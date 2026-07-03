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BEDELLİ ASKERLİK SON DAKİKA! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte milyonları ilgilendiren rakam
BEDELLİ ASKERLİK SON DAKİKA! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte milyonları ilgilendiren rakam
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bedelli askerlik ücretine yapılacak zam da belli oldu. TBMM'de alınan kararla 416 bin 361 TL'ye yükselen bedelli askerlik ücretine yüzde 13,52 artış yaşandı. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadara yükseldi? İşte milyonları ilgilendiren rakamlar...
Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:02
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 11:06