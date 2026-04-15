Altın ve gümüşte savaş sonrası zirve! Gram altın 7.000 TL'den döndü: İşte 15 Nisan canlı altın fiyatları

15 Nisan 2026 sabahında altın ve gümüş fiyatları, İslamabad'da barış masasının devrilmesinin ardından son bir ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Ons altın 4.871 dolara kadar yükselerek son 4 haftanın zirvesini test etti. Gram altın ise Kapalıçarşı'da 7.000 TL'yi aştı. Gümüş de 80 doların üzerini test etti. ABD-İran arasında 2 hafta içinde yeni bir barış görüşmesi ihtimalinin baskılamasıyla değerli metaller kritik eşiklerin altına geriledi. Peki gram altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da 1 gram altın ne kadar? İşte canlı altın ve gümüş fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.04.2026 08:45 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 08:53
Altın ve gümüş yatırımcıları, altın borcu olanlar ve takı amaçlı değerli metal almak isteyenler 'Bugün altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını arıyor. İslamabad'da gerçekleşen barış müzakerelerinin sonuçsuz kalmasıyla altın ve gümüş son 1 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. ABD Başkanı Trump'ın 2 hafta içinde yeni müzakerelere yeşil ışık yakmasının ardından değerli metaller yönünü kritik eşiklerin altına çevirdi.

ALTIN VE GÜMÜŞ SON 1 AYIN ZİRVESİNDE

Savaşın ardından 5.000 dolar seviyesinden hızla 4.000 dolara ilerleyen ons altın, yeni haftada yükselişe geçti. Dünkü işlemlerde yüzde 2.14 primle 4.841 dolardan kapanış yapan ons altın, yeni günde 4.871 dolar ile son 4 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Ons altın böylelikle savaştan bu yana zirveyi test etmiş oldu.

Gümüş fiyatlarında da yükseliş görüldü. Ons gümüş 80 doları 18 Mart'tan sonra kritik eşiği ilk kez aştı.

GRAM ALTIN 7.000 TL EŞİĞİNİ AŞTI

Ons altındaki hareketle gram altın da yükselişe geçti. Spot piyasada gram altın 6.975 TL'ye kadar yükseldi. Ardından ise 6.942 TL'de dengeledi. Kapalıçarşı'da ise 7.037 TL seviyesi görüldü. Gram altın son olarak Nisan ayının başında kritik eşiği aşmıştı. Gram altın kuyumcularda 6.970 TL'den satılmaya devam ediyor. Ekran ile piyasa arasındaki makas böylelikle 40 TL'ye gerilemiş oldu.

Gram gümüş de savaştan sonra ilk kez 116 TL'yi aştı. Kapalıçarşı'da ise 121 TL'yi gördü.

CANLI ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI TABLOSU

Aşağıdaki tablo spot piyasada güncel altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Canlı verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 6.939,74 6.940,59 -0,31%
Çeyrek Altın 11.254,00 11.441,00 -0,30%
Yarım Altın 22.508,00 22.952,00 -0,31%
Tam Altın 44.912,00 45.695,00 -0,31%
Cumhuriyet Altını 45.605,00 46.290,00 1,14%
Ata Altın 46.106,00 46.808,00 -0,31%
Ons Altın 4.824,42 4.825,03 -0,33%
Has Altın 6.939,74 6.940,59 -0,31%
22 Ayar Bilezik 6.280,79 6.584,49 -0,31%
18 Ayar Altın 5.022,97 5.028,50 0%
14 Ayar Altın 3.776,34 5.018,87 -0,28%
Gram gümüş 114,1414 114,2876 -0,16%