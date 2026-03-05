Altın ve gümüşte savaş rüzgarı terse döndü! İslam Memiş gram altın fırsatını açıkladı! İşte altın fiyatları

GRAM ALTINDA 8.000 TL ÖNCESİ ALIM FIRSATI

Gram altında alım fırsatını açıklayan İslam Memiş, "Gram altın TL fiyatı dün 8.120 lira seviyesindeydi, şu anda fiziki tarafta 7.480 lira. Panik yapmayıp sakince kenarda duranlar iyi bir hamle yaptı. Elinde TL bulunduranlar için bu düşüşler bir fırsattır çünkü tekrar en kısa zamanda 8.000 lira seviyesinin üzerine atak gerçekleştirecek bir gram altın var karşımızda." ifadelerini kullandı.