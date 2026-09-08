Altında böylesi daha önce sadece 2 kez oldu! 201 tonluk tarihi hareket, büyük yatırımcılar pozisyon aldı

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına yönelik dalgalanan altın için dikkat çeken gelişme yaşandı. Altın fonlarına ağustos ayında 201 tonluk net giriş gerçekleşti. Bu rakam, altın fonları tarihinde görülen en yüksek üçüncü aylık net giriş olarak kayıtlara geçti. Daha bu denli yüksek giriş yalnızca Şubat 2009 ve Mart 2020 dönemlerinde yaşanmıştı.