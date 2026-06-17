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Berat Albayrak'ın stratejik 'altın' hamlesi örnek oldu! Birçok ülke Türkiye'nin izinden gidiyor
Berat Albayrak'ın stratejik 'altın' hamlesi örnek oldu! Birçok ülke Türkiye'nin izinden gidiyor
Türkiye, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde ABD, İsviçre ve İngiltere'de tutulan yaklaşık 350 ton altını yurda geri getirmişti. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın stratejik adımları küresel güvensizliğin arttığı bu dönemde diğer ülkelere örnek oluyor. Dünya Altın Konseyi'nin yaptığı son anket, birçok merkez bankasının Londra ve New York'ta tuttuğu altın rezervlerini kendi ülkelerine taşımak istediğini ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 17.06.2026 14:18