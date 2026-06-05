AYM tarihi bir karara imza attı: İşte yeni nafaka formülü...

10 ay evli kalıp 5 yıl boyunca nafaka ödeyen mağdur Harun Çebi, "2018'de çocuksuz bir boşanma sürecinde asgari ücrete yakın nafaka ödüyordum. Bu süreçte hayatımdan 5 yıl gitti. Ödediğim nafakaların karşılığını da geri alamadım. Boşanmanın hızlı şekilde gerçekleşmesinin ayrı, diğer uyuşmazlıkların ise ayrı davalar olarak devam etmesi gerekiyor. İnsanlar boşanamadığı için yıllarca yıpranıyor, yeniden hayat kurma imkânları gecikiyor" ifadelerini kullandı.