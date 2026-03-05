Trend Galeri Trend Ekonomi Altın ve gümüşte savaş rüzgarı terse döndü! İslam Memiş gram altın fırsatını açıkladı! İşte altın fiyatları

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından beklenmedik şekilde düşüşe geçen altın ve gümüşte ivme yukarıya döndü. Ons altın 5.200 doları zorlarken, ons gümüş ise 84.50 dolar eşiğinde. Gram altın 7.300 TL'nin üzerinde fiyatlanırken, gram gümüş ise 120 TL sınırında. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında 8 bin TL üstünü işaret ederek alım fırsatını açıkladı. İşte 5 Mart güncel altın ve gümüş fiyatları...

Giriş Tarihi: 05.03.2026 08:30 Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 08:37
ABD ve İsrail'in İran'daki yönetimi değiştirme hedefiyle başlattığı savaş altıncı gününe girerken küresel piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Jeopolitik gerilimin tırmanması yatırım araçlarında yönün ayrışmasına neden oldu.

Savaşın etkisiyle kripto para piyasasında yükseliş görülürken, değerli metallerde ise sert satışlar dikkat çekti. Ons altın 5.400 dolar seviyesinden hızlı bir düşüşle 5.150 dolara geriledi. Ons gümüş ise yüzde 12'nin üzerinde değer kaybederek 80 doların altına indi.

Yurt içinde de düşüşün etkileri hissedildi. Gram altın fiyatı 7.100 TL seviyesine kadar çekildi. Kapalıçarşı'da savaşın ilk gününde 7.600 TL seviyesinden 8.070 TL'ye kadar yükselen gram altın, sonrasında gelen satışlarla birlikte gerileyerek 7.315 TL seviyesine kadar düştü.

Altın ve gümüş fiyatları düşüşün ardından yukarı yönlü toparlanmasını sürdürüyor.

ONS ALTIN VE GÜMÜŞTE İVME YUKARI

Orta Doğu'daki çatışmanın genişlemesiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesi ve doların zayıflamasıyla ons altın ve gümüşte ivme tersine döndü.

Ons altın yüzde 0,8'lik sınırlı yükseliş ile 5.177,26 dolara çıkarken, ons gümüş ise yüzde 1.78'lik yükseliş ile 84,66 dolara çıktı.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram altın da ons altındaki yükseliş ile savaşın 6. gününde ivmeyi yukarıya çevirdi. Altının gramı yeni güne 0.87'lik yükseliş ile 7.320 TL'den başladı.

Gram gümüş ise yüzde 1.88'lik yükseliş ile 119 TL'den fiyatlanıyor.

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM

Gram altında ivme Kapalıçarşı piyasasında da tersine döndü. Kuyumcularda altının gramı bu sabah 7558.28 TL'den satılmaya başlandı. Böylelikle geçtiğimiz hafta cuma günü fiyatlarına dönülmüş oldu.

Gram gümüş ise 125 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın 12.315 TL, yarım altın 24.630 TL, tam altın ise 49.000 TL'den işlem görüyor.

ALTIN İÇİN 6.000 DOLAR HEDEFİ

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatları için beklentisini açıkladı. Uzman isim "Ons altın bugün 5.205 dolar seviyesinde. Dün 5.419 dolar seviyesindeydi; gün içinde 300 dolarlık bir dalgalanma gördük. Bu çok ciddi bir manipülasyondur. Ben şahsen bu düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum; yılın ilk yarısındaki hedefim 6.000 dolar seviyesidir. Bu düşüşleri tekrar alım fırsatı olarak görmeye devam ediyorum." dedi.

GRAM ALTINDA 8.000 TL ÖNCESİ ALIM FIRSATI

Gram altında alım fırsatını açıklayan İslam Memiş, "Gram altın TL fiyatı dün 8.120 lira seviyesindeydi, şu anda fiziki tarafta 7.480 lira. Panik yapmayıp sakince kenarda duranlar iyi bir hamle yaptı. Elinde TL bulunduranlar için bu düşüşler bir fırsattır çünkü tekrar en kısa zamanda 8.000 lira seviyesinin üzerine atak gerçekleştirecek bir gram altın var karşımızda." ifadelerini kullandı.

5 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Gram Altın
Alış: 7.309,35
Satış: 7.310,34

Çeyrek Altın
Alış: 12.148,00
Satış: 12.325,00

Yarım Altın
Alış: 24.295,00
Satış: 24.634,00

Tam Altın
Alış: 48.441,00
Satış: 49.036,00

Cumhuriyet Altını
Alış: 49.663,00
Satış: 50.403,00

Ata Altın
Alış: 49.745,00
Satış: 50.351,00

Ons Altın
Alış: 5.175,04
Satış: 5.175,94

Has Altın
Alış: 7.309,35
Satış: 7.310,34

22 Ayar Bilezik
Alış: 6.779,77
Satış: 7.116,44

18 Ayar Altın
Alış: 5.459,01
Satış: 5.477,66

14 Ayar Altın
Alış: 4.083,38
Satış: 5.382,81