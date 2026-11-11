Altında bu iki rakam çok kritik! Gram altın yeniden yükselecek mi? Ünlü stratejist seviyeleri verdi

Bu senaryoda yatırımcıların gelecek yılın haziran ayına kadar fiyatladığı toplam üç faiz artırımı beklentisini azaltabileceğini aktaran Hansen, faiz artışı beklentilerinin zayıflamasının ABD tahvil getirileri ve dolar üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini belirtti. Böyle bir gelişmenin de altın fiyatlarına yeniden destek sağlayabileceğini değerlendirdi.