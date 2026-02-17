Altının 5 destekçisi: Yatırımcı talebi ezberleri bozdu

Peki, Warsh gerçekten beklendiği gibi Trump'ın isteklerini yerine getirecek mi? Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri devam eden tavrı dikkate alındığında güvercin bir aday bekleniyordu. Ancak, Warsh'ın bağımsız ve şahin bir tutuma daha yatkın olduğu yorumları yapılıyor. Daha önceki açıklamalarında kontrol edilemeyen enflasyona karşı düşük faiz oranlarını eleştirmişti. Şahn duruşu ile bilinen Warsh hakkında konuşan Trump, Warsh'tan faiz indireceğine dair bir taahhüt istemediğini ifade etti. Yine de Trump'ın istediklerini yerine getirebileceği şeklinde yorumlar da yapılıyor. Sonucu süreç gösterecek.