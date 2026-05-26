Bayramdan sonra asgari ücretliye en az 7.707 TL! Bayram mesaisi ne kadar yatacak? İşte maaş maaş liste

Asgari ücretliler dahil tüm çalışanlar, Kurban Bayramı'nda alacakları mesai ücretine odaklandı. Mayıs ayı içerisinde resmi ve dini bayramlarda tam gün çalışanlar toplamda 6.5 gün ek mesai yapmış olacak. Bu doğrultuda ise asgari ücretle çalışan bir işçi ortalama olarak 7.156 TL ile 7.707 TL arasında ciddi bir geliri cebe koyacak. Peki bayram mesai ücreti nasıl hesaplanıyor? Asgari ücretten brüt 100.000 TL maaş alanlara kadar kim ne kadar bayram mesaisi alacak? İşte ayrıntılı hesaplama...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.05.2026 07:53
Bu yıl Mayıs ayında 3 resmi tatilin denk gelmesi çalışanlar için damgasını vurdu. Türkiye'de 7 milyon asgari ücretli ile 17 milyon özel sektör çalışanları için 6,5 gün mesai imkanı doğarken, işçiler ne kadar ek kazanç elde edeceğini merak etmeye başladı.

ÇALIŞANLARA 6,5 GÜN BAYRAM MESAİSİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı arefe günü yarım gün olmak üzere toplam resmi tatil mesaisi 6.5 gün oldu.

BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücrete bayram mesaisi deniyor. Bu ücret, çalışanın günlük brüt maaşının iki katı olarak hesaplanıyor.

Hesaplama yöntemi ise şöyle işliyor: Çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünerek günlük brüt ücreti bulunuyor. Daha sonra bu günlük ücret iki ile çarpılarak bayram mesaisi tutarı ortaya çıkıyor.

Arife günü saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda haftalık tatil gününün Cumartesi'ye denk gelmesiyle yüzde 50'lik bir ek kazanç daha elde ediliyor.

Bu sistem, çalışanların bayram günlerinde çalışmaları halinde ek bir kazanç elde etmesini sağlıyor ve işverenler tarafından yasal olarak uygulanıyor.

HAFTA SONUNA DENK GELMESİ MESAİ ÜCRETİ NASIL ETKİLEYECEK?

Bayramda çalışanlar normal mesaiden farklı olarak iki katı yevmiye ücreti alırken, hafta sonuna denk gelmesi halinde bayram mesaisi yüzde 50 daha fazla 2.5 kat yevmiye olarak ödenir. Bu Kurban Bayramı'nda sadece son gün cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi için ek ödemesini hafta sonuna denk geldiği için yüzde 50 zamlı olarak 1.651 TL alacak.

1 SAAT ÇALIŞAN DAHİ TAM ÜCRET ALIYOR

İşveren bir çalışanını bayramda bir saat dahi çalıştırırsa, tatil hakkını kullanamadığı için tam günlük ücret alır.

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN BAYRAM MESAİSİ HESABI

2026 yılında brüt asgari ücret 33.030 TL olarak belirlendi. Bu tutarın 30 güne bölünmesiyle günlük mesai ücreti 1.101 TL olarak hesaplanıyor.

Bayram mesaisi, normal günlük ücretin iki katı olarak ödendiği için, bir gün çalışana 1.101 TL'lik normal yevmiyeye ek olarak 1.101 TL bayram mesaisi ödeniyor. Arefe günü ek 550,5 TL, cumartesi hafta sonu tatiline geliyorsa bu durumda ek 1.651,5 TL daha ödeniyor.

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta birer gün çalışan işçiye toplam 2.202 TL ek ödeme yapılırken, Kurban Bayramı süresince çalışılan günlere göre rakam değişiyor.

Arefe günü 550,5 TL, dört tam gün ise toplam 4.404 TL olarak hesaplanıyor. Böylece Kurban Bayramı'nda tam süre çalışan bir işçi 4.954,5 TL ek mesai ücreti alabiliyor.

Toplam kazanç 7 bin TL'yi aşıyor

Mayıs ayında resmi ve dini bayram tatillerinin tamamında çalışan bir asgari ücretli, Cumartesi haftasonu tatili ile toplamda 7.707 TL kazanç sağlayabilecek. Eğer denk gelmiyorsa ise bu durumda 7.156,5 TL alacak.

SGK işçi primi ve işsizlik sigortası işçi payı düştüğünde ise net ücret 6.080 TL bayram mesaisi yatırılacak. Toplamda ise ay sonu net 34.158 TL maaş alacak.

Brüt asgari ücret üzerinden gün gün bayram mesaisi hesabı şu şekilde:

RESMİ TATİL Gün Sayısı Ek Ödeme
1 Mayıs resmi tatil 1 gün 1.101 TL
19 Mayıs resmi tatil 1 gün 1.101 TL
Kurban Bayramı arefe 0,5 gün 550,5 TL
Kurban Bayramı tam gün 4 gün 4.404 TL
Kurban Bayramı toplam 4,5 gün 4.954,5 TL
Toplam (standart hesap) 6,5 gün 7.156,5 TL
Toplam (cumartesi hafta tatili ise) 6,5 gün 7.707 TL
İşte brüt maaşı 35.000 TL'den 100.000 TL olanlar için ayrıntılı hesaplama:

35.000 TL Brüt Maaş

  • Günlük ücret: 1.166,67 TL
  • Resmi tatil ek ödeme (6,5 gün): 7.583,33 TL
  • Cumartesi ek ödeme (1 gün %50): 1.750,00 TL
  • Toplam brüt (standart): 42.583,33 TL
  • Toplam brüt (cumartesi hafta tatili): 44.333,33 TL

40.000 TL Brüt Maaş

  • Günlük ücret: 1.333,33 TL
  • Resmi tatil ek ödeme: 8.666,67 TL
  • Cumartesi ek ödeme: 2.000,00 TL
  • Toplam brüt: 48.666,67 TL
  • Cumartesi dahil: 50.666,67 TL
50.000 TL Brüt Maaş

  • Günlük ücret: 1.666,67 TL
  • Resmi tatil ek ödeme: 10.833,33 TL
  • Cumartesi ek ödeme: 2.500,00 TL
  • Toplam brüt: 60.833,33 TL
  • Cumartesi dahil: 63.333,33 TL
60.000 TL Brüt Maaş

  • Günlük ücret: 2.000 TL
  • Resmi tatil ek ödeme: 13.000 TL
  • Cumartesi ek ödeme: 3.000 TL
  • Toplam brüt: 73.000 TL
  • Cumartesi dahil: 76.000 TL
75.000 TL Brüt Maaş

  • Günlük ücret: 2.500 TL
  • Resmi tatil ek ödeme: 16.250 TL
  • Cumartesi ek ödeme: 3.750 TL
  • Toplam brüt: 91.250 TL
  • Cumartesi dahil: 95.000 TL
100.000 TL Brüt Maaş

  • Günlük ücret: 3.333,33 TL
  • Resmi tatil ek ödeme: 21.666,67 TL
  • Cumartesi ek ödeme: 5.000 TL
  • Toplam brüt: 121.666,67 TL
  • Cumartesi dahil: 126.666,67 TL
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
