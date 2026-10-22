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Benzine bir haftada 2 indirim: Fiyatlar 7,65 lira ucuzladı: 22 Ekim güncel akaryakıt fiyatları
Benzine bir haftada 2 indirim: Fiyatlar 7,65 lira ucuzladı: 22 Ekim güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki değişimlere göre hareket ediyor. Suudi Aramco'nun Şeybah petrol sahasına düzenlenen saldırı ve küresel risklerin artmasının ardından petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Yurt içinde ise benzine bir haftada iki kez indirim geldi. Salı günü yaşanan fiyat düşüşünün ardından dün geceden itibaren benzin fiyatlarına indirim geldi. 22 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları…
Giriş Tarihi: 22.10.2026 08:33
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 08:41