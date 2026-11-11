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Altında bu iki rakam çok kritik! Gram altın yeniden yükselecek mi? Ünlü stratejist seviyeleri verdi

ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasının ardından 4 bin dolar seviyesine kadar gerileyen ons altında gözler yeniden Fed'in faiz politikasına çevrildi. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, 4.000 doları destek, 4.155 doları ise direnç seviyesi olarak gösterdi. Peki gram altın ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 11.11.2026 12:44
Altında bu iki rakam çok kritik! Gram altın yeniden yükselecek mi? Ünlü stratejist seviyeleri verdi

Altın fiyatları, ABD'de açıklanan ekim ayı enflasyon verisinin ardından yaşanan sert düşüşün etkilerinden kurtulmaya çalışıyor. Yaklaşık yüzde 2 değer kaybederek 4.000 dolar seviyesine yaklaşan ons altın, yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlenen doların baskısıyla karşılaştı.

Altında bu iki rakam çok kritik! Gram altın yeniden yükselecek mi? Ünlü stratejist seviyeleri verdi

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirirken Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin fiyatlamalar üzerindeki etkisine dikkat çekti. Hansen'e göre faiz artırım beklentilerinin seyri, altının önümüzdeki dönemdeki yönü açısından belirleyici olacak.

Altında bu iki rakam çok kritik! Gram altın yeniden yükselecek mi? Ünlü stratejist seviyeleri verdi

FED'İN FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILADI

Hansen, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımını destekleyen açıklamalarının hemen ardından yayımlandığını belirtti.

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Altında bu iki rakam çok kritik! Gram altın yeniden yükselecek mi? Ünlü stratejist seviyeleri verdi

Waller'ın 50 baz puanlık daha büyük bir faiz artışı ihtimalini de dışlamadığına dikkat çeken Hansen, bu gelişmelerin ardından piyasalarda aralık ayında faiz artırımı beklentisinin tamamen fiyatlandığını aktardı.

Altında bu iki rakam çok kritik! Gram altın yeniden yükselecek mi? Ünlü stratejist seviyeleri verdi

Hansen, piyasalarda gelecek yılın haziran ayına kadar iki ilave faiz artırımı daha beklendiğini kaydetti. ABD tahvil getirilerinin bu süreçte sert yükseldiğini belirten stratejist, tahvil fiyatlarındaki düşüşün yakın zamanda oluşturulan yükseliş yönlü pozisyonların tasfiye edilmesiyle hızlandığını ifade etti.

Altında bu iki rakam çok kritik! Gram altın yeniden yükselecek mi? Ünlü stratejist seviyeleri verdi

ALTINDA İKİ KRİTİK SEVİYE

Artan tahvil getirileri ve güçlenen doların altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Hansen, ons altında 4.000 dolar seviyesinin şimdilik destek konumunu koruduğunu söyledi. Hansen'e göre yukarı yönlü hareketlerde ise 4.155 dolar seviyesi direnç olarak öne çıkıyor.

Altında bu iki rakam çok kritik! Gram altın yeniden yükselecek mi? Ünlü stratejist seviyeleri verdi

Açığa satış pozisyonlarının kapatılmasıyla önemli miktarda alım gerçekleştiğini belirten Hansen, bu hareketin ardından trend takip eden sistematik yatırım fonlarının (CTA) yeniden satış yönünde pozisyon aldığını aktardı.

Kısa ve orta vadeli teknik göstergelerin düşüş eğilimini sürdürdüğünü ifade eden Hansen, bu görünümün altında kalıcı bir toparlanmanın önünü sınırlayabileceğine işaret etti.

Altında bu iki rakam çok kritik! Gram altın yeniden yükselecek mi? Ünlü stratejist seviyeleri verdi

ENERJİ FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLEYEBİLİR

Hansen, para politikasına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirtirken enerji fiyatlarındaki gerilemenin kalıcı olması durumunda altın piyasasında dengelerin değişebileceğini kaydetti.

Altında bu iki rakam çok kritik! Gram altın yeniden yükselecek mi? Ünlü stratejist seviyeleri verdi

Enerji fiyatlarının düşmesinin önümüzdeki aylarda enflasyonist baskıları hafifletebileceğini belirten Hansen, böyle bir gelişmenin Fed'e yönelik güçlenen faiz artırımı beklentilerini değiştirebileceğini ifade etti.

Altında bu iki rakam çok kritik! Gram altın yeniden yükselecek mi? Ünlü stratejist seviyeleri verdi

Bu senaryoda yatırımcıların gelecek yılın haziran ayına kadar fiyatladığı toplam üç faiz artırımı beklentisini azaltabileceğini aktaran Hansen, faiz artışı beklentilerinin zayıflamasının ABD tahvil getirileri ve dolar üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini belirtti. Böyle bir gelişmenin de altın fiyatlarına yeniden destek sağlayabileceğini değerlendirdi.

Altında bu iki rakam çok kritik! Gram altın yeniden yükselecek mi? Ünlü stratejist seviyeleri verdi

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Ons altın Saxo Bank Stratejisti Ole Hansen'in işaret ettiği aralıkta fiyatlanırsa mevcut kur üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altının 6.700-6.800 TL' seviyesine yeniden çıkması bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#FED #ALTIN #GRAM ALTIN