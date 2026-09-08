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Altında böylesi daha önce sadece 2 kez oldu! 201 tonluk tarihi hareket, büyük yatırımcılar pozisyon aldı
Altında böylesi daha önce sadece 2 kez oldu! 201 tonluk tarihi hareket, büyük yatırımcılar pozisyon aldı
Altın fiyatları Fed'e ilişkin faiz beklentileriyle baskı altında kalırken yatırımcıların fonlardaki pozisyonlarını artırması dikkat çekti. Ağustosta altın fonlarına 201 tonluk net giriş gerçekleşirken bu rakam, tarihin en yüksek üçüncü aylık girişi oldu. Değerli metalde böylesine güçlü yükseliş daha önce sadece 2 kez görülmüştü.
Giriş Tarihi: 08.09.2026 11:18
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 11:26