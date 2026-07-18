Altında sert düşüşe "gizli set" çekiliyor! Gram altın kaç TL olacak? İşte piyasayı sarsacak tahmin

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altına küresel talebin azalması gram altını da etkiledi. Öyleki düğün zamanı yükselmesi beklenen gram altın da son 6 haftanın en sert düşüşünü yaşadı. Kritik 6.000 TL seviyesinde işlem görmeye devam eden gram altın yüzde 2,45 azalışla 6 bin 53 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,90 düşüşle 39 bin 819 liraya geriledi.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışının yüzde 1,84 altında 9 bin 993 liraya geriledi.

Gram gümüş ise yüzde 6'dan fazla kayıpla 85 TL'nin altına düştü.