Trend Galeri Trend Ekonomi Altının 5 destekçisi: Yatırımcı talebi ezberleri bozdu

Baş döndüren rekorlar kıran altın, 29 Ocak şokunun ardından sert kayıplar yaşadı. Dolardaki zayıflık, doğuda sürekli artan talep, itibari paraya ve ekonomilere güvenin azalması talebi destekledi. Altının bir gece çakılması piyasadaki kırılganlığı da gözler önüne serdi. Altına hücum, yatırımcı davranışlarındaki keskin hareketlerin sayısal verilerden daha etkili olduğu bir sürece evrildi. Altın fiyatları için belirleyici olabilecek gelişmeler ve fiyat tahmini…

SEVDE NUR DEMİR
Giriş Tarihi: 17.02.2026 10:58 Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 11:17
Yüksek altın fiyatlarının bile engel olamadığı sürekli alım yapan merkez bankaları ve perakende alıcılar değerli metali tarihsel seviyelerin üzerine çıkarttı. Ocak ayının son günlerinde yaşanan kayıplar sonrası değerli metal yeniden toparlandı. Altın fiyatlarını 2025'te destekleyen gelişmeler 2026'da nasıl görünecek?

KEVİN WARSH GERÇEKTEN SIKACAK MI?

Jerome Powell'in görev süresinin mayıs ayında dolmasıyla yerine geçecek kişi FED'in kaderini yeniden belirleyecek. FED'in bağımsızlığı tartışmaları hararetini sürdürürken piyasalar yeni FED başkanlığı için Rick Rider'i bekliyordu. Ancak Kevin Warsh'ın aday olacağına yönelik haber akışı altın fiyatlarına 29 Ocak şokunu yaşattı. 5.4000 dolar seviyelerine yükselen altın, piyasalardaki Warsh travmasından sonra 5000 dolar kritik seviyesini altına geriledi.

Peki, Warsh gerçekten beklendiği gibi Trump'ın isteklerini yerine getirecek mi? Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri devam eden tavrı dikkate alındığında güvercin bir aday bekleniyordu. Ancak, Warsh'ın bağımsız ve şahin bir tutuma daha yatkın olduğu yorumları yapılıyor. Daha önceki açıklamalarında kontrol edilemeyen enflasyona karşı düşük faiz oranlarını eleştirmişti. Şahn duruşu ile bilinen Warsh hakkında konuşan Trump, Warsh'tan faiz indireceğine dair bir taahhüt istemediğini ifade etti. Yine de Trump'ın istediklerini yerine getirebileceği şeklinde yorumlar da yapılıyor. Sonucu süreç gösterecek.

TAYVAN KRİZİ

Küresel riskler karşısında altına yönelik güvenli liman alımlarını artıracak bir hamle Çin'den gelebilir. Orta Doğu'daki karışıklıklar ve Ukrayna Rusya Savaşı'ndaki artışlara benzer bir hikâye yazılacak. Çin'in 2027 yılında Tayvan'ı tamamen kendine bağlama arzusu yeni bir krizin kapılarını açacak gibi görünüyor.

Tayvan Boğazı, Çin, Japonya ve Güney Kore ticareti kadar Avrupa içinde hayati öneme sahip. Tayvan Boğazını da içine alan güzergâh dünya çapında imalat ürünlerinin taşınması noktasında kritik bir nokta. 2022 yılında boğaz dünyanın en büyük gemilerinin oluşturduğu küresel filonun yüzde 88'ini içeren küresel filonun yarısını taşıdı. Japonya'nın ithalatının neredeyse üçte biri ve Güney Kore'nin ithalatının da neredeyse üçte biri bu boğazdan geçmektedir.

Japonya'nın ham petrolünün çoğu ve Kore'nin ham petrolünün üçte ikisi, Tayvan'dan geçen rotalar üzerinden Orta Doğu'dan gelmektedir. Bu noktada Çin ile Tayvan arasında gerçekleşecek bir çatışma ya da Çin'in Tayvan'a girmesi küresel tedarik zincirlerini tehdit eden bir sürece dönüşebilir. Böylesine bir krizin güvenli liman alımlarını artırması söz konusu.

DAVRANIŞSAL İKTİSAT DEVREYE GİRİYOR

Pandemi dönemiyle beraber hızla yükselen altına yatırımcılar resmen hücum etti. Perakende alıcılardan merkez bankalarına kadar alımların hızla artması sadece enflasyon korkusu ile açıklanamaz. Altın fiyatlarını geçtiğimiz yıl belli noktaya kadar fırsatı kaçırma korkusuyla bireysel alıcıların talebi güçlendirdi. Sadece Türkiye'de değil, Avustralya ve Vietnam'da da insanların kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüntüler var.

Bu talep ise piyasalaraa yönelik sayılar veriler yerine FOMO (fırsatı kaçırma korkusu) etkisinin gözle görülür hale gelmesi şeklinde yorumlandı. Altındaki sürekli artan fiyatlar nedeniyle kar elde etmekten mahrum kalacağından korkan bireysel yatırımcı değer kaybı olsa da olmasa da altın satın almaktan vazgeçmedi. Bu da fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi diri tuttu.

Öte yandan altın fiyatları ve ABD faizleri arasındaki tarihsel ilişki 2022 yılında başlayarak bozulma gösterdi. Bu tarihten itibaren geleneksel bağ koparken reel getirinin yüksek olduğu dönemlerde altın fiyatları yeşil alanda kalmaya devam etti. Çin Halk Bankası'nın ABD Hazine tahvillerindeki resmi varlıkları 2020'de 1 trilyon doların üzerindeyken bugün yaklaşık 700 milyar dolara düştü. 2025 yılında dünyanın en güvenli ekonomisi olarak görülen ABD'nin tahvil getirileri bile merkez bankaları ve yatırımcılar şüpheye düşürdü. Bu güvensizlik yatırımcıları altına yönlendirdi.

DEBASMENT TRADE

Altın fiyatlarında sıçramaya neden olan bir başka etken ise Türkçeye değer kaybı ticareti olarak çevrilebilen debasment trade. Yıl boyu Fransa, Japonya ve Amerika'da siyasi arenada yaşanan gel-gitler para birimlerine olan güvenin azalmasına neden oldu. Enflasyonun yükseleceği ve doların zayıflayacağına dair beklentiler de altın fiyatlarını katladı.

ABD KAMU BORCU

ABD kamu borcu geçtiğimiz yılın son aylarında 38 trilyon doları aşarak rekor seviyeye ulaştı. Ülkenin kamu borcunun çıktığı rekor seviyenin ardından bu miktarın AB üretiminin iki katı olduğu yorumları yapıldı. Borcun bu denli yüksek olması ABD ekonomisine olan güvenin azalmasına buna bağlı olarak güvenli liman olan altına talebin artmasına neden olacak. Borcun enflasyonla eritilmesi halinde altın fiyatlarında yine pozitif bir etki ortaya çıkacak.

KÜRESEL ALTIN TALEBİNDE TARİHSEL PATLAMA

World Gold Council'ın 2025 yılı raporuna göre, küresel altın talebi tarihi seviyelere ulaştı. Talep yönünde Altın ETF'leri ve külçe-sikke alımları öne çıkarken talep 5 bin tonun üzerinde. World Gold Council 2026 beklentilerini açıklayarak jeopolitik gerilimlerin sürmesi halinde altın ETF'lerine güçlü girişlerin ve külçe-sikke talebinin devam edebileceğini vurguladı.

JPMORGAN ALTIN İÇİN NE BEKLİYOR?

Jp Morgan'ın 16 Aralık 2025 tarihinde yayımladığı raporda altının görünümü 2026 ve 2027 yılları için yükseliş yönlü olmaya devam ediyor. Fiyatların 2026'nın dördüncü çeyreğinde 5.000$/ons seviyesine doğru ilerlemesi, daha uzun vadede ise 6.000$/ons seviyesine ulaşması bekleniyor. Merkez bankalarının ve yatırımcıların altına olan talebinin güçlü kalması ve 2026'da çeyrek başına ortalama 585 ton seviyesinde olacağı öngörülüyor.

JP Morgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva, beklentileri destekleyen bir açıklama yaparak "Resmi rezerv ve yatırımcıların altına yönelme yönündeki uzun vadeli trendin daha devam edeceğini düşünüyoruz. Altın talebinin fiyatları 2026 yıl sonuna kadar 5.000 dolar/ons seviyesine doğru iteceğini tahmin ediyoruz" dedi.