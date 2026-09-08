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Altında böylesi daha önce sadece 2 kez oldu! 201 tonluk tarihi hareket, büyük yatırımcılar pozisyon aldı

Altın fiyatları Fed'e ilişkin faiz beklentileriyle baskı altında kalırken yatırımcıların fonlardaki pozisyonlarını artırması dikkat çekti. Ağustosta altın fonlarına 201 tonluk net giriş gerçekleşirken bu rakam, tarihin en yüksek üçüncü aylık girişi oldu. Değerli metalde böylesine güçlü yükseliş daha önce sadece 2 kez görülmüştü.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.09.2026 11:18 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 11:26
Altında böylesi daha önce sadece 2 kez oldu! 201 tonluk tarihi hareket, büyük yatırımcılar pozisyon aldı
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ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına yönelik dalgalanan altın için dikkat çeken gelişme yaşandı. Altın fonlarına ağustos ayında 201 tonluk net giriş gerçekleşti. Bu rakam, altın fonları tarihinde görülen en yüksek üçüncü aylık net giriş olarak kayıtlara geçti. Daha bu denli yüksek giriş yalnızca Şubat 2009 ve Mart 2020 dönemlerinde yaşanmıştı.

Altında böylesi daha önce sadece 2 kez oldu! 201 tonluk tarihi hareket, büyük yatırımcılar pozisyon aldı

ALTIN FONLARINDA TARİHİ HAREKET

Ağustosta fiziki altına dayalı borsa yatırım fonlarına yönelik talep önemli ölçüde arttı. Fonlara bir ayda toplam 201 tonluk net altın girişi gerçekleşti.

Altında böylesi daha önce sadece 2 kez oldu! 201 tonluk tarihi hareket, büyük yatırımcılar pozisyon aldı

Bu büyüklük, küresel finansal krizin etkilerinin sürdüğü Şubat 2009 ve Covid-19 pandemisinin küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtığı Mart 2020'nin ardından tarihin en güçlü üçüncü aylık girişi oldu.

Altında böylesi daha önce sadece 2 kez oldu! 201 tonluk tarihi hareket, büyük yatırımcılar pozisyon aldı

Ağustos ayındaki giriş, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Mart 2022 ve ABD Merkez Bankası'nın üçüncü parasal genişleme programını açıkladığı Eylül 2012 dönemlerinde görülen fon girişlerini de geride bıraktı.

Altında böylesi daha önce sadece 2 kez oldu! 201 tonluk tarihi hareket, büyük yatırımcılar pozisyon aldı

BÜYÜK YATIRIMCILARIN ALTIN POZİSYONU DİKKAT ÇEKTİ

Altın piyasasında yatırımcı ilgisi fon girişleriyle sınırlı kalmadı. Vadeli işlemler piyasasında profesyonel para yöneticilerinin altındaki net uzun pozisyonlarının parasal büyüklüğü, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana görülen ikinci en yüksek seviyeye ulaştı.

Altında böylesi daha önce sadece 2 kez oldu! 201 tonluk tarihi hareket, büyük yatırımcılar pozisyon aldı

Söz konusu pozisyonlarda rekor seviye Ocak 2026'da görülmüştü. Mevcut ons altın fiyatının ocak ayındaki tarihi zirvenin yaklaşık 1.000 dolar altında bulunmasına rağmen profesyonel yatırımcıların pozisyonlarının parasal büyüklüğünün rekora yaklaşması dikkat çekti.

Bu tablo, büyük yatırımcıların altının orta vadeli yükseliş potansiyeline ilişkin beklentilerinin devam ettiğine işaret ediyor.

Altında böylesi daha önce sadece 2 kez oldu! 201 tonluk tarihi hareket, büyük yatırımcılar pozisyon aldı

OPSİYONLARDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Altın piyasasındaki bir diğer dikkat çekici gelişme ise opsiyon piyasasında yaşandı. Altın fonlarında yükseliş beklentisini yansıtan alım opsiyonlarına yönelik talep arttı.

Altında böylesi daha önce sadece 2 kez oldu! 201 tonluk tarihi hareket, büyük yatırımcılar pozisyon aldı

Büyük altın fonlarından birinde satım/alım opsiyonu oranının son 6 ayın en düşük seviyesine gerilemesi de yatırımcıların yükseliş yönündeki pozisyonlarının güçlendiğini gösterdi.

Ancak bu durum kısa vadede herhangi bir düşüş riskinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Yatırımcıların kısa vadeli gerilemelere karşı koruma pozisyonlarını sürdürürken, daha ileri vadede altının yükselmesinden kazanç sağlamaya yönelik pozisyonlarını artırdığı görülüyor.

Altında böylesi daha önce sadece 2 kez oldu! 201 tonluk tarihi hareket, büyük yatırımcılar pozisyon aldı

ALTINDA GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Altın fiyatlarının kısa vadeli seyri açısından ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası önemini koruyor. ABD'de ağustos ayında tarım dışı istihdam 162 bin kişi artarken işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesinde kaldı.

İstihdam verileri sonrasında Fed'in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gidebileceğine yönelik beklentiler güçlendi. Faizlerin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltarak fiyat üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Altında böylesi daha önce sadece 2 kez oldu! 201 tonluk tarihi hareket, büyük yatırımcılar pozisyon aldı

Piyasalarda bu hafta ABD'den gelecek enflasyon verileri yakından takip edilecek. 10 Eylül Perşembe günü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), 11 Eylül Cuma günü ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklanacak.

ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi faiz politikasına ilişkin sıkılaşma beklentilerini güçlendirebilirken, enflasyonda belirgin bir yavaşlama altın üzerindeki faiz baskısının azalmasına neden olabilir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ALTIN #FED