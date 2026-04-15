Altın ve gümüşte savaş sonrası zirve! Gram altın 7.000 TL’den döndü: İşte 15 Nisan canlı altın fiyatları

15 Nisan 2026 sabahında altın ve gümüş fiyatları, İslamabad'da barış masasının devrilmesinin ardından son bir ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Ons altın 4.871 dolara kadar yükselerek son 4 haftanın zirvesini test etti. Gram altın ise Kapalıçarşı'da 7.000 TL'yi aştı. Gümüş de 80 doların üzerini test etti. ABD-İran arasında 2 hafta içinde yeni bir barış görüşmesi ihtimalinin baskılamasıyla değerli metaller kritik eşiklerin altına geriledi. Peki gram altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da 1 gram altın ne kadar? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...
CANLI ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI TABLOSU
Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Değişim
|Gram Altın
|6.939,74
|6.940,59
|-0,31%
|Çeyrek Altın
|11.254,00
|11.441,00
|-0,30%
|Yarım Altın
|22.508,00
|22.952,00
|-0,31%
|Tam Altın
|44.912,00
|45.695,00
|-0,31%
|Cumhuriyet Altını
|45.605,00
|46.290,00
|1,14%
|Ata Altın
|46.106,00
|46.808,00
|-0,31%
|Ons Altın
|4.824,42
|4.825,03
|-0,33%
|Has Altın
|6.939,74
|6.940,59
|-0,31%
|22 Ayar Bilezik
|6.280,79
|6.584,49
|-0,31%
|18 Ayar Altın
|5.022,97
|5.028,50
|0%
|14 Ayar Altın
|3.776,34
|5.018,87
|-0,28%
|Gram gümüş
|114,1414
|114,2876
|-0,16%