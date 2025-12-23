Trend Galeri Trend Ekonomi Asgari ücret zammı tahmini 2026! Tarkan Zengin son dokunuş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti

Yeni asgari ücret için gözler komisyonun üçüncü toplantısına çevrilirken, A Haber'de Satır Arası programına konuk olan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, dikkat çeken değerlendirmede bulundu. Zengin, asgari ücret zammına son dokunuş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:46
Asgari ücret zammı 2026 için maraton sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını tamamladı. İşçi sendikaları ile görüşen Bakan Işıkhan, Türk-İş ve Hak-İş'in taleplerini komisyona iletti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işverene çıkışıyla zam oranı beklentileri yükselirken, Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin'den dikkat çeken değerlendirme geldi.

A Haber'de Satır Arası programına konuk olan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, asgari ücrete son dokunuş için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a işaret etti.

İŞVERENE ÇAĞRI MASAYA OLUMLU YANSIYACAKTIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işverene çağrısını hatırlatan Tarkan Zengin, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilen hususların asgari ücret görüşmelerine masaya olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Hükümetten yapılan açıklamalara baktığımızda da bunun olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını tamamladığında geçmiş dönemlerde sıkça örneğine rastladığımız gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza çalışmalarıyla ilgili bilgi veriyorlar.

SON DOKUNUŞ YAPILABİLİR

Bu bilgiler neticesinde de Sayın Cumhurbaşkanı her dönem emekçi lehine orada bir 'son dokunuş' dediğimiz bir etkisinin olduğunu da ifade edelim. Ben önümüzdeki hafta asgari ücrete dair yapılacak çalışmalardan sonra yani geçmiş yıllarda olduğu gibi böyle bir şey olduğu takdirde orada Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir etkisinin olacağını, dolayısıyla belki konuşulan senaryoların gerçekleşebileceği, belki farklı bir tablonun ortaya çıkacağını da görme imkanımız olur."

"YILLIK DÜZEYDE ARTIŞ İHTİMALİ YÜKSEK"

Burada şunu da söyleyelim, biliyorsunuz asgari ücret yıllık artıyor. Ama 2022 ve 2023'te yine sene başında yıllık artmasına rağmen bir ihtiyaç olmuş ve ara zam yapılmıştı. Orada da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrıları söz konusu olmuştu ve işverenler de özellikle masada olan TİSK'i temsil eden Özgür Burak Akkol da bu çağrılara cevap verip ara artış da yapmıştı. Ben, son iki yıldır yıllık yapılıyor, bu yıl da yıllık olma ihtimali yine yüksek bu artışın, zaten belirlenirken yıllık belirleniyor. Dolayısıyla burada hem işverenin hem bu açıklamaların masaya olumlu yansıyacağını tahmin ediyorum.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ YÜZLERİ GÜLDÜRECEK

İnşallah burada çalışanlarımızın yüzünü güldürecek, işverenlerimizin maliyetini de işte asgari ücret desteği söz konusu. Devlet zaten bu maliyetler nedeniyle asgari ücretliler daha fazla eline ücret geçsin diye 2016 yılından beri asgari ücret desteği veriyor. Dolayısıyla masada o da olacak. Dolayısıyla bu destekle birlikte inşallah çalışanların yüzünü güldürecek, onların satın alma gücünü koruyacak, belki de geliştirecek bir asgari ücret tespit edilecektir diye düşünüyorum."

MASADAKİ ZAM SENARYOLARI

Yüzde 20 zam senaryosunda, net asgari ücretin 26.584 TL'ye, brüt tutarın ise 31.206 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Yüzde 25 artış yapılması halinde, 2026'da net ücretin 27.630 TL, brüt ücretin ise 32.506 TL seviyesinde olması bekleniyor.

Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması hesaplanıyor.

Yüzde 30'luk artış senaryosunda, net tutarın 28.735 TL'ye, brüt tutarın ise 33.807 TL'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Yüzde 35 zam yapılması durumunda, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşması öngörülüyor.

Yüzde 40'lık artış halinde ise 2026 yılında net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin de 36.407 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.