Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi: İşte benzin ve motorin fiyatları

BRENT PETROLDE SON 1 AYIN ZİRVESİ

Brent petrolün varil fiyatı, haftaya sert bir sıçramayla başlayarak kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,7 artışla 90,48 dolar seviyesine ulaştı. Gün içinde en yüksek 91,41 dolar seviyesini test eden Brent petrol, Cuma gününü 88,10 dolardan tamamlamıştı. ABD hafif petrolü Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise aynı dakikalarda 83,70 dolardan alıcı buldu.