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Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi: İşte benzin ve motorin fiyatları
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi: İşte benzin ve motorin fiyatları
Brent Petroldeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları bu nedenle bir kez daha güncellendi. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Giriş Tarihi: 21.07.2026 08:25
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 08:32