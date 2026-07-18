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Altında sert düşüşe "gizli set" çekiliyor! Gram altın kaç TL olacak? İşte piyasayı sarsacak tahmin

Güvenilir liman özelliğini yitiren altın fiyatları yumuşayan ABD enflasyon verilerine rağmen haftalık bazda sert düşüş yaşadı. Ons altın 4.000 dolar, gram altın ise 6 bin TL eşinde haftayı sonlandırırken bankacılık devinden piyasayı sarsacak tahmin geldi. Goldman Sachs merkez bankalarına işaret ederek düşüşe set çekildiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 18.07.2026 14:58 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 15:25
Altında sert düşüşe gizli set çekiliyor! Gram altın kaç TL olacak? İşte piyasayı sarsacak tahmin

Altın ve gümüş bu hafta Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim ABD'den gelen enflasyon verileri ve FED faiz beklentisine yönelik gelişmelerle yön buldu. Altın ve gümüş fiyatları son 6 haftanın en sert düşüşünü kaydederken, bankacılık devinden çarpıcı bir tahmin geldi.

Altında sert düşüşe gizli set çekiliyor! Gram altın kaç TL olacak? İşte piyasayı sarsacak tahmin

ALTIN VE GÜMÜŞ SERT DÜŞTÜ

2026 yılına rekor yükselişlerle başlayan ancak, savaş ve faiz baskısı nedeniyle güvenilir liman özelliğini giderek kaybeden altın ve gümüş son 6 haftanın en kötü performansını gerçekleştirdi. Ons altın haftayı yüzde 2,51'den fazla değer kaybıyla kritik 4.000 dolar eşiğinin hemen üzerinde tamamladı. Ons gümüş ise yüzde 6,5'tan fazla kayıpla 56 dolardan haftayı sonlandırdı.

Metallerde yaşanan bu düşüş Mayıs ayı sonundan bu yana görülen en derin kayıp olarak kayıtlara geçti.

Altında sert düşüşe gizli set çekiliyor! Gram altın kaç TL olacak? İşte piyasayı sarsacak tahmin

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altına küresel talebin azalması gram altını da etkiledi. Öyleki düğün zamanı yükselmesi beklenen gram altın da son 6 haftanın en sert düşüşünü yaşadı. Kritik 6.000 TL seviyesinde işlem görmeye devam eden gram altın yüzde 2,45 azalışla 6 bin 53 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,90 düşüşle 39 bin 819 liraya geriledi.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışının yüzde 1,84 altında 9 bin 993 liraya geriledi.

Gram gümüş ise yüzde 6'dan fazla kayıpla 85 TL'nin altına düştü.

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Altında sert düşüşe gizli set çekiliyor! Gram altın kaç TL olacak? İşte piyasayı sarsacak tahmin

MERKEZ BANKALARI ALTIN İÇİN GÜÇLÜ DESTEK OLUŞTURUYOR

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Fed'in şahin para politikası beklentilerinin kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ancak merkez bankalarının hız kesmeyen alımlarının bu düşüşleri sınırladığını açıkladı. Bankanın analizine göre merkez bankaları mayıs ayında yaklaşık 81 ton altın satın alırken, üç aylık ortalama alımlar 67 ton seviyesinde gerçekleşti. Özellikle Çin'in öncülük ettiği alımların, altın fiyatları için güçlü bir destek oluşturduğu belirtildi.

Altında sert düşüşe gizli set çekiliyor! Gram altın kaç TL olacak? İşte piyasayı sarsacak tahmin

YIL SONU TAHMİNİNİ KORUDU

Goldman Sachs, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejisinin uzun yıllar devam edeceğini öngörerek 2026 yıl sonu için ons altın tahminini 4.900 dolar seviyesinde korudu. Raporda, Fed kaynaklı kısa vadeli baskıların geçici olduğu, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının güçlü talebinin yanı sıra özel yatırımcıların da altına yönelmesiyle orta ve uzun vadede fiyatlara yönelik risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiği vurgulandı.

Altında sert düşüşe gizli set çekiliyor! Gram altın kaç TL olacak? İşte piyasayı sarsacak tahmin

Goldman Sachs'ın 2026 yıl sonu için öngördüğü 4.900 dolarlık ons altın tahminine göre gram altın yıl sonunda yaklaşık 7.400 TL seviyesine ulaşacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GOLDMAN SACHS #GRAM ALTIN