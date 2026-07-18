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Altında sert düşüşe "gizli set" çekiliyor! Gram altın kaç TL olacak? İşte piyasayı sarsacak tahmin
Altında sert düşüşe "gizli set" çekiliyor! Gram altın kaç TL olacak? İşte piyasayı sarsacak tahmin
Güvenilir liman özelliğini yitiren altın fiyatları yumuşayan ABD enflasyon verilerine rağmen haftalık bazda sert düşüş yaşadı. Ons altın 4.000 dolar, gram altın ise 6 bin TL eşinde haftayı sonlandırırken bankacılık devinden piyasayı sarsacak tahmin geldi. Goldman Sachs merkez bankalarına işaret ederek düşüşe set çekildiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 18.07.2026 14:58
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 15:25