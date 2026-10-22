Trend Galeri Trend Ekonomi Benzine bir haftada 2 indirim: Fiyatlar 7,65 lira ucuzladı: 22 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Benzine bir haftada 2 indirim: Fiyatlar 7,65 lira ucuzladı: 22 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki değişimlere göre hareket ediyor. Suudi Aramco'nun Şeybah petrol sahasına düzenlenen saldırı ve küresel risklerin artmasının ardından petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Yurt içinde ise benzine bir haftada iki kez indirim geldi. Salı günü yaşanan fiyat düşüşünün ardından dün geceden itibaren benzin fiyatlarına indirim geldi. 22 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.10.2026 08:33 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 08:41
Benzine bir haftada 2 indirim: Fiyatlar 7,65 lira ucuzladı: 22 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri akaryakıt fiyatları için sık sık tabloyu kontrol ediyor. Salı günü benzine indirim gelmişti. Dün gece yarısından itibaren benzine yeniden indirim yapıldı. 22 Ekim Perşembe günü saat 00.01 itibarıyla benzin fiyatları değişti. Motorine zam ya da indirim var mı? 22 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

Benzine bir haftada 2 indirim: Fiyatlar 7,65 lira ucuzladı: 22 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

PETROL YÜKSELİŞE GEÇTİ

Brent petrol, perşembe günü varil başına 110 doların üzerine çıkarak yükselişe geçti. Suudi Aramco'nun Şeybah petrol sahasına düzenlenen ve iki kişinin ölümüne yol açan insansız hava aracı saldırısı fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Benzine bir haftada 2 indirim: Fiyatlar 7,65 lira ucuzladı: 22 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Gelişme Orta Doğu'daki risklerin artmasından endişe duyulmasına ve enerji arzında daha fazla aksamaya ilişkin korkulara neden oldu. ABD ayrıca Suudi Arabistan'daki Amerikan büyükelçiliklerinden bazı personel ve aile üyelerinin ayrılmasını istedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Benzine bir haftada 2 indirim: Fiyatlar 7,65 lira ucuzladı: 22 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Öte yandan Ukrayna bu hafta Rusya'ya yönelik büyük ölçekli insansız hava aracı saldırıları düzenledi. Saldırıların hedefinde kritik petrol altyapıları vardı. Petrol ihracat akışları savaş öncesi seviyelere yaklaşıyor.

Benzine bir haftada 2 indirim: Fiyatlar 7,65 lira ucuzladı: 22 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Suudi Arabistan'ın ham petrol ihracatı Ağustos ayında %7,9 artarak Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Rusya'nın da Perşembe günü ABD'ye ilk dizel sevkiyatını yapması bekleniyor.

Benzine bir haftada 2 indirim: Fiyatlar 7,65 lira ucuzladı: 22 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

BENZİNE ÇİFTE İNDİRİM GELDİ

Benzine hafta başında 4,30 liralık indirim uygulandı. Dün gece yarısından itibaren benzin fiyatları yeniden değişti. Bu kez de 3 lira 35 kuruş indirim yapıldı.

Benzine bir haftada 2 indirim: Fiyatlar 7,65 lira ucuzladı: 22 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Motorin ve otogaz (LPG) fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok.

Benzine bir haftada 2 indirim: Fiyatlar 7,65 lira ucuzladı: 22 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

22 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 76,25 TL

Motorin (mazot) fiyatı: 96,70 TL

LPG (otogaz) fiyatı: 41,20 TL

Benzine bir haftada 2 indirim: Fiyatlar 7,65 lira ucuzladı: 22 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 76,05 TL

Motorin (mazot) fiyatı: 96,50 TL

LPG (otogaz) fiyatı: 40,60 TL

Benzine bir haftada 2 indirim: Fiyatlar 7,65 lira ucuzladı: 22 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 77,25 TL

Motorin (mazot) fiyatı: 97,80 TL

LPG (otogaz) fiyatı: 41,29 TL

Benzine bir haftada 2 indirim: Fiyatlar 7,65 lira ucuzladı: 22 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 77,45 TL

Motorin (mazot) fiyatı: 98,00 TL

LPG (otogaz) fiyatı: 41,20 TL

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#AKARYAKIT FİYATLARI #BENZİN #MOTORİN