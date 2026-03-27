Altın ve gümüşte müzakere yükselişi! Gram altın 6.800 TL'ye atak yaptı... İşte piyasalarda son durum
Altın ve gümüşte müzakere yükselişi! Gram altın 6.800 TL'ye atak yaptı... İşte piyasalarda son durum
ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların piyasaları etkilemesiyle şok düşüş yaşayan altın ve gümüş, Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları 10 gün durdurması ve müzakerelerin "çok iyi gittiğini" söylemesiyle yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4.500 dolar, ons gümüş ise 70 dolar sınırına yükseldi. Gram altında yüzde 2, gram gümüşte ise 3'e varan artış yaşandı. Kapalıçarşı piyasasında ise gram altın 6800 TL'ye doğru atak yaptı. İşte altın ve gümüşte son durum...
Giriş Tarihi: 27.03.2026 09:06