Altın ve gümüşte 'mayın' atağı! Gram altın kritik eşiği aştı, yükseliş mi başlıyor? İşte güncel fiyatlar
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla beklenmedik şekilde düşüşe geçerek kritik eşiğe sıkışan altın fiyatları Hürmüz Boğazı'na döşenen mayınların etkisiyle yükselişe geçti. Ons altın kritik 5.000-5.200 doları gram altın ise 7.270-7.350 TL'lik barajı aştı. Gümüş ise 90 dolar eşiğinin altında fiyatlanıyor. Peki gram altın ne kadar oldu? Altın ve gümüş yeniden yükselecek mi? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 11.03.2026 09:03
Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 09:14