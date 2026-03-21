Altında "ölü kedi" sıçraması! Gram altın Kapalıçarşı'da dahi düşüşe hız verdi! Uzmanlar riske karşı uyardı

4.000 DOLARA DÜŞEBİLİR

Fransa merkezli yatırım bankası Natixis Değerli Metaller Analisti Bernard Dahdah ise altın için aşağı yönlü rakam verdi. Dahdah, savaşın uzaması ve enerji altyapısının zarar görmesi durumunda merkez bankalarının faiz artırmak zorunda kalabileceğini ve altının 4.000 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

Dahdah, "Eğer enerji varlıkları daha fazla zarar görür ve savaş uzarsa, altının 4.000 dolar/ons seviyelerinin alt bandına kadar gerilediğini görebiliriz. Çünkü böyle bir senaryoda, yapışkan enerji fiyatları nedeniyle Fed bile faiz artırmak zorunda kalabilir." dedi.