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Araç sahipleri dikkat, 4 TL birden zamlandı! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatlarında yeniden yaşanan artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarında üst üste değişimler yaşanıyor. Akaryakıt fiyatlarına 4 TL birden zam geldi. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.07.2026 10:50 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 11:00
Araç sahipleri dikkat, 4 TL birden zamlandı! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

Orta Doğu'da başlayan yeniden savaş tedirginliği akaryakıt fiyatlarında değişimi beraberinde getiriyor. Brent Petrol'ün 100 doları aşması yeni artışları gündeme getirdi.

Araç sahipleri dikkat, 4 TL birden zamlandı! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

BRENT PETROL 100 DOLAR SINIRINDA

Brent petrol, Ortadoğu'daki askeri gerilim ile Kızıldeniz, Hürmüz Boğazı ve Karadeniz'deki enerji sevkiyat hatlarına yönelik güvenlik riskleri nedeniyle perşembe günü 100 doların üzerine çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı, cuma günü ise 96,78 dolara geriledi. Böylece Brent petrol bir günde 3,91 dolar, yaklaşık yüzde 3,9 değer kaybetti.

Perşembe günü 87,01 dolar seviyesinde kapanan WTI petrolün varil fiyatı, cuma günü 85,88 dolara geriledi.

Araç sahipleri dikkat, 4 TL birden zamlandı! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Son olarak rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle 23 Temmuz gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 1.23 TL zam yapıldı. Artış sonrasında benzinin litresi büyükşehirlerde 67-69 TL aralığına yükseldi.

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Araç sahipleri dikkat, 4 TL birden zamlandı! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

MOTORİNE BİR KEZ DAHA ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatına ise son olarak 21 Temmuz 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,12 TL zam yapılmış, büyükşehirlerde dizel yakıtın litresi 74-75 TL bandına yükselmişti.

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklik sonrası bugünden geçerli olmak üzere 4.18 TL daha zam yapıldı. Motorin fiyatlarında temmuz ayı başından bu yana gerçekleşen toplam artış yaklaşık 14 TL oldu.

Araç sahipleri dikkat, 4 TL birden zamlandı! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 78,48 TL'ye, İstanbul Anadolu Yakası'nda 78,33 TL'ye çıktı. Ankara ve İzmir'de ise 80 TL sınırına yaklaştı.

Araç sahipleri dikkat, 4 TL birden zamlandı! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Büyükşehirlerde pompa satış fiyatları şöyle:

Araç sahipleri dikkat, 4 TL birden zamlandı! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 67,00 TL
Motorin: 78,48 TL
LPG: 31,19 TL

Araç sahipleri dikkat, 4 TL birden zamlandı! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 66,85 TL
Motorin: 78,33 TL
LPG: 30,59 TL

Araç sahipleri dikkat, 4 TL birden zamlandı! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

ANKARA

Benzin: 67,97 TL
Motorin: 79,60 TL
LPG: 31,29 TL

Araç sahipleri dikkat, 4 TL birden zamlandı! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

İZMİR

Benzin: 68,25 TL
Motorin: 79,87 TL
LPG: 31,19 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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