Altın ve gümüşte müzakere yükselişi! Gram altın 6.800 TL'ye atak yaptı... İşte piyasalarda son durum

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların piyasaları etkilemesiyle şok düşüş yaşayan altın ve gümüş, Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları 10 gün durdurması ve müzakerelerin "çok iyi gittiğini" söylemesiyle yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4.500 dolar, ons gümüş ise 70 dolar sınırına yükseldi. Gram altında yüzde 2, gram gümüşte ise 3'e varan artış yaşandı. Kapalıçarşı piyasasında ise gram altın 6800 TL'ye doğru atak yaptı. İşte altın ve gümüşte son durum...

Giriş Tarihi: 27.03.2026 09:06
ABD/İsrail - İran savaşıyla düşüşe geçen altın fiyatları, Fed'in faiz kararıyla büyük şok yaşamış, ons altın 5.000 dolar seviyesinden hızla 4.128 dolar seviyesine, ons gümüş ise 80 dolardan 61 dolar seviyesine kadar düşmüştü. Gram altın ise 6.000 TL'nin, gram gümüş ise 90 TL'nin altına geriledi.

Değerli metaller, başlayan müzakerelerin ve açıklamaların etkisiyle yeniden yükselişe geçti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE TRUMP YÜKSELİŞİ

ABD Başkanı Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları 10 gün durdurması ve müzakerelerin "çok iyi gittiğini" söylemesiyle ons altın yüzde 1,5 yükseliş ile 4.470 dolara yükseldi.

Ons gümüş ise yüzde 3'ten fazla yükseliş ile 70 doların üzerine çıktı.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

Savaş baskısıyla 7.000 TL'nin altında düşüşüne hız vererek 6 bin TL'li rakamlara gerileyen gram altın, ons altındaki yükseliş ile 6.360 TL'ye çıktı.

Gram gümüş ise yüzde 3,15 atakla 100 TL'nin üzerini gördü.

GRAM ALTIN KAPALIÇARŞI'DA 6.800 TL'Yİ ZORLUYOR

Ekranın yanı sıra Kapalıçarşı'da da hızla düşerek 6.500 TL'yi gören gram altın, ılımlı açıklamalarla atağa geçti.

Kuyumcularda gram altın yeni günde 6.780 TL bandında fiyatlanıyor. Gram gümüş ise 106 TL'den işlem görüyor.

27 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

  • Alış: 6.352,51 TL
  • Satış: 6.353,51 TL
ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 10.914,00 TL
  • Satış: 12.277,00 TL
YARIM ALTIN

  • Alış: 21.828,00 TL
  • Satış: 23.947,00 TL
TAM ALTIN

  • Alış: 43.657,00 TL
  • Satış: 45.871,00 TL
CUMHURİYET ALTINI

  • Alış: 44.050,00 TL
  • Satış: 44.712,00 TL
ATA ALTIN

  • Alış: 44.649,00 TL
  • Satış: 47.894,00 TL
HAS ALTIN

  • Alış: 6.352,51 TL
  • Satış: 6.353,51 TL
ONS ALTIN

  • Alış: 4.447,02 TL
  • Satış: 4.447,75 TL
22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 6.017,33 TL
  • Satış: 6.385,64 TL
18 AYAR

  • Alış: 4.842,82 TL
  • Satış: 4.851,53 TL