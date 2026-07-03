BEDELLİ ASKERLİK SON DAKİKA! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte milyonları ilgilendiren rakam

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

17 Nisan'daki sayısında yayımlanan 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12'nci maddesinde yapılan değişiklik ile 416 bin 361 liraya yükselen bedelli askerlik ücreti memur maaşlarına yapılan yüzde 13,52'lik zam ile 72 bin 653 liraya çıktı.

Böylece bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlüler için ödenecek tutar yaklaşık 56 bin 292 TL artmış oldu.