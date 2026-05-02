Annelere 8 haftalık ek doğum izni fırsatı! 10 gün içinde bunu yapanız gerekiyor

Kamu ve özel sektörde çalışan anneler için doğum izni süresini 24 haftaya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi. Düzenleme ile doğum izni süresi doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı. Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadınlar, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabiliyordu. Düzenlemede bu sürenin 2 haftaya kadar çekilmesi ile doğum sonrası aktarılabilecek süre 1 hafta daha uzamış oldu. TALEP EDENE SÜRE EKLENECEK KRİTİK TARİH 16 EKİM 2025 HESAPLAMA NASIL YAPILACAK? 10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BAŞVURU ÖZEL SEKTÖRDE DE BABALIK İZNİ 10 GÜN KORUYUCU AİLE DE YARARLANACAK DOĞUM İZNİ ÜCRETİ NE OLACAK? Devlet memuru anneler için maaş ödemesi ise kesinti yapılmadığı için doğum izni süresince tam olarak ödenmeye devam edecek. Yeni anne olan bir memur doğum izni süresi boyunca 247 bin 560 TL alacak. GÖKTAŞ: AİLE GÜÇLENECEK