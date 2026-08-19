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Altında risk ve fırsat aynı anda masada! Gram altın ne kadar olacak? İşte dikkat çeken tahmin

Fed tutanakları öncesinde doların 3 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle sert dalgalanan altın fiyatları için bankacılık devi Wells Fargo'dan dikkat çeken tahmin geldi. Risk ve fırsatlara işaret eden banka, yıl sonu için rakam verdi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.08.2026 11:38 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 12:07
Altında risk ve fırsat aynı anda masada! Gram altın ne kadar olacak? İşte dikkat çeken tahmin

Ağustos ayının ilk haftasında yüzde 7'den fazla yükselerek ocak ayından bu yana en güçlü haftalık performansını gösteren altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Sarı metalde gözler Fed'e çevrilirken, ABD'li bankacılık devi Wells Fargo'dan dikkat çeken tahmin geldi.

Altında risk ve fırsat aynı anda masada! Gram altın ne kadar olacak? İşte dikkat çeken tahmin

ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN ÜÇLÜ DESTEK

Wells Fargo stratejistleri, altının son beş aylık zorlu dönemin ardından yeniden momentum kazandığını belirterek, bu toparlanmada Orta Doğu'da müzakerelere yönelik umutlar ve yatırımcıların Fed'in faiz artıracağı yönündeki beklentilerini azaltmasının etkili olduğunu ifade etti. Stratejistler, raporlarında "Zorlu geçen beş ayın ardından altın yeniden ivme kazanıyor; Orta Doğu'daki müzakerelerde ilerleme umutları ve yatırımcıların Fed'in faiz artış beklentilerini azaltması bu durumu destekliyor" ifadelerini kullandı.

Altında risk ve fırsat aynı anda masada! Gram altın ne kadar olacak? İşte dikkat çeken tahmin

ALTINA İLGİ SÜRÜYOR

Merkez Bankalarının ve Asya piyasalarındaki yatırımcıların değerli metale yönelik ilgisini sürdürdüğünü vurgulayan Wells Fargo analizinde jeopolitik ve piyasa belirsizliklerinin yanı sıra enflasyon risklerinin de uluslararası yatırımcıların altına olan ilgisini desteklediği belirtildi. Stratejistler, "Asyalı yatırımcılar aslında istikrarlı alıcılar olmaya devam etti ve altının Asya işlem saatlerindeki performansı ölçüldüğünde sarı metal yüzde 13 yükseldi." ifadelerini kullandı.

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Altında risk ve fırsat aynı anda masada! Gram altın ne kadar olacak? İşte dikkat çeken tahmin

ALTINDA HEDEF 5.100 DOLAR

Wells Fargo, altının önümüzdeki dönemde yükselişini sürdürebileceğini değerlendirirken, fiyat hareketinin düz bir çizgide gerçekleşmeyeceği konusunda da uyardı.

Kurum, 2026 sonu altın fiyatı hedefini ons başına 4.900-5.100 dolar aralığında tutarken, 2027 sonu hedefini 5.400-5.600 dolar olarak açıkladı.

Stratejistler, "Bununla birlikte, uluslararası talebin ABD para politikasından kaynaklanan baskılar nedeniyle zorlanması sebebiyle altının yükseliş yolunun dalgalı olacağını düşünüyoruz" diyerek yükselişin dalgalı bir seyir izleyebileceğine dikkat çekti.

Altında risk ve fırsat aynı anda masada! Gram altın ne kadar olacak? İşte dikkat çeken tahmin

3.500 DOLAR RİSKİ DE MASADA

Wells Fargo'nun Global Hisse Senetleri ve Reel Varlıklar Stratejisi Başkanı Sameer Samana ise altındaki kısa vadeli risklerin tamamen ortadan kalkmadığını belirtti.

Samana, teknik görünümün henüz toparlanmadığını ve düzeltmenin sona erdiğini söylemek için erken olduğunu ifade etti. Altının kısa vadede 3.500 dolara kadar gerileme riski bulunduğunu belirten Samana, "Altının dip yaptığını söylemek zor. Kısa vadede aşağı yönlü riskin 3.500 dolara kadar devam etmesi muhtemel," dedi.

Altında risk ve fırsat aynı anda masada! Gram altın ne kadar olacak? İşte dikkat çeken tahmin

GRAM ALTIN KAÇ TL OLACAK?

Wells Fargo'nun 5.100 dolarlık altın tahminine göre güncel kur üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın yaklaşık 7.859 TL'ye çıkacağı tahmin ediliyor. Altının 3.500 dolara gerilemesi halinde ise gram fiyatı yaklaşık 5.393 TL seviyesine denk geliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör