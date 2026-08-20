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Bakanlık devreye girdi! 4 bebek giyim ürünü toplatılıyor: Boğulma ve yaralanma riski tespit edildi
Bakanlık devreye girdi! 4 bebek giyim ürünü toplatılıyor: Boğulma ve yaralanma riski tespit edildi
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında küçük aksesuarları kolayca ayrılabilen 4 farklı bebek giyim ürününde boğulma ve yaralanma riski tespit etti. Güvensiz bulunan ürünlerin piyasaya arzı yasaklanırken toplatma kararı da uygulandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.08.2026 11:45
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 13:13