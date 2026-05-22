Araç sahiplerine bayram trafiğinde hayat kurtaran uyarı! Bunları kontrol etmeden marşa basmayın

Kurban Bayramı tatilinde yola çıkacak araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK, sürücülere kritik güvenlik uyarılarında bulundu. Uzmanlar, birkaç dakikalık basit kontrollerin olası kazaların önüne geçebileceğini belirtirken, özellikle fren, lastik ve aydınlatma sistemlerine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 22.05.2026 16:44 Güncelleme Tarihi: 22.05.2026 16:52
Bayram tatillerinde şehirler arası yolculukların artmasıyla birlikte trafikte yoğunluk da giderek tırmanacak. Uzun yol öncesi yapılan küçük ihmaller ise ciddi güvenlik risklerine neden olabiliyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce araçlarını mutlaka temel güvenlik kontrollerinden geçirmesi gerek.

Bu konuda TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine dikkat çeken uyarıla geldi.

FREN, LASTİK, FAR KONTROLÜ HAYATİ

Bayramda yola çıkacaklar için özellikle fren sistemi, lastikler ve aydınlatma donanımındaki eksiklikler büyük risk arz ediyor. Kazalara davetiye çıkarabilecek hatalara karşı uzmanlar sürücülerin mutlaka yapması gereken kontrolleri şu şekilde sıraladı:

  • Fren sisteminin düzgün çalıştığından emin olunması
  • Lastik hava basıncı ve diş durumunun kontrol edilmesi
  • Farlar, sinyaller ve fren lambalarının çalışır durumda olması
  • Aynaların ve sürüş görüş açısının ayarlanması

Özellikle yoğun bayram trafiğinde bu detayların güvenli sürüş açısından kritik rol oynadığı ifade edildi.

MOTOR YAĞI, CAM SUYU KONTROL EDİLMELİ

Uzun yol öncesinde araç içi teknik kontroller de ihmal edilmemeli.

Uzmanlar tarafından motor yağı, fren hidroliği, direksiyon hidroliği, soğutma sıvısı ve cam suyunun kontrol edilmesi gerektiğine işaret edilirken, sileceklerin çalışır durumda olmasının da görüş güvenliği açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Gösterge panelindeki arıza ışıklarının dikkate alınması gerektiği belirtilirken, herhangi bir teknik uyarı durumunda sorun çözülmeden yola devam edilmemesi tavsiye edildi.

Fazla yük yakıtı değil, riski artırıyor

Araç kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu taşınmasının fren mesafesi ve yol tutuş üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor.

Uzmanlar, araç içinde görüşü engelleyecek veya dikkat dağıtacak eşyalardan kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Tüm yüklerin sabitlenmesi gerektiği ifade edilirken, hatalı sollamanın bayram kazalarının başlıca nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekildi.

İlk yardım çantası ve stepne kontrolü önemli

Sürücülerin araçlarında mutlaka ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü ve reflektör bulundurması gerektiği belirtildi.

Ayrıca stepnenin kullanılabilir durumda olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği ifade edildi.

Uzun yolda en kritik detay: Mola vermek

Uzmanlar, uzun yolculuklarda yorgunluğun sürüş güvenliğini ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle sürücülere iki saatte bir mola verilmesi, hız sınırlarına uyulması ve takip mesafesinin korunması öneriliyor.

Çocuklu aileler için çocuk koltuğu kullanımının da hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TRAFİK #KURBAN BAYRAMI