Altın ve gümüşte savaş rüzgarı terse döndü! İslam Memiş gram altın fırsatını açıkladı! İşte altın fiyatları
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından beklenmedik şekilde düşüşe geçen altın ve gümüşte ivme yukarıya döndü. Ons altın 5.200 doları zorlarken, ons gümüş ise 84.50 dolar eşiğinde. Gram altın 7.300 TL'nin üzerinde fiyatlanırken, gram gümüş ise 120 TL sınırında. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında 8 bin TL üstünü işaret ederek alım fırsatını açıkladı. İşte 5 Mart güncel altın ve gümüş fiyatları...
Giriş Tarihi: 05.03.2026 08:30
Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 08:37