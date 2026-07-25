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Araç sahipleri dikkat, 4 TL birden zamlandı! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri dikkat, 4 TL birden zamlandı! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları
Petrol fiyatlarında yeniden yaşanan artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarında üst üste değişimler yaşanıyor. Akaryakıt fiyatlarına 4 TL birden zam geldi. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Giriş Tarihi: 25.07.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 11:00