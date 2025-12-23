Trend
Asgari ücret zammı tahmini 2026! Tarkan Zengin son dokunuş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti
Yeni asgari ücret için gözler komisyonun üçüncü toplantısına çevrilirken, A Haber'de Satır Arası programına konuk olan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, dikkat çeken değerlendirmede bulundu. Zengin, asgari ücret zammına son dokunuş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti.
Giriş Tarihi: 23.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:46