Altın ve gümüşte tarihi kayıp! Kapalı Çarşı'da gram altın fiyatı ne kadar? İşte piyasalarda son durum

Savaşın başından bu yana yaşadığı düşüşe hız veren altın fiyatları son 18 yılın en büyük kaybına ilerliyor. Fed ve enerji krizi endişeleriyle dalgalanan altın fiyatları aylık yüzde 15, gümüş ise yüzde 25'ten fazla düşüş yaşadı. Gram altın ve gram gümüşte de tablo kötüye gidiyor. Peki gram altın ne kadardan satılıyor? Gram gümüş kaç TL'den işlem görüyor. Kapalı Çarşı'da altın fiyatları kaç TL? İşte piyasalarda son durum...

Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 30.03.2026 09:30
Orta Doğu'daki savaş değerli metalleri altüst etti. Savaştan önce 5.600 dolar ile rekora koşan ons altın önce 5.000 dolar seviyesine ardından ise hızla 4.128 dolar seviyesine düştü. Sarı metalin yanı sıra gümüşte de sert düşüşler yaşandı. Yurt içinde gram altın fiyatları da yatırımcıları şoke eden gerileme kaydetti.

Savaşın başında 8.100 TL'yi test eden gram altın 7.000 TL'nin altına inerek 6.000 TL'li rakamlara çekildi. Değerli metaller başlayan müzakerelerin ve açıklamalara rağmen, düşüş ivmesini sürdürüyor.

ALTIN SON 18 YILIN EN BÜYÜK KAYBINA İLERLİYOR

Yılın ilk ayında 6.000 dolara koşan ons altın savaş başladıktan sonra 4099 ile son 4 ayın en dip seviyesini gördü. Ons altın aylık bazda da yüzde 15'ten fazla kayba ilerliyor. Eğer iki günde büyük bir sıçrama olmazsa, bu Ekim 2008'deki %-16,80'lik gerilemenin ardından "en yüksek aylık değer kaybı" olarak kayıtlara geçecek.

Ons altın haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,6'lık değer kaybıyla 4.466,99 dolardan açılış yaptı. Anlık olarak ise 0.72'lik yükselişle 4525 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ons gümüş ise aylık yüzde 25'e yakın bir kayba ilerliyor. Bu 1 Eylül 2011'de görülen yüzde 28'e yakın düşüşten sonra en büyük kayıp olacak. Beyaz metal yeni günde 70 doların üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

Savaş öncesi 8.100 TL'yi gören gram altın da 7.000 TL'nin altındaki hızlı düşüşün ardından 6 bin TL'li rakamlarda fiyatlanmaya devam ediyor. Yeni günde 6.500 TL'nin altında işlem görüyor. Altının gramında ise aylık kayıp yüzde 13'ten fazla. Gram altın son olarak 1 Kasım 2020'de aylık bazda yüzde 12'ye yakın kayıp yaşamıştı.

Gram gümüş ise yeni günde 100 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor. Beyaz metalde aylık kayıp yüzde 24'e yakın.

KAPALI ÇARŞIDA SON DURUM

Kapalıçarşı'da da hızla düşerek 6.555 TL'yi gören gram altın, 6.700 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Gram gümüş ise 107 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın 11.800 TL, yarım altın 22.928 TL, tam altın ise 45.038 TL'den fiyatlanıyor.

30 MART 2026 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış: 6.451,57
Satış: 6.452,41

ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.002,00
Satış: 11.763,00

YARIM ALTIN
Alış: 21.672,00
Satış: 22.853,00

TAM ALTIN
Alış: 43.343,00
Satış: 44.900,00

CUMHURİYET ALTINI
Alış: 44.176,00
Satış: 44.844,00

ATA ALTIN
Alış: 44.577,00
Satış: 46.378,00

HAS ALTIN
Alış: 6.451,41
Satış: 6.452,41

22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.066,66
Satış: 6.363,33

18 AYAR ALTIN
Alış: 4.856,98
Satış: 4.875,52

14 AYAR ALTIN
Alış: 3.644,17
Satış: 4.867,08

GREMSE ALTIN
Alış: 106.454,35
Satış: 109.198,28