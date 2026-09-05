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Benzin ve motorine çifte zam: Litresi 90 TL'yi aştı! İşte 5 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...
Benzin ve motorine çifte zam: Litresi 90 TL'yi aştı! İşte 5 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...
5 Eylül itibarıyla Brent petrolün varili 95 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Motorine ve benzine zam geldi mi? İşte güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 05.09.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 11:12