Bu açıklamadan sonra ons altın 5.080 dolardan 5.180 dolara yükseldi ve yaklaşık 100 dolarlık bir atak gördük." diye konuştu.

11 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın
Alış: 7.371,42 TL
Satış: 7.372,37 TL

Çeyrek Altın
Alış: 12.054,00 TL
Satış: 12.212,00 TL

Yarım Altın
Alış: 24.107,00 TL
Satış: 24.410,00 TL

Tam Altın
Alış: 48.067,00 TL
Satış: 48.588,00 TL

Cumhuriyet Altını
Alış: 49.196,00 TL
Satış: 49.933,00 TL

Ata Altın
Alış: 49.398,00 TL
Satış: 49.965,00 TL

Has Altın
Alış: 7.371,42 TL
Satış: 7.372,37 TL

22 Ayar Bilezik
Alış: 6.727,29 TL
Satış: 7.051,22 TL

18 Ayar Altın
Alış: 5.413,13 TL
Satış: 5.420,81 TL