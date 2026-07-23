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Benzine zam geldi! Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor: İşte 23 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

23 Temmuz itibarıyla Brent petrolün varili 95 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.07.2026 08:45 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 08:50
Benzine zam geldi! Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor: İşte 23 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik yeni hava saldırıları ile Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de petrol tankerlerini hedef almasının ardından sert yükseldi. Brent petrol yüzde 2'ye yakın artışla 96 dolara ulaşarak 8 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD ham petrolü (WTI) ise önceki seansta yaklaşık yüzde 3 yükselmesinin ardından yüzde 1,7 artışla 88,27 dolara çıktı.

Benzine zam geldi! Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor: İşte 23 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

ABD ordusu, İran'a yönelik üst üste 12. gece hava saldırıları düzenlediğini duyururken, Başkan Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda gemilere ateş açılması halinde İran'daki kritik altyapının hedef alınacağını söyledi. İran Devrim Muhafızları ise Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki mayınlı olduğu öne sürülen rotada bir petrol tankerinde patlama yaşandığını, iki tankerin de geri döndüğünü açıkladı. Tahran ayrıca boğazın kendi denetiminde olduğunu savunarak koordinasyon sağlanmadan geçişe izin verilmeyeceğini bildirdi.

Benzine zam geldi! Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor: İşte 23 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

Bölgedeki gerilim Kızıldeniz'e de taşındı. Husiler, Babülmendep Boğazı'ndan Suudi petrolü taşıyan gemileri hedef alacaklarını ve Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulayacaklarını açıkladı. Grup, iki Suudi petrol tankerine operasyon düzenlediğini ve çok sayıda gemiyi geri dönmeye zorladığını iddia ederken, Reuters bu bilgileri bağımsız olarak doğrulayamadı. Uzmanlar, Hürmüz ve Kızıldeniz'de artan risklerin küresel enerji arzı üzerinde baskıyı artırabileceğine dikkat çekiyor.

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Benzine zam geldi! Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor: İşte 23 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; 23 Temmuz gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 1.23 TL zam yapıldı.

Benzine zam geldi! Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor: İşte 23 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

Benzine zam geldi! Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor: İşte 23 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

23 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 67.00 TL
  • Motorinin litresi: 74.28 TL
  • LPG: 31.19 TL
Benzine zam geldi! Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor: İşte 23 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzinin litresi: 66.35 TL
  • Motorinin litresi: 74.13 TL
  • LPG: 30.59 TL
Benzine zam geldi! Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor: İşte 23 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

ANKARA

  • Benzinin litresi: 67.97 TL
  • Motorinin litresi: 75.40 TL
  • LPG: 31.29 TL
Benzine zam geldi! Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor: İşte 23 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

İZMİR

  • Benzinin litresi: 68.25 TL
  • Motorinin litresi: 75.67 TL
  • LPG: 31.19 TL
Benzine zam geldi! Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor: İşte 23 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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