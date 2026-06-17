Berat Albayrak’ın stratejik ’altın’ hamlesi örnek oldu! Birçok ülke Türkiye’nin izinden gidiyor

TÜRKİYE TONLARCA ALTININI GERİ ALDI

Türkiye'nin 120 ton olan altın varlığının yüzde 90'ı 2002'de İngiltere, ABD ve İsviçre gibi ülkelerde tutuluyordu. 2017'de atılan stratejik adımlarla hem rezervler artırıldı hem de yabancı ülkelerde tutulan altınlar Merkez Bankası'nın kasasına girmeye başladı. ABD Merkez Bankası'nda (Fed) saklanan altın miktarı 2016 yılında 28.7 ton iken, 2017'de sıfırlandı. İsviçre'deki Uluslararası Ödemeler Bankası'nda bulunan 18.7 tonluk altın rezervinin tamamı getirildi.

Dünyanın yeni bir soğuk savaş eşiğindeyken yapılan bu hamleyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eli güçlendi.