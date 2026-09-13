Bakan Kurum paylaştı: Başvurular yarın başlıyor! İşte örnek uygun fiyatlı kiralık konutlar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairenin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, Ataşehir'deki 3+1 kiralık sosyal konutun içinden görüntüleri paylaştığı mesajında "İstanbul'da kiralık konutlarımız için yarın başvuruları almaya başlıyoruz. Evlerimizi merak ediyor musunuz? İşte Ataşehir'de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 12:19