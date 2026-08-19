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Altında risk ve fırsat aynı anda masada! Gram altın ne kadar olacak? İşte dikkat çeken tahmin
Altında risk ve fırsat aynı anda masada! Gram altın ne kadar olacak? İşte dikkat çeken tahmin
Fed tutanakları öncesinde doların 3 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle sert dalgalanan altın fiyatları için bankacılık devi Wells Fargo'dan dikkat çeken tahmin geldi. Risk ve fırsatlara işaret eden banka, yıl sonu için rakam verdi.
Giriş Tarihi: 19.08.2026 11:38
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 12:07