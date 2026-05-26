Bayramdan sonra asgari ücretliye en az 7.707 TL! Bayram mesaisi ne kadar yatacak? İşte maaş maaş liste

Asgari ücretliler dahil tüm çalışanlar, Kurban Bayramı'nda alacakları mesai ücretine odaklandı. Mayıs ayı içerisinde resmi ve dini bayramlarda tam gün çalışanlar toplamda 6.5 gün ek mesai yapmış olacak. Bu doğrultuda ise asgari ücretle çalışan bir işçi ortalama olarak 7.156 TL ile 7.707 TL arasında ciddi bir geliri cebe koyacak. Peki bayram mesai ücreti nasıl hesaplanıyor? Asgari ücretten brüt 100.000 TL maaş alanlara kadar kim ne kadar bayram mesaisi alacak? İşte ayrıntılı hesaplama...
Brüt asgari ücret üzerinden gün gün bayram mesaisi hesabı şu şekilde:
|RESMİ TATİL
|Gün Sayısı
|Ek Ödeme
|1 Mayıs resmi tatil
|1 gün
|1.101 TL
|19 Mayıs resmi tatil
|1 gün
|1.101 TL
|Kurban Bayramı arefe
|0,5 gün
|550,5 TL
|Kurban Bayramı tam gün
|4 gün
|4.404 TL
|Kurban Bayramı toplam
|4,5 gün
|4.954,5 TL
|Toplam (standart hesap)
|6,5 gün
|7.156,5 TL
|Toplam (cumartesi hafta tatili ise)
|6,5 gün
|7.707 TL