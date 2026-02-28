Trend Galeri Trend Ekonomi Altın ve gümüşte savaş trendi! Gram altın 5'li rekora mı koşuyor? İslam Memiş vedalaşma zamanını açıkladı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığ savaşın ardından altın ve gümüşte yeni trend merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve gümüş için beklediği rakamı açıkladı. Yatırımcılara yol gösteren İslam Memiş, 'vedalaşın' diyerek rakam verdi. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.02.2026 17:06 Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 17:11
ABD ve İsrail, sabahın erken saatlerinde İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere birçok stratejik noktaya yönelik kapsamlı bir saldırı başlattı. Pakistan-Afganistan savaşının ardından Orta Doğu'da savaş çanları çalarken, ABD-İsrail güçleri İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in konutu dahil üst düzey isimlerin bulunduğu kritik hedefleri vurdu. İran'dan ise saldırıya misilleme gecikmedi. Tahran yönetimi, Körfez'deki ABD askeri üslerini hedef alarak karşılık verdi.

Bölgedeki tansiyon hızla yükselirken, gözler altın ve gümüşte yeni trende çevrildi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, artan jeopolitik riskleri değerlendirdi.

Yatırımcılara yeni süreç hakkında yol gösteren uzman isim gram altında 5'li rekora bir kez daha işaret etti.

PİYASALARDA BEKLENEN SÜREÇ BAŞLADI

Küresel çatışma sürecinin fiilen başladığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kişisel youtube kanalı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"O beklenen süreç geldi ve çattı; İsrail ve Amerika, İran'ı vurmaya başladı. Ancak onun öncesinde Pakistan-Afganistan savaşı başladı ve dolayısıyla dünyada tekrar bir jeopolitik gerilim fiziken başlamış oldu."

BORSA İSTANBUL'DA UZUN VADEDE FIRSAT VURGUSU

Memiş, Borsa İstanbul'daki kısa vadeli risklere de dikkat çekti:

"Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 13.717 puan seviyesinden tamamladı ve kar satışlarının devamını beklediğimi söyleyebilirim. 13.500 puan seviyesinin ikinci kez test edilmesini ve devamında 13.000 puan seviyesinin altına sarkmasını bekliyorum."

Bu geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcılar için fırsat sunduğunu vurgulayan Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ancak bu kar satışları ve düzeltme hareketleri, borsada önümüzdeki aylarda ve yıllardaki yükseliş trendini kaçırmak istemeyenler için bir fırsat niteliğindedir."

GRAM ALTIN 10.000 TL'YE Mİ KOŞUYOR?

Altın tarafında ana trendin hâlâ yukarı yönlü olduğunu vurgulayan Memiş, ons ve gram altın için kritik seviyeleri net şekilde paylaştı:

"Ons altın tarafında yükseliş yönlü beklentim devam ediyor; 5.400-5.600 dolar seviyesi ana trendde ve 6.000 dolar seviyesini bekliyorum."

Gram altın için ise şu sözleri kullandı:

"Gram altın TL fiyatı da ons altından destek görerek haftayı yükselişle tamamladı. Biz altın tarafında bu yıl ana trende odaklandık; ons altın tarafında 6.000 dolar seviyesi, gram altın tarafında ise 10.000 lira seviyesine odaklandığımız için bu seviyeler görüldüğü zaman yavaş yavaş aksiyon almaya başlayacağız."

GÜMÜŞ 3 HANEYİ GÖRÜRSE VEDALAŞIN YOKSA...

Gümüş fiyatlarına da değinen Memiş, teknik seviyeleri şu sözlerle aktardı:

"Uluslararası piyasalarda ons gümüş 93,81 dolar, gram tarafında ise 132,57 lira seviyesinde bir trendle haftayı tamamladık. Gümüşün ons fiyatında 96, 97, 98 direnci; gram tarafta ise 140 lira ve 147 lira seviyeleri direnç konumundadır."

Yatırımcılara net bir uyarı yapan Memiş, şunları söyledi:

"Gümüşün ons fiyatı bu yıl üç haneli rakamı görürse bence orada vedalaşın; yoksa bir yıldan fazla bekleyebilirsiniz."

YÜKSELİŞ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Memiş, değerli metaller için çıkış takvimini de açıkça dile getirdi:

"2026 yılının ikinci yarısı, yani haziran sonrası olan süreç, altın ve gümüşle vedalaşma zamanıdır."

Bu dönemin ardından farklı piyasalarda hareketlilik beklediğini belirten Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:

"2026 yılının ikinci yarısında emlak tarafında hareketlilik başlar ve 2027 yılının tamamında piyasalarda ciddi bir hareketlilik olacaktır."

Öte yandan Orta Doğu'da tansiyon giderek tırmanmasıyla Kapalıçarşı piyasasında altın ve gümüş fiyatları sert yükselişe geçti.

GRAM ALTINDA TARİHİ YÜKSELİŞ

Ons altın haftayı 5.263 dolardan, gram altın ise 7.450 TL'den kapattı. Ekranın aksine savaşın etkisiyle Kapalıçarşı'da altın fiyatları tarihi yükseliş kaydetti.

Kuyumcularda Cumartesi günü sabah saatlerinde 7.600 TL'den satılan gram altın, savaşın giderek kızışmasıyla yükselişe geçti. Altının gramı gün içinde yüzde 5.84 artış işle 8.017 TL'ye kadar çıktı.

Bu Ocak ayında görülen 8.081 TL'lik tarihi rekorun ardından en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Altının gramı bu yükseliş ile 500 TL birden artış kaydetmiş oldu.

Çeyrek altın, 13.089 TL'ye, yarım altın 26.162 TL'ye, tam altın 52.077 TL'ye, ata altın 51.638 TL'ye ve 14 ayar altın 5.685 TL'ye yükseldi.

GRAM GÜMÜŞ 151 TL'Yİ AŞTI

Sabah saatlerinde kuyumcularda 137 TL'den satılan gram gümüş ise yüzde 9,95'lik bir yükseliş ile 151 TL'yi aştı. Gram gümüş böylelikle 187 TL'lik rekorun ardınan en yüksek seviyesini kaydetti.

28 ŞUBAT KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 7.742,32 TL
Satış: 8.017,98 TL
Yükseliş: %5,85

HAS ALTIN

Alış: 7.781,23 TL
Satış: 7.978,09 TL
Yükseliş: %5,85

22 AYAR ALTIN

Alış: 7.078,92 TL
Satış: 7.559,19 TL
Yükseliş: %5,87

YENİ ÇEYREK ALTIN

Alış: 12.683 TL
Satış: 13.089 TL
Yükseliş: %5,85

ESKİ ÇEYREK ALTIN

Alış: 12.528 TL
Satış: 12.969 TL
Yükseliş: %5,85

YENİ YARIM ALTIN

Alış: 25.367 TL
Satış: 26.162 TL
Yükseliş: %5,85

ESKİ YARIM ALTIN

Alış: 25.056 TL
Satış: 25.939 TL
Yükseliş: %5,85