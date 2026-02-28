Trend
Altın ve gümüşte savaş trendi! Gram altın 5'li rekora mı koşuyor? İslam Memiş vedalaşma zamanını açıkladı
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığ savaşın ardından altın ve gümüşte yeni trend merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve gümüş için beklediği rakamı açıkladı. Yatırımcılara yol gösteren İslam Memiş, 'vedalaşın' diyerek rakam verdi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 28.02.2026 17:06
Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 17:11