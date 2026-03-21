Altında "ölü kedi" sıçraması! Gram altın Kapalıçarşı'da dahi düşüşe hız verdi! Uzmanlar riske karşı uyardı

Altın fiyatları bir kez daha şok bir düşüş yaşıyor. ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların piyasaları etkilemesiyle birlikte sarı metal 4.500 doların, gram altın ise 6.500 TL'nin altına düştü. Kapalıçarşı'da dahi kayıp yüzde 7.50'yi aştı. Altın fiyatlarında düşüşün sürüp sürmeyeceği merak edilirken kıdemli piyasa analistinden "ölü kedi sıçraması" çıkışı geldi. Uzmanlar 4.000 dolar riskine karşı uyardı.

Giriş Tarihi: 21.03.2026 12:37
Altında ölü kedi sıçraması! Gram altın Kapalıçarşı’da dahi düşüşe hız verdi! Uzmanlar riske karşı uyardı

ABD/İsrail - İran savaşıyla düşüşe geçen altın fiyatları, Fed'in faiz kararıyla büyük şok yaşadı. Ons altın 25 Ocak'ta aştığı 5.000 dolar seviyesinin altına gerileyerek 4.500 doların altına kadar düştü. Gram altın ise 6.500 TL'nin altına düştü. Kapalıçarşı'da dahi kayıp yüzde 10'a yaklaştı.

Altında ölü kedi sıçraması! Gram altın Kapalıçarşı’da dahi düşüşe hız verdi! Uzmanlar riske karşı uyardı

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Uzmanlardan kritik uyarı geldi.

Altında ölü kedi sıçraması! Gram altın Kapalıçarşı’da dahi düşüşe hız verdi! Uzmanlar riske karşı uyardı

6 YILIN EN BÜYÜK HAFTALIK KAYBI

Savaştan önce yüzde 3.40 prim yaparak son 5 haftanın en yüksek kapanışını kaydeden ons altın, bu hafta petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş ile son 6 yılın en büyük haftalık kaybını yaşadı. Ons altın 5.020 dolardan başladığı bu haftayı yüzde 10.52 kayıpla, 4.491 dolardan kapattı.

Altında ölü kedi sıçraması! Gram altın Kapalıçarşı’da dahi düşüşe hız verdi! Uzmanlar riske karşı uyardı

Piyasadaki bu sert geri çekilme ile altın fiyatları 5.000 dolarlık kritik 50 günlük hareketli ortalamasının altına indi.

Altında ölü kedi sıçraması! Gram altın Kapalıçarşı’da dahi düşüşe hız verdi! Uzmanlar riske karşı uyardı

GRAM ALTIN DÜŞÜŞE HIZ VERDİ

Gram altın ise savaş baskısıyla 7.000 TL'nin altında düşüşüne hız verdi. Bayram öncesi 6.800 TL'ye düşen gram altın, dünkü işlemlerde 6.400 TL'ye kadar geriledi. Sarı metal haftayı yüzde 10.31 kayıpla 6.398 TL'den tamamladı.

Altında ölü kedi sıçraması! Gram altın Kapalıçarşı’da dahi düşüşe hız verdi! Uzmanlar riske karşı uyardı

Ekranın yanı sıra Kapalıçarşı'da da düşüşüne hız veren gram altın, 6.945 TL'ye kadar düştü. Sarı metal haftayı yüzde 7.50'den fazla kayıpla 7.015 TL'den tamamladı. Kuyumcularda gram altın alış fiyatı ise 6630 TL'ye kadar geriledi.

Altında ölü kedi sıçraması! Gram altın Kapalıçarşı’da dahi düşüşe hız verdi! Uzmanlar riske karşı uyardı

ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki son hareketliliğin teknik olarak endişe verici olduğunu belirtiyor. OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, 2 Mart'taki 5.420 dolarlık zirveden sonra yaşanan toparlanmanın yalnızca bir "ölü kedi sıçraması" (geçici bir iyileşme) olabileceğini ve piyasanın artık çok haftalık bir düşüş eğilimine girdiğini ifade ediyor.

Altında ölü kedi sıçraması! Gram altın Kapalıçarşı’da dahi düşüşe hız verdi! Uzmanlar riske karşı uyardı

Fiyat yapısındaki bu bozulma aşağı yönlü riskleri artırdığını vurgulayan Wong, "Sert düşüş, 2 Şubat'taki 4.402 dolardan 2 Mart'taki 5.420 dolara kadar yaşanan %23'lük rallinin bir düzeltme tepkisi, yani bir 'ölü kedi sıçraması' olduğunu gösteriyor. Bir sonraki hareketin artık birkaç hafta sürecek düşüş yönlü bir ivmeye doğru kaydığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Altında ölü kedi sıçraması! Gram altın Kapalıçarşı’da dahi düşüşe hız verdi! Uzmanlar riske karşı uyardı

YATIRIMCILAR İÇİN KARAR ANI: "ZARAR BÜYÜYEBİLİR"

U.S. Bank Wealth Management Kıdemli Yatırım Stratejisti Rob Haworth, 5.000 doların üzerinde pozisyon alan yatırımcıların zor bir dönemece girdiğini vurguladı:

"Spekülatörler şu an zor bir kararla karşı karşıya. Bence birçoğu Şubat ayındaki oynaklığı atlatmaya ve ne olacağını görmeye çalışıyordu ama bu paranın büyük bir kısmı şu an zararda. Durum daha da kötüye gidebilir."

Altında ölü kedi sıçraması! Gram altın Kapalıçarşı’da dahi düşüşe hız verdi! Uzmanlar riske karşı uyardı

ENFLASYON TEHDİDİ ALTINI ETKİLİYOR

Commerzbank Emtia Araştırma Başkanı Thu Lan Nguyen, Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon risklerine vurgu yapmasıyla piyasaların faiz indirimi beklentilerini agresif bir şekilde rafa kaldırdığını belirtiyor. Nguyen, merkez bankalarının beklemeye geçmesinin temel nedeninin enflasyon riski olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Enerji fiyatları yükselmeye devam ettikçe altın fiyatı da muhtemelen düşmeye devam edecektir; bu durum uzun vadeli enflasyon beklentilerini yukarı çekme tehdidi oluşturuyor."

Altında ölü kedi sıçraması! Gram altın Kapalıçarşı’da dahi düşüşe hız verdi! Uzmanlar riske karşı uyardı

4.000 DOLARA DÜŞEBİLİR

Fransa merkezli yatırım bankası Natixis Değerli Metaller Analisti Bernard Dahdah ise altın için aşağı yönlü rakam verdi. Dahdah, savaşın uzaması ve enerji altyapısının zarar görmesi durumunda merkez bankalarının faiz artırmak zorunda kalabileceğini ve altının 4.000 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

Dahdah, "Eğer enerji varlıkları daha fazla zarar görür ve savaş uzarsa, altının 4.000 dolar/ons seviyelerinin alt bandına kadar gerilediğini görebiliriz. Çünkü böyle bir senaryoda, yapışkan enerji fiyatları nedeniyle Fed bile faiz artırmak zorunda kalabilir." dedi.

Altında ölü kedi sıçraması! Gram altın Kapalıçarşı’da dahi düşüşe hız verdi! Uzmanlar riske karşı uyardı

Buna karşın Dahdah, petrol fiyatlarının hızla eski seviyelerine dönmesi durumunda merkez bankalarının yeniden altına yönelebileceğini ve fiyatların tekrar 5.000 doların üzerine çıkabileceğini de sözlerine ekledi.

Altında ölü kedi sıçraması! Gram altın Kapalıçarşı’da dahi düşüşe hız verdi! Uzmanlar riske karşı uyardı

BOĞA PİYASASI SONA MI ERDİ?

Kısa vadeli sert düşüşe rağmen, bazı uzmanlar uzun vadede altının hâlâ bir liman olabileceğini savunuyor. Saxo Bank'tan Ole Hansen, yatırımcı psikolojisine dair şu tespiti yaptı:

"Yatırımcıların yeniden tutkulu olabilmeleri için önce aşktan vazgeçmeleri gerekiyor. Bu da metali hâlâ seven birçok yatırımcının, en kötüsünün geride kaldığına dair kanıta ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.

Altında ölü kedi sıçraması! Gram altın Kapalıçarşı’da dahi düşüşe hız verdi! Uzmanlar riske karşı uyardı

Pepperstone Kıdemli Piyasa Analisti Michael Brown ise boğa piyasasının henüz bitmediğini ancak sabırlı olunması gerektiğini belirtti.