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Araç sahipleri için tek kalemde çifte değişim! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri için tek kalemde çifte değişim! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları
Brent Petroldeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Rafineri çıkış fiyatlarındaki artış nedeniyle istasyonlarda çifte değişim yaşandı. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Giriş Tarihi: 17.07.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 09:55