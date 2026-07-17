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Araç sahipleri için tek kalemde çifte değişim! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

Brent Petroldeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Rafineri çıkış fiyatlarındaki artış nedeniyle istasyonlarda çifte değişim yaşandı. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Giriş Tarihi: 17.07.2026 09:51 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 09:55
Araç sahipleri için tek kalemde çifte değişim! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

Orta Doğu'da başlayan yeniden savaş tedirginliği akaryakıt fiyatlarında değişimi beraberinde getiriyor. Brent Petrol'deki yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında üst üste artış yaşandı.

Araç sahipleri için tek kalemde çifte değişim! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

BENZİNE 1,14 TL, MOTORİNE 3,12 TL ZAM

Akaryakıt fiyatlarında beklenen çifte zam pompaya yansıdı. Rafineri çıkış fiyatlarındaki artış nedeniyle 17 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle benzinin litre fiyatına 1,14 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,12 TL zam yapıldı.

Araç sahipleri için tek kalemde çifte değişim! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

Yeni fiyatlarla birlikte motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 74 liranın üzerine çıktı.

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Araç sahipleri için tek kalemde çifte değişim! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ETKİLİ OLDU

Akaryakıt fiyatlarındaki artışta, son günlerde Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim nedeniyle yükselen petrol fiyatları ile rafineri çıkış fiyatlarındaki değişim etkili oldu.

Brent petrolün 84 doların üzerinde seyretmesi ve döviz kurundaki yüksek seviyeler, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor.

Araç sahipleri için tek kalemde çifte değişim! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Araç sahipleri için tek kalemde çifte değişim! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Araç sahipleri için tek kalemde çifte değişim! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 65,45 TL
  • Motorin: 72,90 TL
  • LPG: 30,59 TL
Araç sahipleri için tek kalemde çifte değişim! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

Ankara

  • Benzin: 66,56 TL
  • Motorin: 74,17 TL
  • LPG: 31,19 TL
Araç sahipleri için tek kalemde çifte değişim! Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

İzmir

  • Benzin: 66,85 TL
  • Motorin: 74,44 TL
  • LPG: 31,79 TL
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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