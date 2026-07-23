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Benzine zam geldi! Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor: İşte 23 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...
Benzine zam geldi! Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor: İşte 23 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...
23 Temmuz itibarıyla Brent petrolün varili 95 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 23.07.2026 08:45
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 08:50