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Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi: İşte benzin ve motorin fiyatları

Brent Petroldeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları bu nedenle bir kez daha güncellendi. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.07.2026 08:25 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 08:32
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi: İşte benzin ve motorin fiyatları

Orta Doğu'da başlayan yeniden savaş tedirginliği akaryakıt fiyatlarında değişimi beraberinde getiriyor. Brent Petrol son bir ayın zirvesine çıkarken, akaryakıt fiyatlarında üst üste artış yaşanıyor.

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi: İşte benzin ve motorin fiyatları

BRENT PETROLDE SON 1 AYIN ZİRVESİ

Brent petrolün varil fiyatı, haftaya sert bir sıçramayla başlayarak kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,7 artışla 90,48 dolar seviyesine ulaştı. Gün içinde en yüksek 91,41 dolar seviyesini test eden Brent petrol, Cuma gününü 88,10 dolardan tamamlamıştı. ABD hafif petrolü Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise aynı dakikalarda 83,70 dolardan alıcı buldu.

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi: İşte benzin ve motorin fiyatları

MOTORİN BİR KEZ DAHA ZAMLANDI

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle motorinin litre fiyatına 21 Temmuz 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,12 TL zam yapıldı. Artışın tamamı pompa satış fiyatlarına yansırken, büyükşehirlerde motorin fiyatları 74-75 TL bandına yükseldi.

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Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi: İşte benzin ve motorin fiyatları

Yeni fiyatlar 21 Temmuz 2026 Salı gününden itibaren pompaya yansırken, benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi: İşte benzin ve motorin fiyatları

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam sonrası büyükşehirlerde beklenen pompa satış fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 65,69 TL
  • Motorin: 74,25 TL
  • LPG: 31,19 TL
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi: İşte benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 65,64 TL
  • Motorin: 74,10 TL
  • LPG: 30,59 TL
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi: İşte benzin ve motorin fiyatları

Ankara

  • Benzin: 66,66 TL
  • Motorin: 75,37 TL
  • LPG: 31,29 TL
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi: İşte benzin ve motorin fiyatları

İzmir

  • Benzin: 66,94 TL
  • Motorin: 75,65 TL
  • LPG: 31,19 TL
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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