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Altında bu iki rakam çok kritik! Gram altın yeniden yükselecek mi? Ünlü stratejist seviyeleri verdi
Altında bu iki rakam çok kritik! Gram altın yeniden yükselecek mi? Ünlü stratejist seviyeleri verdi
ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasının ardından 4 bin dolar seviyesine kadar gerileyen ons altında gözler yeniden Fed'in faiz politikasına çevrildi. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, 4.000 doları destek, 4.155 doları ise direnç seviyesi olarak gösterdi. Peki gram altın ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 11.11.2026 12:44