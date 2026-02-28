Altın ve gümüşte savaş trendi! Gram altın 5’li rekora mı koşuyor? İslam Memiş vedalaşma zamanını açıkladı

PİYASALARDA BEKLENEN SÜREÇ BAŞLADI

Küresel çatışma sürecinin fiilen başladığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kişisel youtube kanalı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"O beklenen süreç geldi ve çattı; İsrail ve Amerika, İran'ı vurmaya başladı. Ancak onun öncesinde Pakistan-Afganistan savaşı başladı ve dolayısıyla dünyada tekrar bir jeopolitik gerilim fiziken başlamış oldu."