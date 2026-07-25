Araç sahipleri dikkat, 4 TL birden zamlandı! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

MOTORİNE BİR KEZ DAHA ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatına ise son olarak 21 Temmuz 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,12 TL zam yapılmış, büyükşehirlerde dizel yakıtın litresi 74-75 TL bandına yükselmişti.

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklik sonrası bugünden geçerli olmak üzere 4.18 TL daha zam yapıldı. Motorin fiyatlarında temmuz ayı başından bu yana gerçekleşen toplam artış yaklaşık 14 TL oldu.