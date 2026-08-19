Altında risk ve fırsat aynı anda masada! Gram altın ne kadar olacak? İşte dikkat çeken tahmin

3.500 DOLAR RİSKİ DE MASADA

Wells Fargo'nun Global Hisse Senetleri ve Reel Varlıklar Stratejisi Başkanı Sameer Samana ise altındaki kısa vadeli risklerin tamamen ortadan kalkmadığını belirtti.

Samana, teknik görünümün henüz toparlanmadığını ve düzeltmenin sona erdiğini söylemek için erken olduğunu ifade etti. Altının kısa vadede 3.500 dolara kadar gerileme riski bulunduğunu belirten Samana, "Altının dip yaptığını söylemek zor. Kısa vadede aşağı yönlü riskin 3.500 dolara kadar devam etmesi muhtemel," dedi.