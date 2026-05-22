Araç sahiplerine bayram trafiğinde hayat kurtaran uyarı! Bunları kontrol etmeden marşa basmayın

Uzun yolda en kritik detay: Mola vermek

Uzmanlar, uzun yolculuklarda yorgunluğun sürüş güvenliğini ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle sürücülere iki saatte bir mola verilmesi, hız sınırlarına uyulması ve takip mesafesinin korunması öneriliyor.

Çocuklu aileler için çocuk koltuğu kullanımının da hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.