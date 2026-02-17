Altının 5 destekçisi: Yatırımcı talebi ezberleri bozdu
Baş döndüren rekorlar kıran altın, 29 Ocak şokunun ardından sert kayıplar yaşadı. Dolardaki zayıflık, doğuda sürekli artan talep, itibari paraya ve ekonomilere güvenin azalması talebi destekledi. Altının bir gece çakılması piyasadaki kırılganlığı da gözler önüne serdi. Altına hücum, yatırımcı davranışlarındaki keskin hareketlerin sayısal verilerden daha etkili olduğu bir sürece evrildi. Altın fiyatları için belirleyici olabilecek gelişmeler ve fiyat tahmini…
Giriş Tarihi: 17.02.2026 10:58
Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 11:17