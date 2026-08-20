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Bakanlık devreye girdi! 4 bebek giyim ürünü toplatılıyor: Boğulma ve yaralanma riski tespit edildi

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında küçük aksesuarları kolayca ayrılabilen 4 farklı bebek giyim ürününde boğulma ve yaralanma riski tespit etti. Güvensiz bulunan ürünlerin piyasaya arzı yasaklanırken toplatma kararı da uygulandı. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.08.2026 11:45 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 13:13
Bakanlık devreye girdi! 4 bebek giyim ürünü toplatılıyor: Boğulma ve yaralanma riski tespit edildi

Ticaret Bakanlığı, çocukların güvenliği ve tüketicilerin korunmasına yönelik piyasa gözetimi ve denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlık devreye girdi! 4 bebek giyim ürünü toplatılıyor: Boğulma ve yaralanma riski tespit edildi

Yapılan denetimler sonucunda, küçük aksesuarlarının kolayca ayrılması nedeniyle boğulma ve yaralanma riski taşıdığı belirlenen 4 farklı bebek giyim ürünü hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uygulandı.

Bakanlık devreye girdi! 4 bebek giyim ürünü toplatılıyor: Boğulma ve yaralanma riski tespit edildi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, güvensiz ürünlere yönelik denetimlerin titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek vatandaşların sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek ürünlere karşı gerekli idari tedbirlerin alındığı ifade edildi.

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Bakanlık devreye girdi! 4 bebek giyim ürünü toplatılıyor: Boğulma ve yaralanma riski tespit edildi

GÜVENSİZ ÜRÜNLERE GÜBİS ÜZERİNDEN ULAŞILABİLİYOR

Piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşılabiliyor.

Bakanlık devreye girdi! 4 bebek giyim ürünü toplatılıyor: Boğulma ve yaralanma riski tespit edildi

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ürün satın alırken güvenlik bilgilerini kontrol etmelerini ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel duyuruları takip etmelerini öneriyor.

Bakanlık devreye girdi! 4 bebek giyim ürünü toplatılıyor: Boğulma ve yaralanma riski tespit edildi

İŞTE TOPLATILAN O ÜRÜNLER...

Bakanlık devreye girdi! 4 bebek giyim ürünü toplatılıyor: Boğulma ve yaralanma riski tespit edildi
Bakanlık devreye girdi! 4 bebek giyim ürünü toplatılıyor: Boğulma ve yaralanma riski tespit edildi
Bakanlık devreye girdi! 4 bebek giyim ürünü toplatılıyor: Boğulma ve yaralanma riski tespit edildi
Bakanlık devreye girdi! 4 bebek giyim ürünü toplatılıyor: Boğulma ve yaralanma riski tespit edildi
Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI