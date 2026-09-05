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Benzin ve motorine çifte zam: Litresi 90 TL'yi aştı! İşte 5 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

5 Eylül itibarıyla Brent petrolün varili 95 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Motorine ve benzine zam geldi mi? İşte güncel rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.09.2026 11:09 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 11:12
Benzin ve motorine çifte zam: Litresi 90 TL’yi aştı! İşte 5 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 95 dolar seviyesinde işlem görürken, akaryakıt fiyatlarında yeni zam dalgası yaşandı.

Benzin ve motorine çifte zam: Litresi 90 TL’yi aştı! İşte 5 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin ve motorin fiyatlarına gelen zam sonrası pompa fiyatları değişirken, araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı.

Benzin ve motorine çifte zam: Litresi 90 TL’yi aştı! İşte 5 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

Zamların ardından benzin ve motorinin litre fiyatında yeni rakamlar ortaya çıktı.

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Benzin ve motorine çifte zam: Litresi 90 TL’yi aştı! İşte 5 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Son olarak; 3 Eylül gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde LPG'ye 1.10 TL zam yapıldı.

4 Eylül gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 7.76 TL, benzine ise 2.47 TL zam yapıldı.

Benzin ve motorine çifte zam: Litresi 90 TL’yi aştı! İşte 5 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

Benzin ve motorine çifte zam: Litresi 90 TL’yi aştı! İşte 5 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

5 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 76.92 TL
  • Motorinin litresi: 88.89 TL
  • LPG: 34.99 TL
Benzin ve motorine çifte zam: Litresi 90 TL’yi aştı! İşte 5 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzinin litresi: 76.78 TL
  • Motorinin litresi: 88.75 TL
  • LPG: 34.39 TL
Benzin ve motorine çifte zam: Litresi 90 TL’yi aştı! İşte 5 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

ANKARA

  • Benzinin litresi: 77.89 TL
  • Motorinin litresi: 90.02 TL
  • LPG: 35.09 TL
Benzin ve motorine çifte zam: Litresi 90 TL’yi aştı! İşte 5 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

İZMİR

  • Benzinin litresi: 77.17 TL
  • Motorinin litresi: 90.29 TL
  • LPG: 34.99 TL
Benzin ve motorine çifte zam: Litresi 90 TL’yi aştı! İşte 5 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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