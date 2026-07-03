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BEDELLİ ASKERLİK SON DAKİKA! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte milyonları ilgilendiren rakam

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bedelli askerlik ücretine yapılacak zam da belli oldu. TBMM'de alınan kararla 416 bin 361 TL'ye yükselen bedelli askerlik ücretine yüzde 13,52 artış yaşandı. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadara yükseldi? İşte milyonları ilgilendiren rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:02 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 11:06
BEDELLİ ASKERLİK SON DAKİKA! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte milyonları ilgilendiren rakam

Milyonlarca adayın merakla takip ettiği 2026 bedelli askerlik ücreti TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle belli oldu.

BEDELLİ ASKERLİK SON DAKİKA! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte milyonları ilgilendiren rakam

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 13,52 olarak kesinleşti.

Memur maaş katsayısındaki artış, bedelli askerlik ücretini de doğrudan etkiledi.

BEDELLİ ASKERLİK SON DAKİKA! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte milyonları ilgilendiren rakam

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

17 Nisan'daki sayısında yayımlanan 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12'nci maddesinde yapılan değişiklik ile 416 bin 361 liraya yükselen bedelli askerlik ücreti memur maaşlarına yapılan yüzde 13,52'lik zam ile 72 bin 653 liraya çıktı.

Böylece bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlüler için ödenecek tutar yaklaşık 56 bin 292 TL artmış oldu.

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BEDELLİ ASKERLİK SON DAKİKA! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte milyonları ilgilendiren rakam

BAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Hesaplamalar memur aylık katsayısındaki yeni artış üzerinden yapılırken, bedelli askerlik ücretine ilişkin resmi tutarın Milli Savunma Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BEDELLİ ASKERLİK #MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI