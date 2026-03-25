Altın yükselişe geçti, %2’lik artış: 25 Mart güncel altın fiyatları…

Orta Doğu'da çatışmaların sona ereceğine dair umutların artması ve İran ile müzakerelerin başlayacağına dair haber akışı altın fiyatlarını toparladı. Ons altın çarşamba gününe yüzde 2 artışla 4 bin 600 dolardan başladı. Düşen gram altın fiyatları sonrasında kuyumcularda yoğunluk yaşandı. Altının gram fiyatı Kapalı Çarşı'da 6 bin 700 lira seviyelerinde hareket ediyor. 25 Mart güncel altın fiyatları…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.03.2026 06:27
Savaşın başlamasından bu yana altın fiyatlarında sert hareketler görülüyor. Ons altın çatışmalarla ilgili olumlu haber akışıyla çarşamba günü yükselişe geçti. Fiyatların artmasında savaşın sona ereceğine dair iddialar etkili oldu. 25 Mart güncel altın fiyatları

Dış basında yer alan haberlerde ABD'nin bir aylık ateşkes için İran ile müzakerelere başlamak istediği iddiası yer aldı. ABD'nin savaşa son vermek için İran'a 15 maddelik bir anlaşma hazırladığı ifade edildi.

Altın mart ayındaki zirvesinin yüzde 25 altında. Bu gerileme enerji maliyetleri endişesi ve merkez bankalarının faiz indirimlerinden uzaklaşacağı beklentileri ile körüklendi. Federal Rezerv Başkanı Michael Barr, enflasyonla mücadele etmek için merkez bankasının faiz oranlarını bir süre yüksek tutması gerekebileceğini söyledi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları gelişmelerin ardından Kapalı Çarşı'da 6 bin 713 TL olurken satış 6 bin 7463 olarak fiyatlandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.528,35

SATIŞ: 6.529,76

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.286,00

SATIŞ: 12.222,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 42.963,81

SATIŞ: 43.965,57

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 44.937,00

SATIŞ: 47.616,00